Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 7 Gen 1 duyuruldu: oyuncular için yüksek performans

    Qualcomm, orta seviyenin yeni canavarı Snapdragon 7 Gen 1’ı sonunda duyurdu. Yeni işlemci, Snapdragon 778G’ye göre arttırılmış grafik ve yapay zeka performansı sunuyor.
    Oy Ver

    Snapdragon 7 Gen 1 duyuruldu

    Qualcomm, dün düzenlediği etkinlikte Snapdragon 8 Gen 1+ dışında uzun zamandır beklenen Snapdragon 7 Gen 1’ı da duyurdu. 7 Gen 1, oyuncular odaklı tasarlanmış ve yeni nesil özellikler ile donatılmış.

    Yüksek performans ve yenilenmiş bağlantı özellikleri

    Snapdragon 778G’nin devamı olan Snapdragon 7 Gen 1, Samsung Foundry’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretiliyor. 2.4 GHz 1 Cortex-A710, 2.36 GHz 3 Cortex-A710 ve 1.8GHz 4 Cortex-A510 çekirdekleri ile donatılan 7 Gen 1, yüksek işlem hızı sunuyor. 7 Gen 1, Qualcomm’un Snapdragon Elite Gaming serisine eklenmiş ve iddialı grafik performansı sunuyor. Önceki nesile göre %20 grafik performans artışı sağlayan 7 Gen 1; Adrena Frame Motion Engine, HDR Gaming, değiken oranlı gölgeleme teknolojilerini de destekliyor. 7 Gen 1; QHD+ ekranlarda 60Hz, FHD+ ekranlar ise 144Hz desteği de sağlıyor. Ayrıca yapay zeka işlemlerinde, önceki nesile göre %30 performans artışı da sunuyor. Snapdragon 7 Gen 1, 16GB’a kadar LPDDR5 RAM desteği de sunuyor.

    Snapdragon 7 Gen 1 duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Snapdragon X62 5G modemi ile gelen işlemci çift-SIM 5G, mmWave 5G ve sub-6GHz 5G teknolojilerini de destekliyor. Ayrıca teorik maksimum indirme hızı ise 4.4Gbps’e kadar çıkıyor. Ayrıca 7 Gen 1, çift frekanslı GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve USB 3.1 Type-C teknolojilerini de destekliyor. 200MP tek kamera sensörü destekleyen işlemci, 84 MP’e kadar 0 deklanşör gecikmesi sunuyor. Yonga, çift kamera sistemlerinde 64+20MP sensör desteği sağlarken, üçlü kamera sistemlerinde 25+25+25MP sensör desteği sağlıyor. Ayrıca 4K30fps HDR video çekim desteği sunuyor. 7 Gen 1, HDR10, HDR10+, HLG ve Dolby Vision videolarına da destek sağlıyor.

    Qualcomm’un yeni orta-üst seviye gözdesi Snapdragon 7 Gen 1, yılın ikinci yarısında pazara düşmeye başlayacak. İşlemcinin, ilk kez HONOR, Oppo ve Xiaomi tarafından kullanılacağı da açıklandı. İşlemciyi kullanacak ilk cihaz ise büyük ihtimalle Oppo Reno8 Pro olacak.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/qualcomm-snapdragon-7-gen-1-processor-launched-gaming-smartphones/ https://www.gsmarena.com/qualcomm_announces_snapdragon_7_gen_1-news-54373.php
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Profil resmi
    supervisorberk 2 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

    Profil resmi
    Sarı Mucit 4 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız