Qualcomm yonga sıkıntısı yaşıyor

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Özellikle pandeminin etkisiyle geçen yıl pek çok elektronik sektöründe patlama yaşandı ve haliyle yonga sektörü de olumlu etkilendi. Farklı sektörlere yonga tedariği yapan Qualcomm da bundan en iyi şekilde faydalandı.

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Bu yıl sıkıntı yaşanacak

Qualcomm’un geçen yıl son çeyrek raporlarına göre elde edilen toplam gelir 8.2 milyar dolar oldu ve yüzde 62 civarında bir artış yaşandı. Net gelir ise 2.45 milyar dolar ile yüzde 165 gibi dikkat çekici bir yükselişe sahne oldu.

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2020 yılında eve kapanan tüketiciler haliyle akıllı telefon ve tablet ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Diğer taraftan trendi yükselen kablosuz kulaklıklar, 5G telefonlar ve araç içi eğlence sistemleri de Qualcomm’un ana gelir modelleri arasında yer aldı.

Bununla birlikte yılın ilk yarısı için Qualcomm kötü haberi verdi. TSMC ve Samsung ile döküm ortaklığı olan yonga devi siparişlere yetişemediğini duyurdu. Bu nedenle yaz aylarına kadar yonga tedariğinde sıkıntılar yaşanacak. Bu da ilgili elektronik cihazların stok sıkıntısı yaşaması anlamına geliyor. Örneğin Apple modem tedariği nedeniyle bu yıl istediği kadar iPhone 12 üretimi yaptıramayacağını açıklamıştı. Yine de Qualcomm yılın ikinci yarısında problemi aşacaklarını düşünüyor.

https://www.gsmarena.com/qualcomm_reports_massive_increase_in_income_warns_about_chip_shortage_in_h1_2021-news-47576.php

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