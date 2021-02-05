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    Qualcomm yonga sıkıntısı yaşıyor

    2020 yılını net gelirlerde rekor artışla kapatan Qualcomm bu yıla sıkıntılı başladı. Teknoloji dünyasında artan yonga talebine yetişemeyen firma ortaklarını uyardı.
    05 Şubat 2021, 22:30 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Qualcomm yonga sıkıntısı yaşıyor
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    Özellikle pandeminin etkisiyle geçen yıl pek çok elektronik sektöründe patlama yaşandı ve haliyle yonga sektörü de olumlu etkilendi. Farklı sektörlere yonga tedariği yapan Qualcomm da bundan en iyi şekilde faydalandı.

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    Bu yıl sıkıntı yaşanacak

    Qualcomm’un geçen yıl son çeyrek raporlarına göre elde edilen toplam gelir 8.2 milyar dolar oldu ve yüzde 62 civarında bir artış yaşandı. Net gelir ise 2.45 milyar dolar ile yüzde 165 gibi dikkat çekici bir yükselişe sahne oldu.

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    2020 yılında eve kapanan tüketiciler haliyle akıllı telefon ve tablet ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Diğer taraftan trendi yükselen kablosuz kulaklıklar, 5G telefonlar ve araç içi eğlence sistemleri de Qualcomm’un ana gelir modelleri arasında yer aldı.

    Bununla birlikte yılın ilk yarısı için Qualcomm kötü haberi verdi. TSMC ve Samsung ile döküm ortaklığı olan yonga devi siparişlere yetişemediğini duyurdu. Bu nedenle yaz aylarına kadar yonga tedariğinde sıkıntılar yaşanacak. Bu da ilgili elektronik cihazların stok sıkıntısı yaşaması anlamına geliyor. Örneğin Apple modem tedariği nedeniyle bu yıl istediği kadar iPhone 12 üretimi yaptıramayacağını açıklamıştı. Yine de Qualcomm yılın ikinci yarısında problemi aşacaklarını düşünüyor.



    https://www.gsmarena.com/qualcomm_reports_massive_increase_in_income_warns_about_chip_shortage_in_h1_2021-news-47576.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sis651 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat yükseltmeden ziyade şuan çip ihtiyacı tüm sektörler arasında had safhada. Araç üreticileri de araçlarının elektronik sistemlerine işlemci bulamadığı için üretim sayılarını azaltmak zorunda kalıyor. Birçok sektörde böyle sorunlar var.
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    U ulayrason 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yahu bazen sanki fiyat yukseltecezde buda tuzu biberi olsun gibi geliyor. sürekli yeni modeller çıkıyor aralıksız madem talep çok fazla üretim hattını bozmadan mevcut üretimin sürekliliği sekteye uğramadan sağlanamaz mı. bu çip üretiminde insan faktörü çok az diye biliyorum tasarladiktan sonra gerisi hep makine.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ulayrason
    Dediğiniz gibi tamamen fiyat yükseltme amaçlı. Stok falan hikaye.
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