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    Qualcomm yeni modemini tanıttı: Snapdragon X75 5G

    Lider çip üreticilerinden Qualcomm, Mobil Dünya Kongresi'nin arifesinde istikrarlı bir bağlantı sunacak olan yeni modemi Snapdragon X75'i duyurdu.               
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    Qualcomm yeni modemini tanıttı: Snapdragon X75 5G Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yeni modeminin 5G Advanced ağlarıyla uyumlu olduğu ve daha stabil bağlantı sağladığına dikkat çekildi. Modem, yeraltı veya asansör gibi sinyal alımının zayıf olduğu yerlerde kararlı bağlantı sunmak için yapay zekayı kullanıyor.

    Snapdragon X75 5G, Samsung Galaxy S23 Ultra ve OnePlus 11 5G gibi Snapdragon 8 Gen 2 tabanlı akıllı telefonlarda kullanılan geçen yılki X70'in yerini alacak. Snapdragon X75, 5G teknolojisinin bir sonraki evrimi için standardı belirleyen 3GPP spesifikasyonlarının 17 ve 18 numaralı revizyonlarıyla uyumlu. Qualcomm, X75'i yeniden tasarlayarak daha yüksek hız ve bant genişliğine sahip birleşik 5G milimetre dalga (mmWave) alıcı-verici ve geniş kapsama alanı ve makro ağ için tasarlanmış 6 GHz'e kadar (sub-6GHz) bant ile donattı. Ayrıca modem bir önceki modele göre %25 daha küçük ve %20 daha az güç tüketiyor.

    2023'ün ikinci yarısından sonra piyasaya sürülebilir

    Yeni modem yazılımı, asansörler, garajlar veya yeraltı trenleri gibi sinyal kalitesi ve gücünün düşük olduğu alanlardaki bağlantıları iyileştirmeye odaklanarak geliştirilmiş. Hareket halindeyken optimum bağlantı için en uygun hücreyi bulmak üzere tasarlanmış. İkinci nesil yapay zeka hızlandırıcısı ise yoğun kentsel yüksek binalar gibi zorlu ortamlarda konum doğruluğunu artırmaya yardımcı oluyor.

    Qualcomm yeni modemini tanıttı: Snapdragon X75 5G Tam Boyutta Gör
    Snapdragon X75 şu anda test aşamasında ve 2023'ün ikinci yarısına kadar cihazlarda görünmeyecek. Modem şüphesiz birçok Android akıllı telefonda yer alacak, ancak çipin ya da bir başka özel versiyonunun gelecekteki iPhone'larda kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz belli değil.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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