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    Radeon Pro 5600M ekran kartı 16 inçlik MacBook Pro için duyuruldu

    8GB HBM2 belleğe sahip Radeon Pro 5600M ekran kartı 16 inçlik MacBook Pro modeli için en yüksek seçenek haline geldi. Radeon Pro 5600M özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Radeon Pro 5600M ekran kartı 16 inçlik MacBook Pro için duyuruldu
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    Apple ile yaptığı özel anlaşma sonrasında Mac bilgisayarlarına uzun süredir özel Radeon grafik kartları tasarlayan AMD bu hafta yeni bir seçenek daha duyurdu. 16 inçlik MacBook Pro artık daha fazla grafik gücüne sahip.

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    Radeon Pro 5600M özellikleri ve fiyatı

    Navi grafik birimini temel alan Radeon Pro 5600M ekran kartı 40 işlem kümesi ile 2560 Stream işlemcisine ulaşıyor. 8GB HBM2 bellek 2048-bit veri yoluna sahip ve 394GB/s bant genişliği sunuyor.

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    Tek hassasiyet kayar nokta performansı (FP32) 5.3 TFLOPS seviyesinde olan Radeon Pro 5600M ekran kartı bu sayede MacBook ailesindeki en performanslı seçenek oluyor. Bugüne kadar 16 inçlik MacBook Pro modelinde 4GB GDDR6 bellekli Radeon Pro 5300M ve 4GB GDDR6 bellekli Radeon Pro 5500M ekran kartları sunuluyordu.

    Radeon Pro 5600M ekran kartı diğer seçenekler gibi sadece MacBook Pro modeline özgü kalacak ve harici satışı olmayacak. 16 inçlik MacBook Pro modeline bu seçeneği eklemek isteyenlerin 5600TL ekstra ödemesi gerekiyor.



    https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/macbook-pro/16-in%C3%A7 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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