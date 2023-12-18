Qualcomm, Snapdragon X Elite ile Apple M3'ü karşılaştırdı: İşte sonuçlar

Snapdragon X Elite, Apple M3 ile karşı karşıya
Kaçıranlar için daha önce Qualcomm, Snapdragon X Elite'in 28W ve 80W konfigürasyonlarının performansını paylaşmış ve tek çekirdekte M2, Core i7-13800H, Ryzen 9 7940HS gibi rakiplerini geride bıraktığını duyurmuştu. Şimdi ise yonga devi, Snapdragon X Elite'in çok çekirdekli performansta M3'ten yüzde 21'e kadar daha hızlı olduğunu açıkladı.
macOS ve Windows tamamen farklı
Ayrıca Qualcomm, yazılım deneyimlerinde farklılıklar olabileceğini, ancak donanımın tutarlı bir ölçüt olduğunu söylüyor. Bunu ise şöyle açıkladı; "Onlar macOS, biz Windows çalıştırdığımız için deneyim aynı olmayacak ama donanım açısından, ki kontrol edebileceğimiz tek şey bu, iyi bir donanım." dedi. Ancak dizüstü kullanıcılarının Snapdragon X Elite'i beklemeleri konusunda ısrarlı.
Snapdragon X Elite'in ne kadar yetenekli olduğunu kıyaslamalarda görmüş olsak da, gerçek dünya sonuçları için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ancak Qualcomm'un şimdiden iddialı olduğunu söylemek doğru olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.