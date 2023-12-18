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    Qualcomm, Snapdragon X Elite ile Apple M3'ü karşılaştırdı: İşte sonuçlar

    Qualcomm, 12 çekirdekli Snapdragon X Elite ile Apple M3'ü karşı karşıya getirdi. Yonga devi, yeni işlemcinin yüzde 21'e kadar daha hızlı olduğunu söylüyor. İşte detaylar...
    Qualcomm, Snapdragon X Elite ile Apple M3'ü karşılaştırdı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Snapdragon X Elite Ekim ayı sonunda duyuruldu ve hemen ardından Apple, Mac serisi için ilk 3nm yonga setleri olan M3, M3 Pro ve yine aynı ay piyasaya sürülen M3 Max'i duyurdu. Şimdi ise Qualcomm, Snapdragon X Elite ile Apple M3'ü karşı karşıya getirdi. ABD'li dev, yüzde 21'e kadar daha hızlı olduğunu söylüyor.

    Snapdragon X Elite, Apple M3 ile karşı karşıya

    Kaçıranlar için daha önce Qualcomm, Snapdragon X Elite'in 28W ve 80W konfigürasyonlarının performansını paylaşmış ve tek çekirdekte M2Core i7-13800H, Ryzen 9 7940HS gibi rakiplerini geride bıraktığını duyurmuştu. Şimdi ise yonga devi, Snapdragon X Elite'in çok çekirdekli performansta M3'ten yüzde 21'e kadar daha hızlı olduğunu açıkladı.

    Qualcomm, Snapdragon X Elite ile Apple M3'ü karşılaştırdı! Tam Boyutta Gör
    Digital Trends tarafından yüklenen yukarıdaki görselde, Snapdragon X Elite'in 15.300 çoklu çekirdek puanı elde ettiği, M3'ün ise 12.154 puanla geride kaldığını görüyoruz. Bu sonuçlar her ne kadar erken örneklerden alınsa da, Qualcomm için kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtelim. 

    macOS ve Windows tamamen farklı

    Ayrıca Qualcomm, yazılım deneyimlerinde farklılıklar olabileceğini, ancak donanımın tutarlı bir ölçüt olduğunu söylüyor. Bunu ise şöyle açıkladı; "Onlar macOS, biz Windows çalıştırdığımız için deneyim aynı olmayacak ama donanım açısından, ki kontrol edebileceğimiz tek şey bu, iyi bir donanım." dedi. Ancak dizüstü kullanıcılarının Snapdragon X Elite'i beklemeleri konusunda ısrarlı.

    Snapdragon X Elite'in ne kadar yetenekli olduğunu kıyaslamalarda görmüş olsak da, gerçek dünya sonuçları için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ancak Qualcomm'un şimdiden iddialı olduğunu söylemek doğru olur. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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