Radeon 660M birimi 30fps seviyesinde God of War oynatabiliyor

Ryzen 6000 APU ailesi tanıtıldığı zaman belirli senaryolarda Intel Arc veya Nvidia MX 450 ekran kartına göre iki kata kadar performans farkı ve FSR açık iken GeForce GTX 1650 Max Q ekran kartı ile de başabaş mücadele gösterdiği dile getirilmişti. Alt seviyelere doğru da Ryzen 6000 serisi oyuncuları mutlu edecek.
Radeon 660M performansı nasıl?
AMD üst seviye Ryzen 6000 APU modellerinde Radeon 680M grafik birimini kullanıyor. Daha alt seviye ve Ryzen 6000U serisinde ise Radeon 660M modeline kadar ara seçenekler olacak. Radeon 660M performansı da oldukça başarılı.
AMD Ryzen 5 6600H ile yapılan testlerde FSR 2.0 ölçeklendirme açık iken God of War oyunu Full HD çözünürlükte 30fps üstü performans verebiliyor. Denge modunda ise bir miktar 30fps altına doğru kaydığı görülmüş.
Radeon 680M grafik birimi 768 çekirdeğe kadar çıkabilirken 2.4GHz hızında çalışıyor. Radeon 660M ise 384 çekirdeğe kadar çıkıyor ve 1.9GHz hızında çalışıyor. FSR 2.0 desteği ile birlikte belirli oyunlarda 60fps de elde edilebileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.