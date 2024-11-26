Snapdragon X yongalı dizüstüler 720 bin sevkiyata ulaştı

Snapdragon X emekleme aşamasında
Üretken yapay zekâ trendini de arkasına alarak dizüstü pazarında eskisinden daha iddialı olmak isteyen Qualcomm, Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus yongalarını geçtiğimiz aylarda piyasaya sürmüştü. Aradan geçen yaklaşık 6 aylık sürede Snapdragon X dizüstü modellerinin 720 bin adet sevkiyat rakamını yakaladığı belirtildi. Bu da toplam pazarın binde 8’i anlamına geliyor.
Kaynaklar Snapdragon X yongalarının yükselişini yeterli görmüyor. Intel ve AMD işlemcilerinin Windows tarafında hakimiyeti bırakmaması ve gelecek yıl Nvidia-MediaTek ürünü ARM yongalarının da piyasaya çıkacak olması Qualcomm için geleceği biraz bulanık hale getiriyor.
Diğer taraftan Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus yongaları henüz 850$ altı piyasaya hitap etmiyor. Bu da oldukça geniş bir kitlenin diğer alternatiflere yönelmesi anlamına geliyor. Yeni yılda piyasaya çıkacak kırpılmış Snapdragon X yongası ile Qualcomm’un pazar payını bir miktar daha artırması mümkün olacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.