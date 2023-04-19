Rafa kaldırılan GeForce RTX 3060 Super ortaya çıktı

RTX 3060 Super ortaya çıktı
GPU-Z platformundan alınan görüntüler henüz görmediğimiz bir RTX 3060 modeline işaret ediyor. Detaylara indiğimizde ise, bu modelin toplam dört sürüme ev sahipliği yapan RTX 3060’ın (12GB, 8GB, GA104 sürümleri) en güçlü varyantlarından biri olduğu görüyoruz. Dolasıyıla yeni kartın RTX 3060 Super ismini taşıması kuvvetle muhtemel.
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Nvidia'nın böyle bir kartı piyasaya sürüp sürmeyeceği bilinmiyor. Ancak mevcut seride yapılan yükseltmeleri düşünürsek bunun gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca RTX 3060 Super’e benzer şekilde, üretimden hemen önce rafa kaldırılan birçok GPU bulunuyor. Nitekim 20GB RTX 3080 Ti ve 16GB RTX 3070 Ti modellerinin yolda olduğunu gösteren farklı sızıntı duyduk. Ancak bu kartlar, hiçbir zaman satışa sunulmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)