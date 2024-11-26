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    Anlık Bildirim

    Snapdragon X yongalı dizüstüler 720 bin sevkiyata ulaştı

    Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus yongalarını taşıyan dizüstü modellerinin ilk satış rakamları belli oldu. Gidişat pazarın geneli için pek de umut vermiyor. 
    Snapdragon X Tam Boyutta Gör
    Özellikle dizüstü pazarında Apple Silicon ailesine karşı pay alabilmek umuduyla geliştirilen Qualcomm Snapdragon X serisi yavaş yavaş kitle bulmaya başladı ancak rekabette iddialı olacak bir konuma gelemedi. 

    Snapdragon X emekleme aşamasında

    Üretken yapay zekâ trendini de arkasına alarak dizüstü pazarında eskisinden daha iddialı olmak isteyen Qualcomm, Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus yongalarını geçtiğimiz aylarda piyasaya sürmüştü. Aradan geçen yaklaşık 6 aylık sürede Snapdragon X dizüstü modellerinin 720 bin adet sevkiyat rakamını yakaladığı belirtildi. Bu da toplam pazarın binde 8’i anlamına geliyor. 

    Kaynaklar Snapdragon X yongalarının yükselişini yeterli görmüyor. Intel ve AMD işlemcilerinin Windows tarafında hakimiyeti bırakmaması ve gelecek yıl Nvidia-MediaTek ürünü ARM yongalarının da piyasaya çıkacak olması Qualcomm için geleceği biraz bulanık hale getiriyor. 

    Diğer taraftan Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus yongaları henüz 850$ altı piyasaya hitap etmiyor. Bu da oldukça geniş bir kitlenin diğer alternatiflere yönelmesi anlamına geliyor. Yeni yılda piyasaya çıkacak kırpılmış Snapdragon X yongası ile Qualcomm’un pazar payını bir miktar daha artırması mümkün olacak.
     

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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