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    AMD önümüzdeki hafta önemli duyurular yapacak: İşte detaylar

    AMD, önümüzdeki hafta başlayacak olan Gamescom 2023 kapsamında önemli ürün duyuruları yapacağını resmen doğruladı. Radeon RX 7800 XT ve 7700 XT ekran kartlarının gelmesi bekleniyor.
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    AMD önümüzdeki hafta önemli duyurular yapacak: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Aylar süren söylentiler, sızıntılar ve potansiyel performans kıyaslamalarının ardından, yaklaşmakta olan AMD Radeon RX 7800 XT ve Radeon RX 7700 XT ekran kartlarının resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Firma, kısa bir süre önce önümüzdeki hafta başlayacak olan Gamescom 2023 fuarında önemli duyurular gerçekleştireceğini doğruladı.

    AMD Radeon RX 7800 XT ve 7700 XT geliyor

    Bu onay, AMD'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Grafik İş Birimi Genel Müdürü Scott Herkelman tarafından paylaşıldı. Herkelman, paylaşmış olduğu X gönderisinde “önemli ürün duyuruları” yapacaklarının altını çiziyor. Bununla birlikte AMD'nin CEO'su Lisa Su, bu çeyreğin sonunda yeni üst seviye ürünlerin piyasaya sürüleceğini zaten doğrulamıştı. Görünüşe göre Gamescom 2023, lansman konumu olacak.

    23 Ağustos'ta başlayacak olan Gamescom 2023’e AMD, 25 Ağustos tarihinde müdahil olacak. Türkiye saati ile 18:00’da başlayacak olan AMD etkinliğinde Frank Azor ve Scott Herkelman gibi önemli isimler bulunacak. AMD’nin etkinlikte iki ekran kartının yanında HYPR-RX ve DLSS 3'e rakip olması beklenen FSR 3 teknolojisi hakkında resmi bir duyuru yapmasını da bekliyoruz. Açıkçası FSR 3, rakibine kıyasla oldukça gecikti ve olmayışı AMD’nin elini zora sokuyordu. FSR 3 ile birlikte AMD, FPS değerlerinde iki kat artış elde etmeyi hedefliyor.

    Donanım tarafındaysa, AMD Radeon RX 7800 XT ekran kartı 60 Hesaplama Birimi içinde paketlenmiş 3840 çekirdek ile birlikte gelecek. 256-bit genişliğinde veri yolu arayüzünde çalışan 16 GB GDDR6 VRAM ile yapılandırılacak olan kartta 64 MB Infinity Cache ve 576 GB/s toplam bant genişliği için 18 Gbps hızlar bekleniyor. RX 7700 XT ise muhtemelen bunların kırpılmış bir versiyonu olacak.

    Fiyatlandırma açısından, AMD Radeon RX 7800 XT ekran kartı 550-600 dolar arasında, Radeon RX 7700 XT ise 350-450 dolar arasına konumlanabilir. Bu kartların her ikisi de sırasıyla Nvidia GeForce RTX 4070 ve RTX 4060 serilerine karşı mücadele edecek.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/92888/amd-radeon-chief-confirms-major-product-announcements-are-coming-next-week-at-gamescom/index.html https://www.amd.com/de/corporate/events/gamescom-2023.html#schedule
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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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