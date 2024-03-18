RTX 5080 ışın izlemede RTX 4090'dan daha hızlı olabilir

RTX 50 serisinden yeni bilgiler
XpeaGPU'ya göre RTX 5080'e güç veren GB203 GPU'nun performansı, ışın izlemede RTX 4090'ın AD102'sinden daha hızlı olacak. Rasterleştirme açısından ise iki GPU'nun benzer performans göstereceğine inanıyor. Bununla birlikte kaynağa göre Blackwell oyun GPU’ları şirket tarihindeki en büyük tek nesil performans artışını sunabilir.
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RTX 5000 serisinin GDDR7 bellekleri kullanacağı daha önceleri de gündeme gelmiş olsa da güncel habere göre Nvidia, üst seviye 3 Blackwell GPU’sunda GDDR7 bellek kullanmayı planlıyor. Bu arada, Blackwell GPU'larıyla ilgili daha önceki söylentiler, RTX 5090'a güç veren amiral gemisi GB202 grafik biriminin, RTX 5080'i destekleyecek olan kırpılmış GB203'ten iki kat daha fazla çekirdeğe sahip olabileceğini gösteriyor. Ancak GB202'nin çok çipli bir paket (MCM) kullanıp kullanmayacağına dair halen net bir bilgi yok.
Bununla birlikte GB202 kalıbının, amiral gemisi AD102 Ada GPU'da bulunan 384-bit arayüze kıyasla 512-bit bellek arayüzüne sahip olacağı da belirtiliyor. Kullanılacağı söylenen GDDR7 belleklerin ise 28Gbps hızında çalışacağı söyleniyor. Böylece yeni nesil kartlar bant genişliği noktasında oldukça iddialı olacaklar. Son olarak GeForce RTX 50 serisinin 2024'ün sonlarında ya da 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Nvidia muhtemelen ilk olarak tepe modelleri piyasaya sürecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.