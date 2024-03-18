Tam Boyutta Gör Nvidia'nın RTX 50 serisi ekran kartlarının piyasaya sürülmesine halen oldukça fazla zaman var ancak kartlar hakkındaki söylentiler giderek artıyor. Saygın bir duyumcu olan XpeaGPU'ya göre gelecek kartlar öncekilerden önemli ölçüde daha güçlü olacak. Performans artışının yüksek olacağı belirtilirken RTX 5080’in ışın izlemede RTX 4090'dan daha hızlı olacağı söyleniyor.

RTX 50 serisinden yeni bilgiler

XpeaGPU'ya göre RTX 5080'e güç veren GB203 GPU'nun performansı, ışın izlemede RTX 4090'ın AD102'sinden daha hızlı olacak. Rasterleştirme açısından ise iki GPU'nun benzer performans göstereceğine inanıyor. Bununla birlikte kaynağa göre Blackwell oyun GPU’ları şirket tarihindeki en büyük tek nesil performans artışını sunabilir.

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RTX 5000 serisinin GDDR7 bellekleri kullanacağı daha önceleri de gündeme gelmiş olsa da güncel habere göre Nvidia, üst seviye 3 Blackwell GPU’sunda GDDR7 bellek kullanmayı planlıyor. Bu arada, Blackwell GPU'larıyla ilgili daha önceki söylentiler, RTX 5090'a güç veren amiral gemisi GB202 grafik biriminin, RTX 5080'i destekleyecek olan kırpılmış GB203'ten iki kat daha fazla çekirdeğe sahip olabileceğini gösteriyor. Ancak GB202'nin çok çipli bir paket (MCM) kullanıp kullanmayacağına dair halen net bir bilgi yok.

Bununla birlikte GB202 kalıbının, amiral gemisi AD102 Ada GPU'da bulunan 384-bit arayüze kıyasla 512-bit bellek arayüzüne sahip olacağı da belirtiliyor. Kullanılacağı söylenen GDDR7 belleklerin ise 28Gbps hızında çalışacağı söyleniyor. Böylece yeni nesil kartlar bant genişliği noktasında oldukça iddialı olacaklar. Son olarak GeForce RTX 50 serisinin 2024'ün sonlarında ya da 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Nvidia muhtemelen ilk olarak tepe modelleri piyasaya sürecektir.

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RTX 5080 ışın izlemede RTX 4090'dan daha hızlı olabilir