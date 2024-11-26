Amazon, kendi yapay zeka çipi için kolları sıvadı, Nvidia hisseleri düştü

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Tam Boyutta Gör Amazon, değeri 100 milyar doları aşan yapay zeka çipi pazarında Nvidia’nın hanedanlığına meydan okumak için çabalarını artırıyor. Amazon, halihazırda kendi bulut platformu AWS’de Nvidia’nın çiplerinin yanında kendi çiplerini de kullanıyor. Ancak firmanın gelecek planları arasında daha fazla bağımsızlık hedefi bulunuyor. Buna giden yol ise şirket içinde geliştirilen yapay zeka çiplerinden geçiyor.

Bloomberg'in haberine göre, Amazon mühendisleri, küçük ancak yoğun bir mühendislik laboratuvarında, en yeni yapay zeka çipi Trainium 2'yi mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmeye çalışıyor. Çip sektörüne yıllarını veren Rami Sinno, Trainium 2 projesine öncülük ediyor ve Amazon'un çip tasarımını ve testlerini yönetiyor. Sinno, Amazon AI yarı iletkenlerinin ilk iki neslinin geliştirilmesine yardımcı olmuştu, şimdi ise üçüncü nesil yapay zeka çipi Trainium 2 üzerinde çalışıyor. Nvidia hisseleri bu rapor sonrasında yüzde 4 kadar düştü.

Nvidia’ya karşı uygun maliyetli alternatif olacak

Aktarılanlara göre Nvidia'nın yapay zeka donanımındaki önemli liderliğine rağmen, Amazon'un dış tedarikçilere bağımlılığı azaltma ve rekabetçi yapay zeka çözümleri sunma hedefleri ilgi görmeye başladı. Amazon'un en yeni yapay zeka çipi Trainium 2, önceki modele göre 4 kat daha fazla hesaplama gücü, 2 kat verimlilik ve 3 kat daha fazla bellek ile gelişmiş performans sunuyor.

Tam Boyutta Gör Trainium 2 üzerinde çalışan ekip, dahili bileşenleri azaltarak ve ısı yönetimini iyileştirerek tasarımını optimize etti. Elbette Trainium 2, Nvidia’nın H200 veya yaklaşan Blackwell B200 gibi üst seviye yapay zeka çipleriyle kafa kafaya yarışmayacak, zaten öyle bir amacı yok. Bunun yerine çip, Amazon'un yapay zeka yeteneklerini ölçeklendirme ve Nvidia donanımına uygun maliyetli bir alternatif sunma stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Amazon, Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacak 2 gün önce eklendi

Anthropic de dahil olmak üzere önde gelen yapay zeka girişimleri, iş yükleri için Amazon'un Trainium yongalarını benimsiyor. Geçtiğimiz hafta Amazon, Anthropic'e sağladığı fonu 8 milyar dolara çıkararak yapay zeka alanındaki ilerlemeler konusundaki işbirliğini pekiştirmiş ve AWS’yi Anthropic'in bulut sağlayıcısı yapmıştı. Amazon ayrıca işletmelere uygun maliyetli yapay zeka oluşturma çözümleri sunmak için Databricks ile beş yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Databricks, Trainium'un kullanımından elde edilen tasarrufları müşterilere aktarmayı ve Nvidia'nın yapay zeka donanım pazarındaki hakimiyetine meydan okumayı amaçlıyor.

Yazılım sorun olmaya devam ediyor

Öte yandan Amazon, Nvidia'nın CUDA sayesinde üstün olduğu bir alan olan yazılım geliştirmede engellerle karşılaşıyor. Henüz ilk aşamalarında olan Neuron SDK'sının, Nvidia'nın yapay zeka geliştiricilerine sunduğu kolaylık ve esneklikle eşleşecek şekilde gelişmesi gerekiyor. Esasında Nvidia’nın gücünün asıl kaynağı donanım gücü olmadı, eğer öyle olsaydı AMD’nin yapay zeka çipler çok daha iyi konumlarda olurdu. Bloomberg'e göre, Neuron SDK yazılım paketi daha kullanıcı dostu bir yazılım olsa bile, Nvidia'dan Amazon'a geçmek yüzlerce saatlik geliştirme süresi gerektirebilir.

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