Radeon 660M birimi 30fps seviyesinde God of War oynatabiliyor

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Ryzen 6000 APU ailesi tanıtıldığı zaman belirli senaryolarda Intel Arc veya Nvidia MX 450 ekran kartına göre iki kata kadar performans farkı ve FSR açık iken GeForce GTX 1650 Max Q ekran kartı ile de başabaş mücadele gösterdiği dile getirilmişti. Alt seviyelere doğru da Ryzen 6000 serisi oyuncuları mutlu edecek.

Radeon 660M performansı nasıl?

AMD üst seviye Ryzen 6000 APU modellerinde Radeon 680M grafik birimini kullanıyor. Daha alt seviye ve Ryzen 6000U serisinde ise Radeon 660M modeline kadar ara seçenekler olacak. Radeon 660M performansı da oldukça başarılı.

AMD Ryzen 6000 mobil işlemciler oyuncuları sevindirecek 3 ay önce eklendi

AMD Ryzen 5 6600H ile yapılan testlerde FSR 2.0 ölçeklendirme açık iken God of War oyunu Full HD çözünürlükte 30fps üstü performans verebiliyor. Denge modunda ise bir miktar 30fps altına doğru kaydığı görülmüş.

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Radeon 680M grafik birimi 768 çekirdeğe kadar çıkabilirken 2.4GHz hızında çalışıyor. Radeon 660M ise 384 çekirdeğe kadar çıkıyor ve 1.9GHz hızında çalışıyor. FSR 2.0 desteği ile birlikte belirli oyunlarda 60fps de elde edilebileceği belirtiliyor.

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Radeon 660M performansı ortaya çıktı