Qualcomm Snapdragon X daha ucuz dizüstülere de gelecek

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Tam Boyutta Gör Dizüstü bilgisayar pazarında ARM işlemci dendiği zaman akla ilk gelen isim Qualcomm, satın aldığı Nuvia girişiminin yenilikçi Oryon mimarisini kullanan Snapdragon X serisini piyasaya sürmüştü. Amiral gemilerinden Snapdragon X Elite, üst seviyede ise Snapdragon X Plus olarak ayrılan seriye yeni bir model daha eklenebilir.

Qualcomm Snapdragon X herkese hitap edecek

Qualcomm Snapdragon X serisi hali hazırda 850$-1200$ arasında dizüstü bilgisayarlarında yerini almıştı. Firma daha fazla kitleye ulaşabilmek adına Windows dizüstüler için daha uygun fiyatlı bir yonga hazırlığında.

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Sızdırılan bir sunum görseline göre 850$-600$ aralığında Windows dizüstülerde kullanılacak bir Snapdragon X yongası planlanıyor. Bu yongada diğer modellerdeki nöral işlem biriminin aynısı yer alacak ve Copilot+ PC standardı geniş bir şekilde kullanılabilecek.

CES 2025 tüketici elektroniği fuarında tanıtılması beklenen yeni yonganın nasıl bir fedakârlık yaptığı bilinmiyor ancak işlemci ve grafik birimi hızlarında bir miktar kırpma muhtemel. Yine görsel ve ses işlem birimlerinde de kısıntı yapılabilir.

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