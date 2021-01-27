Radeon grafikli Exynos yongası Apple A14’ü yıkıyor iddiası

Mobil yonga dünyasında Samsung ve AMD ortaklığı merakla bekleniyor. Yılın sonlarında veya yeni yılın başlarında piyasaya çıkması beklenen Radeon grafikli Exynos yonga seti iddialara göre tozu dumana katıyor.İlginizi Çekebilir Galaxy A02 tanıtıldı: İşte özellikleri
Benchmark testlerine girdi iddiası
Güney Koreli kaynakların çok da sağlam destekleyemediği iddialara göre GFXBench testlerine giren gizemli Exynos yonga seti Manhattan 3.1 kategorisinde 181.8 fps, Aztec Ruins kategorisinde 138.2 fps ve Aztec Ruins High kategorisinde 58 fps almayı başarıyor. Apple A14 Bionic ise sırasıyla 120 fps, 79.9 fps ve 30 fps değerlerine ulaşıyor.
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Henüz Radeon grafikli Exynos yonga seti ile ilgili net bilgi yok ancak AMD’nin sızdırılan prototip Ryzen mobil yongasında Cortex-A1, Cortex-A78 ve RDNA2 teknolojilerinin kullanıldığı gündeme gelmişti. Muhtemelen testlere giren Exynos yonga setinde de bu bileşenler mevcut.
Samsung’un önünde uzun bir yol olduğu için ARM’ın bu yıl duyuracağı mimarileri Exynos yonga setinde yer alabilir. Diğer taraftan Apple A yonga seti de yeni nesilde daha güçlü olacak. İddia edildiği gibi Exynos yonga setinin mobil dünyada sıçrama yapması dengeleri tamamen alt üst edebilir.
https://www.sammobile.com/news/next-gen-exynos-soc-with-amd-gpu-crushes-apple-early-benchmark/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı
Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?
Başka görsel yok mu?
Snapdragon 888 bile daha ustun ...
https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-888-5g-mobile-platform
Elinden geleni yapıyor umarım başarırlar. Eğer böyle giderse bu SOC muhtemelen çok fazla laptopta veya SingleBoardComputing'de yer alır gibi.
Ha 4 uniteli rdna 2 ile de ne ray tracing gosterisi yapilir bilemem. :) ancak wallpaper işler eş zamanli :)
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samsung, exynos with radeon graphics ve Mobil Teknolojiler