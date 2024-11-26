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    Amazon, kendi yapay zeka çipi için kolları sıvadı, Nvidia hisseleri düştü

    Yapay zeka çipleri konusunda piyasanın neredeyse tamamına hakim olan Nvidia, Amazon’un rekabetiyle karşı karşıya. Amazon, kendi çipleriyle bu hakimiyeti kırmak istiyor.
    Amazon, Nvidia’nın yapay zeka çipleriyle rekabet edecek Tam Boyutta Gör
    Amazon, değeri 100 milyar doları aşan yapay zeka çipi pazarında Nvidia’nın hanedanlığına meydan okumak için çabalarını artırıyor. Amazon, halihazırda kendi bulut platformu AWS’de Nvidia’nın çiplerinin yanında kendi çiplerini de kullanıyor. Ancak firmanın gelecek planları arasında daha fazla bağımsızlık hedefi bulunuyor. Buna giden yol ise şirket içinde geliştirilen yapay zeka çiplerinden geçiyor.

    Bloomberg'in haberine göre, Amazon mühendisleri, küçük ancak yoğun bir mühendislik laboratuvarında, en yeni yapay zeka çipi Trainium 2'yi mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmeye çalışıyor. Çip sektörüne yıllarını veren Rami Sinno, Trainium 2 projesine öncülük ediyor ve Amazon'un çip tasarımını ve testlerini yönetiyor. Sinno, Amazon AI yarı iletkenlerinin ilk iki neslinin geliştirilmesine yardımcı olmuştu, şimdi ise üçüncü nesil yapay zeka çipi Trainium 2 üzerinde çalışıyor. Nvidia hisseleri bu rapor sonrasında yüzde 4 kadar düştü.

    Nvidia’ya karşı uygun maliyetli alternatif olacak

    Aktarılanlara göre Nvidia'nın yapay zeka donanımındaki önemli liderliğine rağmen, Amazon'un dış tedarikçilere bağımlılığı azaltma ve rekabetçi yapay zeka çözümleri sunma hedefleri ilgi görmeye başladı. Amazon'un en yeni yapay zeka çipi Trainium 2, önceki modele göre 4 kat daha fazla hesaplama gücü, 2 kat verimlilik ve 3 kat daha fazla bellek ile gelişmiş performans sunuyor.

    Amazon, Nvidia’nın yapay zeka çipleriyle rekabet edecek Tam Boyutta Gör
    Trainium 2 üzerinde çalışan ekip, dahili bileşenleri azaltarak ve ısı yönetimini iyileştirerek tasarımını optimize etti. Elbette Trainium 2, Nvidia’nın H200 veya yaklaşan Blackwell B200 gibi üst seviye yapay zeka çipleriyle kafa kafaya yarışmayacak, zaten öyle bir amacı yok. Bunun yerine çip, Amazon'un yapay zeka yeteneklerini ölçeklendirme ve Nvidia donanımına uygun maliyetli bir alternatif sunma stratejisinin merkezinde yer alıyor.

     

    Anthropic de dahil olmak üzere önde gelen yapay zeka girişimleri, iş yükleri için Amazon'un Trainium yongalarını benimsiyor. Geçtiğimiz hafta Amazon, Anthropic'e sağladığı fonu 8 milyar dolara çıkararak yapay zeka alanındaki ilerlemeler konusundaki işbirliğini pekiştirmiş ve AWS’yi Anthropic'in bulut sağlayıcısı yapmıştı. Amazon ayrıca işletmelere uygun maliyetli yapay zeka oluşturma çözümleri sunmak için Databricks ile beş yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Databricks, Trainium'un kullanımından elde edilen tasarrufları müşterilere aktarmayı ve Nvidia'nın yapay zeka donanım pazarındaki hakimiyetine meydan okumayı amaçlıyor.

    Yazılım sorun olmaya devam ediyor

    Öte yandan Amazon, Nvidia'nın CUDA sayesinde üstün olduğu bir alan olan yazılım geliştirmede engellerle karşılaşıyor. Henüz ilk aşamalarında olan Neuron SDK'sının, Nvidia'nın yapay zeka geliştiricilerine sunduğu kolaylık ve esneklikle eşleşecek şekilde gelişmesi gerekiyor. Esasında Nvidia’nın gücünün asıl kaynağı donanım gücü olmadı, eğer öyle olsaydı AMD’nin yapay zeka çipler çok daha iyi konumlarda olurdu. Bloomberg'e göre, Neuron SDK yazılım paketi daha kullanıcı dostu bir yazılım olsa bile, Nvidia'dan Amazon'a geçmek yüzlerce saatlik geliştirme süresi gerektirebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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