Snapdragon X yongalı dizüstüler 720 bin sevkiyata ulaştı

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Tam Boyutta Gör Özellikle dizüstü pazarında Apple Silicon ailesine karşı pay alabilmek umuduyla geliştirilen Qualcomm Snapdragon X serisi yavaş yavaş kitle bulmaya başladı ancak rekabette iddialı olacak bir konuma gelemedi.

Snapdragon X emekleme aşamasında

Üretken yapay zekâ trendini de arkasına alarak dizüstü pazarında eskisinden daha iddialı olmak isteyen Qualcomm, Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus yongalarını geçtiğimiz aylarda piyasaya sürmüştü. Aradan geçen yaklaşık 6 aylık sürede Snapdragon X dizüstü modellerinin 720 bin adet sevkiyat rakamını yakaladığı belirtildi. Bu da toplam pazarın binde 8’i anlamına geliyor.

Qualcomm Snapdragon X ucuzluyor 2 gün önce eklendi

Kaynaklar Snapdragon X yongalarının yükselişini yeterli görmüyor. Intel ve AMD işlemcilerinin Windows tarafında hakimiyeti bırakmaması ve gelecek yıl Nvidia-MediaTek ürünü ARM yongalarının da piyasaya çıkacak olması Qualcomm için geleceği biraz bulanık hale getiriyor.

Diğer taraftan Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus yongaları henüz 850$ altı piyasaya hitap etmiyor. Bu da oldukça geniş bir kitlenin diğer alternatiflere yönelmesi anlamına geliyor. Yeni yılda piyasaya çıkacak kırpılmış Snapdragon X yongası ile Qualcomm’un pazar payını bir miktar daha artırması mümkün olacak.



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