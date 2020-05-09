Qualcomm Snapdragon 768G özellikleri sızdırıldı

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Halihazırda orta-üst seviye akıllı telefonlara güç veren Snapdragon 765G yonga setininin, yükseltilmiş sürümü olan Snapdragon 768G'nin özellikleri sızdırıldı.

İlk defa Redmi K30 5G Speed Edition'da kullanılacak olan yonga, Snapdragon 765G'nin CPU ve GPU çekirdeklerinin frekansı yükseltilmiş sürümü olarak karşımıza çıkıyor.

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Yeni nesil orta-üst seviye akıllı telefonlar Snapdragon 768G yongasına terfi edebilir

Snapdragon 765G'nin iki CPU çekirdeği yükseltilirken, grafik birimi tarafında da 625 MHz hızında çalışan Adreno 620 GPU'su, yaklaşık olarak %20 oranında bir iyileştirmeyle 750 MHz'e vites yükseltiyor.

Genel performans anlamında Snapdragon 765G'ye kıyasla %10 daha performanslı görünen Snapdragon 768G, sızıntılara göre 1 × 2.8GHz + 1 × 2.4GHz + 6 × 1.8GHz çekirdek kümesiyle gelecek.

İlk defa Redmi K30 5G Speed Edition'da kullanılacak olan Snapdragon 768G'nin AnTuTu puanının 360.000 olduğu ifade ediliyor. Snapdragon 765G'li Redmi K30 5G'nin AnTuTu puanı ise 300.000 idi. Redmi K30 5G Speed Edition, 11 Mayıs'ta resmiyet kazanacak.

https://www.gsmarena.com/snapdragon_768g_is_real_specs_leak_online-news-43101.php

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