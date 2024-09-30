Snapdragon X Elite'in çekirdek haritası paylaşıldı: M4'e karşı neler sunuyor?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon X Elite işlemcili dizüstü bilgisayarlar bu yılın Temmuz ayında raflarda yerini almaya başladı. Bu noktada pil ömrü ve güç verimliliği ile rakiplerini geride bırakan işlemci, çok daha ince ve hafif tasarımlara da olanak sağlamış oldu. Peki Qualcomm'un bu kadar büyük bir değişikliği nasıl mümkün kıldığını hiç merak ettiniz mi? İşlemcinin çekirdek görüntüleri ve mimari nihayet netleşmeye başladı.

Snapdragon X Elite Apple M4 ile karşılaştırıldı

Kaçıranlar için Qualcomm, Snapdragon X Elite'in teknik detaylarına şu ana kadar değinmedi. Yeni paylaşılan çekirdek fotoğraflarına baktığımızda ise, Snapdragon X Elite'in 169.6 milimetre kare çekirdek alanına sahip olduğunu görüyoruz. Bu, Apple M4 ile neredeyse birebir aynı. Ancak Snapdragon çipi TSMC'nin 4nm sürecine dayanırken, Apple M4 ise TSMC'nin 3nm sürecine dayanıyor.

Tam Boyutta Gör Bu sayede Apple M4, TSMC'nin 4nm sürecini kullanan Snapdragon X Elite'e kıyasla milimetre kare başına daha fazla transistör paketleyebiliyor. Bilmeyenler için, süreçler küçüldükçe transistörler arasındaki boşluk azalır ve aynı kalıp alanına daha fazla transistör sığdırılabilir. Bu nedenle, Apple M4'ün benzer çekirdek alanına rağmen daha yüksek transistör sayısına sahip olması muhtemel.

Bu da Qualcomm'a kıyasla Apple'ın daha iyi performans ve enerji verimliliği olduğunu gösterir. Ancak şaşırtıcı bir şekilde fark o kadar büyük görünmüyor. Detaylara gelecek olursak, Snapdragon X Elite, 2,55 mm2'lik 12 adet 12 Oryon mimarili Phoenix çekirdeğine sahip. Bu, Apple M4'ün 3mm2'lik performans çekirdeğinden biraz daha küçük ve A16'nın performans çekirdeğiyle tamamen aynı.

Dell'in Snapdragon X Elite işlemcili bilgisayarları Türkiye'de 2 ay önce eklendi

Ayrıca çekirdek başına 192KB L1 komut önbelleğine ve 96KB L1 veri önbelleğine ek olarak her dört çekirdek 12MB 12 yollu L2 önbelleğini (toplam 36MB) paylaşıyor ve tek bir grup alanı 6.1mm2. GPU bölümünde ise Adreno X1 GPU sadece 24,3 mm2'lik alana sahip ve bu da Apple'ın M4'ünden %25 daha küçük.

Görüntülerde bulunan detaylar şu an için bunlarla sınırlı. Snapdragon X Elite, tıpkı Apple M serisi işlemciler gibi Arm tabanlı mimariye sahip. Lansman sırasında ise Qualcomm, Geekbench 6 sonuçlarına dayanarak işlemcinin M3'ten %21'e kadar daha hızlı çoklu çekirdek performansı elde ettiğini iddia etmişti. Zira mevcut kıyaslamalarda bunu doğrular nitelikte.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Snapdragon X Elite'in çekirdek haritası paylaşıldı: İşte detaylar