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    Radeon RX 6600M masaüstüne geldi!

    AMD Radeon RX 6600M ekran kartı normalde taşıanbilir sistemler için geliştirilirken Çin’de çok daha uygun fiyatlara masaüstü ekran kartı olarak bulunabiliyor.   
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    Radeon RX 6600M
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    Yakın dönemde bazı üretici ortakların özellikle madencilik kilitleri nedeniyle mobil ekran kartlarındaki yongaları optimize ederek masaüstü ekran kartı olarak sattığına şahit oluyoruz. AMD Radeon RX 6600M bunlardan birisi.

    Radeon RX 6600M masaüstünde

    Ağırlıklı olarak Çin’de Radeon RX 6600M mobil ekran kartının çift fanlı masaüstü seçeneği olarak satıldığına şahit oluyoruz. Bu ekran kartları 180$-214$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip.

    Radeon RX 6600M ekran kartı Radeon RX 6600 ile hemen aynı özelliklere sahip. 1792 stream işlemcisi, 8GB 14Gbps GDDR6 bellek yanında enerji tüketimi 100W ile sınırlandırılmış. Bununla birlikte Radeon RX 6600 ekran kartı 250$ civarında bulunabiliyor. Böylece oyuncular için daha uygun fiyatlı bir alternatif ortaya çıkmış oluyor. Bu çözümlere Batı pazarlarında rastlamak pek mümkün olmuyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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