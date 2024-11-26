Amazon, kendi yapay zeka çipi için kolları sıvadı, Nvidia hisseleri düştü

Bloomberg'in haberine göre, Amazon mühendisleri, küçük ancak yoğun bir mühendislik laboratuvarında, en yeni yapay zeka çipi Trainium 2'yi mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmeye çalışıyor. Çip sektörüne yıllarını veren Rami Sinno, Trainium 2 projesine öncülük ediyor ve Amazon'un çip tasarımını ve testlerini yönetiyor. Sinno, Amazon AI yarı iletkenlerinin ilk iki neslinin geliştirilmesine yardımcı olmuştu, şimdi ise üçüncü nesil yapay zeka çipi Trainium 2 üzerinde çalışıyor. Nvidia hisseleri bu rapor sonrasında yüzde 4 kadar düştü.
Nvidia’ya karşı uygun maliyetli alternatif olacak
Aktarılanlara göre Nvidia'nın yapay zeka donanımındaki önemli liderliğine rağmen, Amazon'un dış tedarikçilere bağımlılığı azaltma ve rekabetçi yapay zeka çözümleri sunma hedefleri ilgi görmeye başladı. Amazon'un en yeni yapay zeka çipi Trainium 2, önceki modele göre 4 kat daha fazla hesaplama gücü, 2 kat verimlilik ve 3 kat daha fazla bellek ile gelişmiş performans sunuyor.
Anthropic de dahil olmak üzere önde gelen yapay zeka girişimleri, iş yükleri için Amazon'un Trainium yongalarını benimsiyor. Geçtiğimiz hafta Amazon, Anthropic'e sağladığı fonu 8 milyar dolara çıkararak yapay zeka alanındaki ilerlemeler konusundaki işbirliğini pekiştirmiş ve AWS’yi Anthropic'in bulut sağlayıcısı yapmıştı. Amazon ayrıca işletmelere uygun maliyetli yapay zeka oluşturma çözümleri sunmak için Databricks ile beş yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Databricks, Trainium'un kullanımından elde edilen tasarrufları müşterilere aktarmayı ve Nvidia'nın yapay zeka donanım pazarındaki hakimiyetine meydan okumayı amaçlıyor.
Yazılım sorun olmaya devam ediyor
Öte yandan Amazon, Nvidia'nın CUDA sayesinde üstün olduğu bir alan olan yazılım geliştirmede engellerle karşılaşıyor. Henüz ilk aşamalarında olan Neuron SDK'sının, Nvidia'nın yapay zeka geliştiricilerine sunduğu kolaylık ve esneklikle eşleşecek şekilde gelişmesi gerekiyor. Esasında Nvidia’nın gücünün asıl kaynağı donanım gücü olmadı, eğer öyle olsaydı AMD’nin yapay zeka çipler çok daha iyi konumlarda olurdu. Bloomberg'e göre, Neuron SDK yazılım paketi daha kullanıcı dostu bir yazılım olsa bile, Nvidia'dan Amazon'a geçmek yüzlerce saatlik geliştirme süresi gerektirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.