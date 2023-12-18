Qualcomm, Snapdragon X Elite ile Apple M3'ü karşılaştırdı: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Snapdragon X Elite Ekim ayı sonunda duyuruldu ve hemen ardından Apple, Mac serisi için ilk 3nm yonga setleri olan M3, M3 Pro ve yine aynı ay piyasaya sürülen M3 Max'i duyurdu. Şimdi ise Qualcomm, Snapdragon X Elite ile Apple M3'ü karşı karşıya getirdi. ABD'li dev, yüzde 21'e kadar daha hızlı olduğunu söylüyor.

Snapdragon X Elite, Apple M3 ile karşı karşıya

Kaçıranlar için daha önce Qualcomm, Snapdragon X Elite'in 28W ve 80W konfigürasyonlarının performansını paylaşmış ve tek çekirdekte M2, Core i7-13800H, Ryzen 9 7940HS gibi rakiplerini geride bıraktığını duyurmuştu. Şimdi ise yonga devi, Snapdragon X Elite'in çok çekirdekli performansta M3'ten yüzde 21'e kadar daha hızlı olduğunu açıkladı.

Tam Boyutta Gör Digital Trends tarafından yüklenen yukarıdaki görselde, Snapdragon X Elite'in 15.300 çoklu çekirdek puanı elde ettiği, M3'ün ise 12.154 puanla geride kaldığını görüyoruz. Bu sonuçlar her ne kadar erken örneklerden alınsa da, Qualcomm için kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtelim.

macOS ve Windows tamamen farklı

Ayrıca Qualcomm, yazılım deneyimlerinde farklılıklar olabileceğini, ancak donanımın tutarlı bir ölçüt olduğunu söylüyor. Bunu ise şöyle açıkladı; "Onlar macOS, biz Windows çalıştırdığımız için deneyim aynı olmayacak ama donanım açısından, ki kontrol edebileceğimiz tek şey bu, iyi bir donanım." dedi. Ancak dizüstü kullanıcılarının Snapdragon X Elite'i beklemeleri konusunda ısrarlı.

AMD, Samsung ve Qualcomm ile birlikte FSR’yi geliştirecek 1 ay önce eklendi

Snapdragon X Elite'in ne kadar yetenekli olduğunu kıyaslamalarda görmüş olsak da, gerçek dünya sonuçları için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ancak Qualcomm'un şimdiden iddialı olduğunu söylemek doğru olur.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.