Snapdragon X Elite'in çekirdek haritası paylaşıldı: M4'e karşı neler sunuyor?

Snapdragon X Elite Apple M4 ile karşılaştırıldı
Kaçıranlar için Qualcomm, Snapdragon X Elite'in teknik detaylarına şu ana kadar değinmedi. Yeni paylaşılan çekirdek fotoğraflarına baktığımızda ise, Snapdragon X Elite'in 169.6 milimetre kare çekirdek alanına sahip olduğunu görüyoruz. Bu, Apple M4 ile neredeyse birebir aynı. Ancak Snapdragon çipi TSMC'nin 4nm sürecine dayanırken, Apple M4 ise TSMC'nin 3nm sürecine dayanıyor.
Bu da Qualcomm'a kıyasla Apple'ın daha iyi performans ve enerji verimliliği olduğunu gösterir. Ancak şaşırtıcı bir şekilde fark o kadar büyük görünmüyor. Detaylara gelecek olursak, Snapdragon X Elite, 2,55 mm2'lik 12 adet 12 Oryon mimarili Phoenix çekirdeğine sahip. Bu, Apple M4'ün 3mm2'lik performans çekirdeğinden biraz daha küçük ve A16'nın performans çekirdeğiyle tamamen aynı.
Ayrıca çekirdek başına 192KB L1 komut önbelleğine ve 96KB L1 veri önbelleğine ek olarak her dört çekirdek 12MB 12 yollu L2 önbelleğini (toplam 36MB) paylaşıyor ve tek bir grup alanı 6.1mm2. GPU bölümünde ise Adreno X1 GPU sadece 24,3 mm2'lik alana sahip ve bu da Apple'ın M4'ünden %25 daha küçük.
Görüntülerde bulunan detaylar şu an için bunlarla sınırlı. Snapdragon X Elite, tıpkı Apple M serisi işlemciler gibi Arm tabanlı mimariye sahip. Lansman sırasında ise Qualcomm, Geekbench 6 sonuçlarına dayanarak işlemcinin M3'ten %21'e kadar daha hızlı çoklu çekirdek performansı elde ettiğini iddia etmişti. Zira mevcut kıyaslamalarda bunu doğrular nitelikte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu