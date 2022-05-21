Snapdragon 7 Gen 1 duyuruldu: oyuncular için yüksek performans

Qualcomm, dün düzenlediği etkinlikte Snapdragon 8 Gen 1+ dışında uzun zamandır beklenen Snapdragon 7 Gen 1’ı da duyurdu. 7 Gen 1, oyuncular odaklı tasarlanmış ve yeni nesil özellikler ile donatılmış.

Yüksek performans ve yenilenmiş bağlantı özellikleri

Snapdragon 778G’nin devamı olan Snapdragon 7 Gen 1, Samsung Foundry’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretiliyor. 2.4 GHz 1 Cortex-A710, 2.36 GHz 3 Cortex-A710 ve 1.8GHz 4 Cortex-A510 çekirdekleri ile donatılan 7 Gen 1, yüksek işlem hızı sunuyor. 7 Gen 1, Qualcomm’un Snapdragon Elite Gaming serisine eklenmiş ve iddialı grafik performansı sunuyor. Önceki nesile göre %20 grafik performans artışı sağlayan 7 Gen 1; Adrena Frame Motion Engine, HDR Gaming, değiken oranlı gölgeleme teknolojilerini de destekliyor. 7 Gen 1; QHD+ ekranlarda 60Hz, FHD+ ekranlar ise 144Hz desteği de sağlıyor. Ayrıca yapay zeka işlemlerinde, önceki nesile göre %30 performans artışı da sunuyor. Snapdragon 7 Gen 1, 16GB’a kadar LPDDR5 RAM desteği de sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Snapdragon X62 5G modemi ile gelen işlemci çift-SIM 5G, mmWave 5G ve sub-6GHz 5G teknolojilerini de destekliyor. Ayrıca teorik maksimum indirme hızı ise 4.4Gbps’e kadar çıkıyor. Ayrıca 7 Gen 1, çift frekanslı GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve USB 3.1 Type-C teknolojilerini de destekliyor. 200MP tek kamera sensörü destekleyen işlemci, 84 MP’e kadar 0 deklanşör gecikmesi sunuyor. Yonga, çift kamera sistemlerinde 64+20MP sensör desteği sağlarken, üçlü kamera sistemlerinde 25+25+25MP sensör desteği sağlıyor. Ayrıca 4K30fps HDR video çekim desteği sunuyor. 7 Gen 1, HDR10, HDR10+, HLG ve Dolby Vision videolarına da destek sağlıyor.

Qualcomm’un yeni orta-üst seviye gözdesi Snapdragon 7 Gen 1, yılın ikinci yarısında pazara düşmeye başlayacak. İşlemcinin, ilk kez HONOR, Oppo ve Xiaomi tarafından kullanılacağı da açıklandı. İşlemciyi kullanacak ilk cihaz ise büyük ihtimalle Oppo Reno8 Pro olacak.

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Snapdragon 7 Gen 1 duyuruldu