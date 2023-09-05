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    Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 XT oyun performansı belli oldu: İşte sonuçlar

    AMD Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 XT resmi karşılaştırma sonuçları ortaya çıktı. Sonuçlara göre RX 7800 XT oyun performansında RTX 4070’i, RX 7700 XT ise RTX 4060 Ti’ı eşliyor.
    Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 XT oyun performansı belli oldu Tam Boyutta Gör
    AMD, Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 XT ekran kartlarının tanıtımında rakip kartlar ile ilgili karşılaştırmalı oyun testlerini paylaşmıştı. Bu testlerin kapsamlı olmaması ise kullanıcıların net bir fikir elde etmesini zorluyordu. Şimdi ise AMD’nin daha kapsamlı karşılaştırmalı oyun listesi ve sentetik kıyaslamaları ortaya çıktı.

    Paylaşılan kıyaslamalar AMD tarafından basına bir referans olması açısından verilen İnceleme Rehberi’nde yer alıyor. Dolayısıyla çeşitli oyunlar ve kıyaslamalar mevcut. Bununla birlikte AMD, kartların performansını üç farklı senaryoda ölçüyor: İlk olarak standart oyun rasterizasyonu, ardından ışın izleme ve son olarak sentetik kıyaslamalar.

    Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 XT oyun performansları

    Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 XT oyun performansı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte AMD, Radeon RX 7800 XT’yi 100 dolar daha pahalı olan RTX 4070 ile ve 7700 XT‘yi ise son fiyat indirimleriyle aynı fiyata sahip olan RTX 4060 Ti ile karşılaştırıyor. Standart rasterleştirme performansından başlayarak, AMD Radeon RX 7800 XT'nin test edilen 17 oyunda RTX 4070 Ti'den ortalama yüzde 6,88 daha hızlı olduğunu, RX 7700 XT'nin ise RTX 4060 Ti'den ortalama yüzde 15,9 daha hızlı olduğunu görüyoruz.

    Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 XT oyun performansı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Tamamı 1440p’de yapılan teslerin ışın izleme kanadında ise RX 7800 XT, RTX 4070'ten yüzde yüzde 11,55 daha yavaş. RX 7700 XT ise RTX 4060 Ti 16 GB'den yüzde 5,4 daha yavaş kaldı. Ancak burada test edilen oyunlara da bakmak gerek. Tercih edilen oyunların çoğu AMD sistemleriyle uyumlu oyunlar. İbrenin Nvidia tarafında kaydığı senaryolarda fark daha da açılabilir.

    Radeon RX 7800 XT 16GB vs RTX 4070 12GB

    • Rasterizasyon: +%6.9
    • RT: -%11.6
    • Ortalama: +%0.5

    Radeon RX 7700 XT 12G vs RTX 4060 Ti 16GB

    • Rasterizasyon: +%15.9
    • RT: -%5.4
    • Ortalama: %8.5
    Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 XT oyun performansı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Son olarak, 3DMark Fire Strike, 3DMark 11 ve Time Spy gibi rasterleştirilmiş kıyaslamalarda bir kez daha AMD'nin öne çıktığını ancak Port Royal kıyaslaması yapılır yapılmaz işlerin değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla serinin geri kalanında olduğu gibi bu kartların da zayıf karnı ışın izleme. Ek olarak RX 7700 XT o kadar olmasa da fiyat açısından RX 7800 XT oldukça güçlü bir yerde. FSR 3 desteği ile birlikte daha da cazip olabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 2 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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