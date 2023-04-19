Rafa kaldırılan GeForce RTX 3060 Super ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarisinin orta ve orta üst seviye modellerini kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, RTX 30 Ampere ailesinde de yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Bu noktada GDDR6X bellekli RTX 3060 Ti ve 8GB RTX 3060 sürümlerine odaklanan yonga devinin geçmişte RTX 3060 Super üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

RTX 3060 Super ortaya çıktı

GPU-Z platformundan alınan görüntüler henüz görmediğimiz bir RTX 3060 modeline işaret ediyor. Detaylara indiğimizde ise, bu modelin toplam dört sürüme ev sahipliği yapan RTX 3060’ın (12GB, 8GB, GA104 sürümleri) en güçlü varyantlarından biri olduğu görüyoruz. Dolasıyıla yeni kartın RTX 3060 Super ismini taşıması kuvvetle muhtemel.

Tam Boyutta Gör RTX 3060 Super’in RTX 3060 12 GB piyasaya çıkmadan sadece bir ay önce, Aralık 2020'de tamamlandığı belirtiliyor. Özelliklere gelirsek RTX 3060 Super, 12GB GDDR6 bellek, 192 bit bellek veri yolu, 3840 CUDA çekirdeği, 120 TMU ve 48 ROP içeren tam bir GA106-400 yongasından güç alıyor. Saat hızları ise, RTX 3060’tan biraz daha yüksek. 1627 MHz yerine 1852 MHz.

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Nvidia'nın böyle bir kartı piyasaya sürüp sürmeyeceği bilinmiyor. Ancak mevcut seride yapılan yükseltmeleri düşünürsek bunun gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca RTX 3060 Super’e benzer şekilde, üretimden hemen önce rafa kaldırılan birçok GPU bulunuyor. Nitekim 20GB RTX 3080 Ti ve 16GB RTX 3070 Ti modellerinin yolda olduğunu gösteren farklı sızıntı duyduk. Ancak bu kartlar, hiçbir zaman satışa sunulmadı.

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