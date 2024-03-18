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    RTX 5080 ışın izlemede RTX 4090'dan daha hızlı olabilir

    Nvidia'nın RTX 50 serisi ekran kartlarının piyasaya sürülmesine daha çok zaman olsa da sızıntıların sayısı artıyor. Bu bağlamda RTX 5080’in ışın izlemede RTX 4090'dan daha hızlı olacağı söyleniyor.
    RTX 5080 ışın izlemede RTX 4090'dan daha hızlı olabilir Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın RTX 50 serisi ekran kartlarının piyasaya sürülmesine halen oldukça fazla zaman var ancak kartlar hakkındaki söylentiler giderek artıyor. Saygın bir duyumcu olan XpeaGPU'ya göre gelecek kartlar öncekilerden önemli ölçüde daha güçlü olacak. Performans artışının yüksek olacağı belirtilirken RTX 5080’in ışın izlemede RTX 4090'dan daha hızlı olacağı söyleniyor.

    RTX 50 serisinden yeni bilgiler

    XpeaGPU'ya göre RTX 5080'e güç veren GB203 GPU'nun performansı, ışın izlemede RTX 4090'ın AD102'sinden daha hızlı olacak. Rasterleştirme açısından ise iki GPU'nun benzer performans göstereceğine inanıyor. Bununla birlikte kaynağa göre Blackwell oyun GPU’ları şirket tarihindeki en büyük tek nesil performans artışını sunabilir.

    [bkzdh=175366[

    RTX 5000 serisinin GDDR7 bellekleri kullanacağı daha önceleri de gündeme gelmiş olsa da güncel habere göre Nvidia, üst seviye 3 Blackwell GPU’sunda GDDR7 bellek kullanmayı planlıyor. Bu arada, Blackwell GPU'larıyla ilgili daha önceki söylentiler, RTX 5090'a güç veren amiral gemisi GB202 grafik biriminin, RTX 5080'i destekleyecek olan kırpılmış GB203'ten iki kat daha fazla çekirdeğe sahip olabileceğini gösteriyor. Ancak GB202'nin çok çipli bir paket (MCM) kullanıp kullanmayacağına dair halen net bir bilgi yok.

    Bununla birlikte GB202 kalıbının, amiral gemisi AD102 Ada GPU'da bulunan 384-bit arayüze kıyasla 512-bit bellek arayüzüne sahip olacağı da belirtiliyor. Kullanılacağı söylenen GDDR7 belleklerin ise 28Gbps hızında çalışacağı söyleniyor. Böylece yeni nesil kartlar bant genişliği noktasında oldukça iddialı olacaklar. Son olarak GeForce RTX 50 serisinin 2024'ün sonlarında ya da 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Nvidia muhtemelen ilk olarak tepe modelleri piyasaya sürecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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