Radeon Pro 5600M ekran kartı 16 inçlik MacBook Pro için duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Apple ile yaptığı özel anlaşma sonrasında Mac bilgisayarlarına uzun süredir özel Radeon grafik kartları tasarlayan AMD bu hafta yeni bir seçenek daha duyurdu. 16 inçlik MacBook Pro artık daha fazla grafik gücüne sahip.

İlginizi Çekebilir

Intel yine AMD’den üst düzey bir yönetici transfer etti

Radeon Pro 5600M özellikleri ve fiyatı

Navi grafik birimini temel alan Radeon Pro 5600M ekran kartı 40 işlem kümesi ile 2560 Stream işlemcisine ulaşıyor. 8GB HBM2 bellek 2048-bit veri yoluna sahip ve 394GB/s bant genişliği sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’den verimlilik odaklı Mijia DC akıllı vantilatör"

Tek hassasiyet kayar nokta performansı (FP32) 5.3 TFLOPS seviyesinde olan Radeon Pro 5600M ekran kartı bu sayede MacBook ailesindeki en performanslı seçenek oluyor. Bugüne kadar 16 inçlik MacBook Pro modelinde 4GB GDDR6 bellekli Radeon Pro 5300M ve 4GB GDDR6 bellekli Radeon Pro 5500M ekran kartları sunuluyordu.

Radeon Pro 5600M ekran kartı diğer seçenekler gibi sadece MacBook Pro modeline özgü kalacak ve harici satışı olmayacak. 16 inçlik MacBook Pro modeline bu seçeneği eklemek isteyenlerin 5600TL ekstra ödemesi gerekiyor.

https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/macbook-pro/16-in%C3%A7

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.