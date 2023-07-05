Radeon RX 7600 XT yanlışlıkla AMD’nin sitesinde listelendi

RX 7600 XT listelendi
Son bilgilere göre Radeon RX 7600 XT muhtemelen Navi 32 GPU’su ile çıkış yapacak. Bellek tarafında kartın 10-12 GB arasında bir kapasiteye sahip olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte kartın 16 GB olarak da çıkması yine olasılıklar dahilinde. Elbette bunlar tamamen söylenti zira halihazırda Navi 32 GPU’su hakkında bilinenler çok sınırlı. Bu grafik çekirdeğinin Radeon RX 7800 ve 7700 serilerine de güç vermesi bekleniyor ve lansmanın 2023'ün ikinci yarısında yapılacağı söyleniyor. Fiyatlandırma tarafındaysa RX 7600 XT için en uygun oyun alanı 330-380 dolar arasında olacaktır. Genel performans beklentisi de kartın doğrudan rakibi olan RTX 4060 Ti seviyelerinde olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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