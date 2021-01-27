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    Radeon grafikli Exynos yongası Apple A14’ü yıkıyor iddiası

    Samsung’un önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği Radeon grafikli Exynos yonga seti şimdiden heyecanı doruğa çıkardı. İddialar Apple A14 yonga setini ezip geçtiği yönünde.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Radeon grafikli Exynos yongası Apple A14’ü yıkıyor iddiası
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    Mobil yonga dünyasında Samsung ve AMD ortaklığı merakla bekleniyor. Yılın sonlarında veya yeni yılın başlarında piyasaya çıkması beklenen Radeon grafikli Exynos yonga seti iddialara göre tozu dumana katıyor.

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    Benchmark testlerine girdi iddiası

    Güney Koreli kaynakların çok da sağlam destekleyemediği iddialara göre GFXBench testlerine giren gizemli Exynos yonga seti Manhattan 3.1 kategorisinde 181.8 fps, Aztec Ruins kategorisinde 138.2 fps ve Aztec Ruins High kategorisinde 58 fps almayı başarıyor. Apple A14 Bionic ise sırasıyla 120 fps, 79.9 fps ve 30 fps değerlerine ulaşıyor.

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    Henüz Radeon grafikli Exynos yonga seti ile ilgili net bilgi yok ancak AMD’nin sızdırılan prototip Ryzen mobil yongasında Cortex-A1, Cortex-A78 ve RDNA2 teknolojilerinin kullanıldığı gündeme gelmişti. Muhtemelen testlere giren Exynos yonga setinde de bu bileşenler mevcut.

    Samsung’un önünde uzun bir yol olduğu için ARM’ın bu yıl duyuracağı mimarileri Exynos yonga setinde yer alabilir. Diğer taraftan Apple A yonga seti de yeni nesilde daha güçlü olacak. İddia edildiği gibi Exynos yonga setinin mobil dünyada sıçrama yapması dengeleri tamamen alt üst edebilir.



    https://www.sammobile.com/news/next-gen-exynos-soc-with-amd-gpu-crushes-apple-early-benchmark/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    6 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    crazywinner3 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyi güzel de kaç watt tüketiyor
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Boş yapma beni dinle 2 sa. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    ozaman dahada iyi iphone ekranı 4k mı sanıyosun
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    interwap (Volkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalnız haberdeki kullanılan görseldeki yonga Samsung'a ait değil AMD Ryzen C7 yongası.

    Başka görsel yok mu?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhtemelen AMD, ARM mimarisine geçişte Samsungla ortaklık yapacak. Yakında AMD’nin ARM mimarili bilgisayar işllemcilerinide göreceğiz. İntelinde Qualcomm’la ortaklık yapacağını düşünüyorum.
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    . .V. 1 sa. ( Mesaj Silindi ) dr20mouse
    Amd'nin, arm konusunda samsung'dan öğrenebileceği pek bir şey yok. Amd halihazırda arm için çalışmalar yürütüp, işlemciler üretiyor.
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    seglopsi 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben biraz yavaş yıkarlar diye düşünüyorum. en iyi olan rakibi qualcomm'dan 3 yıl ileride şuanda apple. bu yeni yongada gpu olarak belki apple'dan iyi olabilirler, neticede amd grafik işinde yılların firması. ancak; cpu olarak çıta apple diye düşünüyorum. bir arkadaş yukarıda yazmış çok doğru bunları kaç watt tdp ile yapacağı da çok önemli. eğer; apple'ı toplam performansta %5 geçerken, %20-30 daha fazla güç tüketecekse misal, geçmese daha iyi olacaktır. batarya teknolojisi hemen hemen yerinde saydığı, mikroişlemci ile eşit seviyede hareket etmediği için şuanda batarya deneyimini uzun tutmaları kendi yararlarına olacaktır.
    Yanıtla +3
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    M3BKT 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple M1 işlemcisini çıkararak rekabeti artırmıştı, mobil dünyada da şimdi Samsung ile AMD yeni maceralar peşinde. Umarım rekabet gitgide kızışır ve tüketiciler için olumlu bir atmosfer oluşur.
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    smart1978 (X Y) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    https://www.radiantvisionsystems.com/learn/tech-notes/automated-visual-inspection-and-correction-demura-oled-displays
    Yanıtla +1
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    smart1978 (X Y) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekran cozunurlugu anca 2K imis :D ... Dandik cozunurluktekilere hitap edecek ...

    Snapdragon 888 bile daha ustun ...


    https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-888-5g-mobile-platform
    2 Yanıt Yanıtla
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    Boş yapma beni dinle 2 sa. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    ozaman dahada iyi iphone ekranı 4k mı sanıyosun
    Yanıtla +7
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    Light_Velocity (Kubilay Karakış) 3 dk. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Sen telefonunda kaç ka ekran kullanıyorsun Smart arkadaş?
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    Morphinz (Morphin ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD YİNE GÜMBÜR GÜMDÜR.

    Elinden geleni yapıyor umarım başarırlar. Eğer böyle giderse bu SOC muhtemelen çok fazla laptopta veya SingleBoardComputing'de yer alır gibi.
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    smart1978 (X Y) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    A15 ile kiyaslanmali. Bastan kaybedilmistir :)
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    napolyon94 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    4 compute unit olduguna gore 256 shader vardir. Lpddr5x ile destekleyince bu gpu'yu, mobilde gt1030 kivamina geldik geliyoruz demektir grafik gucunde.



    Ha 4 uniteli rdna 2 ile de ne ray tracing gosterisi yapilir bilemem. :) ancak wallpaper işler eş zamanli :)
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    crazywinner3 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyi güzel de kaç watt tüketiyor
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) crazywinner3
    2200 watt cereyan çekiyor Muş
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    1476 kez okundu.
    9 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    samsung, exynos with radeon graphics ve Mobil Teknolojiler
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