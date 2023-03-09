Performansa odaklanacak olan Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri ortaya çıktı

Önce kötü bir haber ile başlayalım. Snapdragon 8 Gen 3, TSMC'nin 3nm sürecini kullanmayacak çünkü Apple TSMC’nin tüm 3nm bantlarını A17 Bionic ve M3 yonga setleri için kapatmış durumda. Bu nedenle Qualcomm, TSMC’nin 4nm sürecini kullanmaya devam edecek. Elbette bu kötü bir şey değil ancak kâğıt üzerinde saf verimlilik açısından Snapdragon 8 Gen 3’ün A17 Bionic’in gerisinde kalacağını söyleyebiliriz.
Snapdragon 8 Gen 3'ün kilit özellikleri sızdı
- 3,20 GHz 1x Cortex-X4
- 3.00 GHz 5x Cortex-A720
- 2,00 GHz 2x Cortex-A520
- Adreno 750 GPU
- UFS 4.1 LPDDR5 75000 Mbps
Teknik özellikler sızıntısında UFS 4.1 ve LPDDR5 RAM desteğini de görüyoruz. Görmediğimiz ancak kesin olarak olacağını söyleyebildiğimiz bir diğer özellik ise Qualcomm'un yakın zamanda duyurduğu Snapdragon X75 5G modem. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 3’ün Geekbench performans sonuçlarına da sızıntıda yer verilmiş durumda. Buna göre SD 8 Gen 3, tek çekirdek testinde 1930, çok çekirdek testinde 6236 puan almış. Bu değerlere mevcut Snapdragon 8 Gen 2 ve A16 Bionic’in oldukça önünde. Ancak dediğimiz gibi bu bilgi sızıntısı oldukça erken bir dönemde geldi ve yılın sonlarına doğru göreceğimiz Snapdragon 8 Gen 3’te Qualcomm’un daha pek çok değişiklikler yapması mümkün.Kaynakça https://twitter.com/Tech_Reve/status/1633688922600673280 https://wccftech.com/snapdragon-8-gen-3-massive-specifications-leak-with-fewer-efficiency-cores/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez