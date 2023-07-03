Nvidia Reflex rakibi AMD HYPR-RX ertelenmiş olabilir

Tam Boyutta Gör Oyuncular tarafından merakla beklenen ve tek tıkla performans artışı sunacak AMD HYPR-RX teknolojisi ertelenmiş olabilir. Hatırlayacağınız üzere CES 2023 etkinliği kapsamında AMD, teknolojinin 2023'ün ilk yarısında kullanıma sunulacağını duyurmuştu. Ancak bu tarih çoktan geçti ve herhangi bir duyuru yapılmadı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar.

HYPR-RX ertelenmiş olabilir

Bilmeyenler için AMD HYPR-RX, Radeon Süper Çözünürlük (RSR), Radeon Boost ve Radeon Anti-Lag özelliklerini birleştiren tek tıkla performans artırma teknolojisi olacak. Bu özellikler halihazırda Radeon sürücülerinde mevcut olsa da, AMD'ye göre HYPR-RX önceden ayarlanmış profiller arasına konumlandırılacak ve kullanıcılar oyunlar için hangi profilin kendisine en uygun olduğunu seçebilecek.

Öyle ki lansman sırasında AMD, Ryzen 9 7900X/DDR5-5200 tabanlı bir sistemde test edilen HYPR-RX'in 90 FPS'den 166 FPS'e kadar artış sunacağını belirtti. Gecikme sürelerinde ise 3 kata kadar düşüş yaşanacağı söylendi.

Tam Boyutta Gör Bu gelişmeler heyecan verici olsa da, lansman sırasında belirtilen tarih çoktan sona ermiş durumda. AMD'nin neden HYPR-RX'i piyasaya sürmediği ise henüz belli değil. Zira gecikmeyle ilgili herhangi bir açıklama da paylaşılmadı.. Ancak AMD'nin hala teknoloji üzerinde çalışıyor olması veya başka projelere öncelik vermeye karar vermiş olması da mümkün.

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Öte yandan bu gecikmenin önemli bir engel oluşturmadığını belirtelim. Niketim HYPR-RX'te kullanılan Radeon Süper Çözünürlük (RSR), Radeon Boost ve Radeon Anti-Lag gibi teknolojilere sürücü üzerinden manuel olarak erişilebiliyor. Ancak lansmanda vadedilen özellikler ve performans artışı için kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerecek.

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