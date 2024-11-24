Qualcomm Snapdragon X daha ucuz dizüstülere de gelecek

Qualcomm Snapdragon X herkese hitap edecek
Qualcomm Snapdragon X serisi hali hazırda 850$-1200$ arasında dizüstü bilgisayarlarında yerini almıştı. Firma daha fazla kitleye ulaşabilmek adına Windows dizüstüler için daha uygun fiyatlı bir yonga hazırlığında.
Sızdırılan bir sunum görseline göre 850$-600$ aralığında Windows dizüstülerde kullanılacak bir Snapdragon X yongası planlanıyor. Bu yongada diğer modellerdeki nöral işlem biriminin aynısı yer alacak ve Copilot+ PC standardı geniş bir şekilde kullanılabilecek.
CES 2025 tüketici elektroniği fuarında tanıtılması beklenen yeni yonganın nasıl bir fedakârlık yaptığı bilinmiyor ancak işlemci ve grafik birimi hızlarında bir miktar kırpma muhtemel. Yine görsel ve ses işlem birimlerinde de kısıntı yapılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.