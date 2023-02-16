Qualcomm yeni modemini tanıttı: Snapdragon X75 5G

Snapdragon X75 5G, Samsung Galaxy S23 Ultra ve OnePlus 11 5G gibi Snapdragon 8 Gen 2 tabanlı akıllı telefonlarda kullanılan geçen yılki X70'in yerini alacak. Snapdragon X75, 5G teknolojisinin bir sonraki evrimi için standardı belirleyen 3GPP spesifikasyonlarının 17 ve 18 numaralı revizyonlarıyla uyumlu. Qualcomm, X75'i yeniden tasarlayarak daha yüksek hız ve bant genişliğine sahip birleşik 5G milimetre dalga (mmWave) alıcı-verici ve geniş kapsama alanı ve makro ağ için tasarlanmış 6 GHz'e kadar (sub-6GHz) bant ile donattı. Ayrıca modem bir önceki modele göre %25 daha küçük ve %20 daha az güç tüketiyor.
2023'ün ikinci yarısından sonra piyasaya sürülebilir
Yeni modem yazılımı, asansörler, garajlar veya yeraltı trenleri gibi sinyal kalitesi ve gücünün düşük olduğu alanlardaki bağlantıları iyileştirmeye odaklanarak geliştirilmiş. Hareket halindeyken optimum bağlantı için en uygun hücreyi bulmak üzere tasarlanmış. İkinci nesil yapay zeka hızlandırıcısı ise yoğun kentsel yüksek binalar gibi zorlu ortamlarda konum doğruluğunu artırmaya yardımcı oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah