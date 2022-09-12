Radeon RX 6600M masaüstüne geldi!

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Yakın dönemde bazı üretici ortakların özellikle madencilik kilitleri nedeniyle mobil ekran kartlarındaki yongaları optimize ederek masaüstü ekran kartı olarak sattığına şahit oluyoruz. AMD Radeon RX 6600M bunlardan birisi.

Radeon RX 6600M masaüstünde

Ağırlıklı olarak Çin’de Radeon RX 6600M mobil ekran kartının çift fanlı masaüstü seçeneği olarak satıldığına şahit oluyoruz. Bu ekran kartları 180$-214$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip.

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Radeon RX 6600M ekran kartı Radeon RX 6600 ile hemen aynı özelliklere sahip. 1792 stream işlemcisi, 8GB 14Gbps GDDR6 bellek yanında enerji tüketimi 100W ile sınırlandırılmış. Bununla birlikte Radeon RX 6600 ekran kartı 250$ civarında bulunabiliyor. Böylece oyuncular için daha uygun fiyatlı bir alternatif ortaya çıkmış oluyor. Bu çözümlere Batı pazarlarında rastlamak pek mümkün olmuyor.

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Radeon RX 6600M artık masaüstünde