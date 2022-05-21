Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 tanıtıldı: %30 daha verimli, %10 daha hızlı

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Qualcomm, amiral gemisi yonga seti Snapdragron 8 Gen 1 platformunun yenilenmiş versiyonunu duyurdu. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ismini taşıyan yonga, %10 daha yüksek performans vadederken %30 daha düşük hüç tüketimi sunuyor.

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Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 neler sunuyor?

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Snapdragon 8 Gen 1, kendi sınıfınfaki en başarı yongalardan biri olsa da ısınma ve güç tüketimi sorunlarıyla yer yer kullanıcıların canını sıkıyordu. Ancak Snapdragon 8+ Gen 1'de yapılan iyileştirlemelerle birlikte enerji verimliliği konusunda başarı sağlanmış. Öyle ki %10 daha yüksek frekansta çalışan GPU motoru artık %30 daha az güç tüketiyor. Ayrıca genel paket düzeyindeki enerji verimliliği de %15 artırılmış durumda.

Örneğin; Snapdragron 8+ Gen 1 yonga setini kullanan bir telefon, Snapdragron 8 Gen 1 yongasının kullanan bir telefona göre 1 saat 30 dakika daha uzun süre video akışı gerçekleştirebiliyor.Ayrıca sesli aramalar da 5 buçuk saatlik artış vadediliyor.

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Tüm bunlarla birlikte AI motoru da artık Watt başına %20 daha iyi performansa sahip. Ayrıca kablosuz modemler de daha verimli hale getirilmiş durumda.

TSMC'nin 4nm dökümhanelerinden çıkan Snapdragron 8+ Gen 1 yongasının geriye kalan donanımları ise Snapdragron 8 Gen 1 ile aynı özellikleri paylaşıyor.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 özellikleri

4nm üretim teknolojisi

8 çekirdekli mimari

6MB seviye 3 önbellek

1x 3.2GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 2.0GHz Cortex-A510

Adreno 730 GPU, Spectra ISP, Hexagon, X65 5G Modem, FastConnect 6900 Wi-Fi 6/6E, 16 GB'a kadar LPDDR5-6400 Bellek Denetleyicisi, UFS 3.1, Bluetooth 5.3

Qualcomm, Snapdragon 8+ Gen 1 yongasından güç alan ilk cihazların yılın üçüncü çeyereğinde satışa sunulacağını belirtiyor.

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