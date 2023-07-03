Nvidia Reflex rakibi AMD HYPR-RX ertelenmiş olabilir

HYPR-RX ertelenmiş olabilir
Bilmeyenler için AMD HYPR-RX, Radeon Süper Çözünürlük (RSR), Radeon Boost ve Radeon Anti-Lag özelliklerini birleştiren tek tıkla performans artırma teknolojisi olacak. Bu özellikler halihazırda Radeon sürücülerinde mevcut olsa da, AMD'ye göre HYPR-RX önceden ayarlanmış profiller arasına konumlandırılacak ve kullanıcılar oyunlar için hangi profilin kendisine en uygun olduğunu seçebilecek.
Öyle ki lansman sırasında AMD, Ryzen 9 7900X/DDR5-5200 tabanlı bir sistemde test edilen HYPR-RX'in 90 FPS'den 166 FPS'e kadar artış sunacağını belirtti. Gecikme sürelerinde ise 3 kata kadar düşüş yaşanacağı söylendi.
Öte yandan bu gecikmenin önemli bir engel oluşturmadığını belirtelim. Niketim HYPR-RX'te kullanılan Radeon Süper Çözünürlük (RSR), Radeon Boost ve Radeon Anti-Lag gibi teknolojilere sürücü üzerinden manuel olarak erişilebiliyor. Ancak lansmanda vadedilen özellikler ve performans artışı için kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D