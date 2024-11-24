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    Anlık Bildirim

    Qualcomm Snapdragon X daha ucuz dizüstülere de gelecek

    Apple karşısında pazar payını arttırmak ve Windows pazarında daha geniş bir pay elde etmek isteyen Qualcomm, Snapdragon X yonga serisini daha da ucuzlatıyor.    
    Qualcomm Snapdragon X Tam Boyutta Gör
    Dizüstü bilgisayar pazarında ARM işlemci dendiği zaman akla ilk gelen isim Qualcomm, satın aldığı Nuvia girişiminin yenilikçi Oryon mimarisini kullanan Snapdragon X serisini piyasaya sürmüştü. Amiral gemilerinden Snapdragon X Elite, üst seviyede ise Snapdragon X Plus olarak ayrılan seriye yeni bir model daha eklenebilir.

    Qualcomm Snapdragon X herkese hitap edecek

    Qualcomm Snapdragon X serisi hali hazırda 850$-1200$ arasında dizüstü bilgisayarlarında yerini almıştı. Firma daha fazla kitleye ulaşabilmek adına Windows dizüstüler için daha uygun fiyatlı bir yonga hazırlığında. 

    Sızdırılan bir sunum görseline göre 850$-600$ aralığında Windows dizüstülerde kullanılacak bir Snapdragon X yongası planlanıyor. Bu yongada diğer modellerdeki nöral işlem biriminin aynısı yer alacak ve Copilot+ PC standardı geniş bir şekilde kullanılabilecek. 

    CES 2025 tüketici elektroniği fuarında tanıtılması beklenen yeni yonganın nasıl bir fedakârlık yaptığı bilinmiyor ancak işlemci ve grafik birimi hızlarında bir miktar kırpma muhtemel. Yine görsel ve ses işlem birimlerinde de kısıntı yapılabilir. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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