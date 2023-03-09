Performansa odaklanacak olan Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör 2023’ün henüz başlarında olsak da şimdiden Snapdragon 8 Gen 3 hakkında Qualcomm'un isteyeceğinden çok daha fazla bilgiye vâkıf olduk. Son yapılan sızıntı Snapdragon 8 Gen 3’ün çekirdek yapılandırmasını, hızlarını gösterirken büyük bir değişime işaret ediyor.

Önce kötü bir haber ile başlayalım. Snapdragon 8 Gen 3, TSMC'nin 3nm sürecini kullanmayacak çünkü Apple TSMC’nin tüm 3nm bantlarını A17 Bionic ve M3 yonga setleri için kapatmış durumda. Bu nedenle Qualcomm, TSMC’nin 4nm sürecini kullanmaya devam edecek. Elbette bu kötü bir şey değil ancak kâğıt üzerinde saf verimlilik açısından Snapdragon 8 Gen 3’ün A17 Bionic’in gerisinde kalacağını söyleyebiliriz.

Snapdragon 8 Gen 3'ün kilit özellikleri sızdı

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 için benimsediği "1 + 2 + 2 + 3" yerine Snapdragon 8 Gen 3’te "1 + 5 + 2" CPU kümelemesine geçeceği belirtiliyor. Dolayısıyla verimlilik çekirdeklerinde bir azalma yaşanacak ve daha performans odaklı bir yapılandırmaya dönülecek. Öte yandan bu bilginin daha önceki haberimizde verdiğimiz "1 + 2 + 2 + 3" yapılandırmasının devam edeceği bilgisiyle çeliştiğini de belirtelim.

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Tam Boyutta Gör Bu yeni rapora göre Snapdragon 8 Gen 3’te bulunan Cortex-X4'ün 3.20GHz'de çalıştığı söyleniyor, yine daha önce bu çekirdeğin 3.70GHz’de çalışacağı ifade edilmişti. Daha yüksek saat hızına sahip versiyonun Galaxy S24 ailesi için rezerve edilmesi de mümkün. Sonuç olarak Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri hakkındaki son bilgiler şunları işaret ediyor:

3,20 GHz 1x Cortex-X4

3.00 GHz 5x Cortex-A720

2,00 GHz 2x Cortex-A520

Adreno 750 GPU

UFS 4.1 LPDDR5 75000 Mbps

Teknik özellikler sızıntısında UFS 4.1 ve LPDDR5 RAM desteğini de görüyoruz. Görmediğimiz ancak kesin olarak olacağını söyleyebildiğimiz bir diğer özellik ise Qualcomm'un yakın zamanda duyurduğu Snapdragon X75 5G modem. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 3’ün Geekbench performans sonuçlarına da sızıntıda yer verilmiş durumda. Buna göre SD 8 Gen 3, tek çekirdek testinde 1930, çok çekirdek testinde 6236 puan almış. Bu değerlere mevcut Snapdragon 8 Gen 2 ve A16 Bionic’in oldukça önünde. Ancak dediğimiz gibi bu bilgi sızıntısı oldukça erken bir dönemde geldi ve yılın sonlarına doğru göreceğimiz Snapdragon 8 Gen 3’te Qualcomm’un daha pek çok değişiklikler yapması mümkün.

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Büyük sızıntı! Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri ortaya çıktı