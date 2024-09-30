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    Snapdragon X Elite'in çekirdek haritası paylaşıldı: M4'e karşı neler sunuyor?

    Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon X Elite, bu yılın Haziran ayında taşınabilir sistemlerde yerini almaya başladı. Peki Snapdragon X Elite perdenin arkasında neler sunuyor? İşte detaylar... 
    Snapdragon X Elite'in çekirdek haritası paylaşıldı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Snapdragon X Elite işlemcili dizüstü bilgisayarlar bu yılın Temmuz ayında raflarda yerini almaya başladı. Bu noktada pil ömrü ve güç verimliliği ile rakiplerini geride bırakan işlemci, çok daha ince ve hafif tasarımlara da olanak sağlamış oldu. Peki Qualcomm'un bu kadar büyük bir değişikliği nasıl mümkün kıldığını hiç merak ettiniz mi? İşlemcinin çekirdek görüntüleri ve mimari nihayet netleşmeye başladı.

    Snapdragon X Elite Apple M4 ile karşılaştırıldı

    Kaçıranlar için Qualcomm, Snapdragon X Elite'in teknik detaylarına şu ana kadar değinmedi. Yeni paylaşılan çekirdek fotoğraflarına baktığımızda ise, Snapdragon X Elite'in 169.6 milimetre kare çekirdek alanına sahip olduğunu görüyoruz. Bu, Apple M4 ile neredeyse birebir aynı. Ancak Snapdragon çipi TSMC'nin 4nm sürecine dayanırken, Apple M4 ise TSMC'nin 3nm sürecine dayanıyor.

    Snapdragon X Elite'in çekirdek haritası paylaşıldı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bu sayede Apple M4, TSMC'nin 4nm sürecini kullanan Snapdragon X Elite'e kıyasla milimetre kare başına daha fazla transistör paketleyebiliyor. Bilmeyenler için, süreçler küçüldükçe transistörler arasındaki boşluk azalır ve aynı kalıp alanına daha fazla transistör sığdırılabilir. Bu nedenle, Apple M4'ün benzer çekirdek alanına rağmen daha yüksek transistör sayısına sahip olması muhtemel.

    Bu da Qualcomm'a kıyasla Apple'ın daha iyi performans ve enerji verimliliği olduğunu gösterir. Ancak şaşırtıcı bir şekilde fark o kadar büyük görünmüyor. Detaylara gelecek olursak, Snapdragon X Elite, 2,55 mm2'lik 12 adet 12 Oryon mimarili Phoenix çekirdeğine sahip. Bu, Apple M4'ün 3mm2'lik performans çekirdeğinden biraz daha küçük ve A16'nın performans çekirdeğiyle tamamen aynı.

    Ayrıca çekirdek başına 192KB L1 komut önbelleğine ve 96KB L1 veri önbelleğine ek olarak her dört çekirdek 12MB 12 yollu L2 önbelleğini (toplam 36MB) paylaşıyor ve tek bir grup alanı 6.1mm2. GPU bölümünde ise Adreno X1 GPU sadece 24,3 mm2'lik alana sahip ve bu da Apple'ın M4'ünden %25 daha küçük.

    Görüntülerde bulunan detaylar şu an için bunlarla sınırlı. Snapdragon X Elite, tıpkı Apple M serisi işlemciler gibi Arm tabanlı mimariye sahip. Lansman sırasında ise Qualcomm, Geekbench 6 sonuçlarına dayanarak işlemcinin M3'ten %21'e kadar daha hızlı çoklu çekirdek performansı elde ettiğini iddia etmişti. Zira mevcut kıyaslamalarda bunu doğrular nitelikte.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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