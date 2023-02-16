Qualcomm yeni modemini tanıttı: Snapdragon X75 5G

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yeni modeminin 5G Advanced ağlarıyla uyumlu olduğu ve daha stabil bağlantı sağladığına dikkat çekildi. Modem, yeraltı veya asansör gibi sinyal alımının zayıf olduğu yerlerde kararlı bağlantı sunmak için yapay zekayı kullanıyor.

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Snapdragon X75 5G, Samsung Galaxy S23 Ultra ve OnePlus 11 5G gibi Snapdragon 8 Gen 2 tabanlı akıllı telefonlarda kullanılan geçen yılki X70'in yerini alacak. Snapdragon X75, 5G teknolojisinin bir sonraki evrimi için standardı belirleyen 3GPP spesifikasyonlarının 17 ve 18 numaralı revizyonlarıyla uyumlu. Qualcomm, X75'i yeniden tasarlayarak daha yüksek hız ve bant genişliğine sahip birleşik 5G milimetre dalga (mmWave) alıcı-verici ve geniş kapsama alanı ve makro ağ için tasarlanmış 6 GHz'e kadar (sub-6GHz) bant ile donattı. Ayrıca modem bir önceki modele göre %25 daha küçük ve %20 daha az güç tüketiyor.

2023'ün ikinci yarısından sonra piyasaya sürülebilir

Yeni modem yazılımı, asansörler, garajlar veya yeraltı trenleri gibi sinyal kalitesi ve gücünün düşük olduğu alanlardaki bağlantıları iyileştirmeye odaklanarak geliştirilmiş. Hareket halindeyken optimum bağlantı için en uygun hücreyi bulmak üzere tasarlanmış. İkinci nesil yapay zeka hızlandırıcısı ise yoğun kentsel yüksek binalar gibi zorlu ortamlarda konum doğruluğunu artırmaya yardımcı oluyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon X75 şu anda test aşamasında ve 2023'ün ikinci yarısına kadar cihazlarda görünmeyecek. Modem şüphesiz birçok Android akıllı telefonda yer alacak, ancak çipin ya da bir başka özel versiyonunun gelecekteki iPhone'larda kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz belli değil.

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