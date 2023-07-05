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    Radeon RX 7600 XT yanlışlıkla AMD’nin sitesinde listelendi

    AMD, henüz piyasaya sürülmemiş Radeon RX 7600 XT ekran kartını resmi web sitesinde yanlışlıkla listelemiş olabilir. RX 7600 XT, halihazırda piyasada olan RX 7600’ün bir varyantı olacak.
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    Radeon RX 7600 XT yanlışlıkla AMD’nin sitesinde listelendi Tam Boyutta Gör
    AMD Radeon RX 7600 XT hakkında birçok söylenti duyduk, ancak tüm söylentilerin aksine AMD sadece XT olmayan normal Radeon RX 7600 kartını piyasaya sürdü. Bununla birlikte kısa bir süre önce AMD Almanya, resmi web sitesinde yanlışlıkla RX 7600 XT olarak belirtilen bir ürün sayfasını kullanıma aldı.

    RX 7600 XT listelendi

    Radeon RX 7600 XT yanlışlıkla AMD’nin sitesinde listelendi Tam Boyutta Gör
    Bunun basit bir hata olma olasılığı oldukça yüksek zira yayınlanan sayfa tamamen RX 7600’den bahsediyor ve sadece başlıkta bir hata söz konusu. Esasında bu içerik hazırlanırken bile bile hata düzeltilmemişti.

    Son bilgilere göre Radeon RX 7600 XT muhtemelen Navi 32 GPU’su ile çıkış yapacak. Bellek tarafında kartın 10-12 GB arasında bir kapasiteye sahip olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte kartın 16 GB olarak da çıkması yine olasılıklar dahilinde. Elbette bunlar tamamen söylenti zira halihazırda Navi 32 GPU’su hakkında bilinenler çok sınırlı. Bu grafik çekirdeğinin Radeon RX 7800 ve 7700 serilerine de güç vermesi bekleniyor ve lansmanın 2023'ün ikinci yarısında yapılacağı söyleniyor. Fiyatlandırma tarafındaysa RX 7600 XT için en uygun oyun alanı 330-380 dolar arasında olacaktır. Genel performans beklentisi de kartın doğrudan rakibi olan RTX 4060 Ti seviyelerinde olabilir.

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    E_Y_B_H_P_T 20 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 20 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 21 saat önce

    Fururlar oni purada :)

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