Radeon grafikli Exynos yongası Apple A14’ü yıkıyor iddiası

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Mobil yonga dünyasında Samsung ve AMD ortaklığı merakla bekleniyor. Yılın sonlarında veya yeni yılın başlarında piyasaya çıkması beklenen Radeon grafikli Exynos yonga seti iddialara göre tozu dumana katıyor.

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Benchmark testlerine girdi iddiası

Güney Koreli kaynakların çok da sağlam destekleyemediği iddialara göre GFXBench testlerine giren gizemli Exynos yonga seti Manhattan 3.1 kategorisinde 181.8 fps, Aztec Ruins kategorisinde 138.2 fps ve Aztec Ruins High kategorisinde 58 fps almayı başarıyor. Apple A14 Bionic ise sırasıyla 120 fps, 79.9 fps ve 30 fps değerlerine ulaşıyor.

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Henüz Radeon grafikli Exynos yonga seti ile ilgili net bilgi yok ancak AMD’nin sızdırılan prototip Ryzen mobil yongasında Cortex-A1, Cortex-A78 ve RDNA2 teknolojilerinin kullanıldığı gündeme gelmişti. Muhtemelen testlere giren Exynos yonga setinde de bu bileşenler mevcut.

Samsung’un önünde uzun bir yol olduğu için ARM’ın bu yıl duyuracağı mimarileri Exynos yonga setinde yer alabilir. Diğer taraftan Apple A yonga seti de yeni nesilde daha güçlü olacak. İddia edildiği gibi Exynos yonga setinin mobil dünyada sıçrama yapması dengeleri tamamen alt üst edebilir.

https://www.sammobile.com/news/next-gen-exynos-soc-with-amd-gpu-crushes-apple-early-benchmark/

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