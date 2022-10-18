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    Radeon RX 6900 XT ekran kartı indirime giriyor

    Radeon RX 6900 XT yeni nesil öncesinde fiyat indirimine sahne oluyor. Çıkış fiyatının neredeyse yüzde 35 altına inen ekran kartı oyuncuların ilgisini çekecek.   
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    Radeon RX 6900 XT Tam Boyutta Gör
    AMD’nin RDNA 3 mimarisini temel alan yeni nesil Radeon ekran kartlarını piyasaya sürmesine az bir zaman kala üst seviye modellerde indirimler başladı. Radeon RX 6900 XT ekran kartı bu hafta indirime girdi.

    Radeon RX 6900 XT fiyatı düştü

    80 işlem birimi, 16GB GDDR6 bellek, 128MB Infinity Cache, 2015MHz frekans, 300W TDP değeri gibi özellikleri olan Radeon RX 6900 XT ekran kartı piyasaya 999$ olarak sürülmüştü. Stok sıkıntısının yaşandığı dönemde ise 1700$ seviyesine kadar çıkmıştı.

    Yeni indirim ile birlikte Radeon RX 6900 XT ekran kartının fiyatı 669$ seviyesine kadar geriledi. Böylece Dolar başına performans oranı olarak GeForce RTX 4090 ekran kartından yüzde 35 daha iyi hale geliyor.

    Hem ABD’de hem de Avrupa pazarında yeni fiyat etiketi raflara yansımış durumda. Ülkemizde ise 14000Tl civarından başlayan fiyatlar mevcut. İndirim sonucunda bir değişiklik olacak mı merak konusu.

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