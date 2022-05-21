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    Qualcomm yeni arttırılmış gerçeklik gözlüğünü duyurdu

    Referans arttırılmış gerçeklik gözlükleri tasarlayan Qualcomm, yeni gözlüğünü de tanıttı. Qualcomm’un yeni nesil gözlüğü, kablosuz bağlantı ile oldukça ince ve hafif bir gövde sunuyor.
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    Qualcomm, yeni arttırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı
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    Lenovo ve NReal gibi üçüncü parti geliştiriciler için referans arttırılmış gerçeklik gözlükleri geliştiren Qualcomm, yeni gözlüğünü tanıttı. Wireless AR Smart Viewer; yeni nesil işlemci, kablosuz bağlantı, daha minimal bir tasarım ile geliyor.

    Batarya ömrü düşük ancak kablosuz kullanım sunuyor

    Qualcomm’un yeni gözlüğünün en önemli özelliği kablosuz bağlantı ile çalışabilmesi. Böylece yeni gözlük, Bluetooth ve Wi-Fi 6 teknolojilerinin kullanarak USB-C bağlantısının önüne geçmiş oluyor. Goertek tarafından geliştirilen gözlük, Snapdragon’un XR2 Gen 1 işlemcisi ile daha yüksek performans sunuyor. Wireless AR Smart Viewer, bilgisayar ve akıllı telefonlara bağlanarak karışık gerçeklik deneyimleri sunuyor. Ayrıca cihaz, kafa ve el hareketlerini de takip edebiliyor. Cihaz, önceki nesil gibi 1920x1080 çözünürlüğe sahip ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Ancak görüş açısı 45 dereceden 40 dereceye düşürülmüş.

    Qualcomm, yeni arttırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı
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    Gözlük, kablolu versiyona göre oldukça minimal bir gövde sunuyor. 25mm derinlik 15.6 mm’ye düşürülmüş. Cihazın kütlesi ise 115 gram ile Apple’ın bahsedilen gözlüğünden daha hafif olacak. Snapdragon XR2 ile ilgili detaylı bir bilgi verilmedi ancak Qualcomm, daha yüksek performans sunacağını ifade ediyor. Ayrıca Qualcomm, bilgisayar veya telefonlarınızın Qualcomm FastConnect 6900 yongasına sahip olması durumunda gözlüğün gecikmesinin 3ms olacağını belirtmiş. Qualcomm’un yeni gözlüğü referans olarak 650 mAh bataryaya sahip ve yüksek performans gerektiren işlemler ile yarım saatte bitebiliyor ancak basit işlemlerde bu süre birkaç saati bulacaktır. Qualcomm’un yeni gözlüğü referans olduğundan üçüncü parti üreticiler, kendi modifikasyonları ile batarya ömrünü değiştirebilecektir ancak çok daha yüksek bir batarya kapasitesi muhtemelen cihazın boyutunu ciddi anlamda etkileyecektir. Qualcomm, 4 farklı üretici ile konuşmalar yaptığını belirtti ancak gözlüğün ne zaman ticari olarak satışa sunulacağı hakkında bilgi vermedi.

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    supervisorberk 3 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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