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    AMD, çok yakında üst seviye Radeon RX 7000 kartlarını tanıtacak

    AMD, açıkladığı ikinci çeyrek finansal sonuçları sırasında gelecek ekran kartları hakkında sinyaller verdi. CEO Lisa Su, yakında üst seviye Radeon RX 7000 kartlarının geleceğini doğruladı.
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    AMD, çok yakında üst seviye Radeon RX 7000 kartlarını tanıtacak Tam Boyutta Gör
    AMD, Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarının model sayısını artırmada rakibine kıyasla biraz gecikmiş durumda. AMD halihazırda sadece Radeon RX 7900 XTX, Radeon RX 7900 XT ve Radeon RX 7600 kartlarını piyasaya sürdü ancak görünüşe göre çok yakında yeni kartlar geliyor. AMD CEO’su Lisa Su, şirketin ikinci çeyrek sonuçların açıklandığı görüşmede “meraklı sınıfı” kartlar için tarih verdi.

    Yeni Radeon RX 7000 kartları geliyor

    AMD CEO'su ve Başkanı Dr. Lisa Su, yakın zamanda yapılan ikinci çeyrek kazanç çağrısı sırasında, şirketin bu çeyrekte Radeon 7000 serisinde yeni meraklı sınıfı ekran kartları piyasaya süreceğini açıkladı. Lisa su yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Oyun ekran kartlarında, 1080p oyun için ana akım RX 7600 kartlarımızın piyasaya sürülmesiyle ikinci çeyrekte Radeon 7000 GPU serimizi genişlettik. Üçüncü çeyrekte yeni, meraklı sınıfı Radeon 7000 serisi kartların piyasaya sürülmesiyle RDNA 3 GPU tekliflerimizi daha da genişletme yolunda ilerliyoruz.”

    Lisa Su’nun söylemlerinden de anlaşılacağı üzere birden fazla erkan kartı geliyor ve bu kartlar üst sınıfa hitap edecek. Ancak yeni gelecek kartlar RX 7900 serisinin üstünde yer alması pek olası değil zira bu seri 'ultra-enthusiast' yani en üst düzey olarak konumlandırılıyor. Dolayısıyla AMD, kuvvetle muhtemel RX 7800 ve RX 7700 serisi kartlarla karşımıza çıkacak.

    RX 7800 XT ve RX 7700 XT ufukta görünüyor

    İfadeler bir yana dursun, daha önceden gelen bilgiler de AMD’nin RX 7800 ve RX 7700 serilerini bu çeyreğin sonuna kadar piyasaya süreceğini söylüyordu. Gecikmenin kesin nedenleri tam olarak belli olmasa da, RX 6900/6800 RDNA2 modellerinin aşırı stoklanmasıyla ilgili olabilir. Bunlarla birlikte bu çeyrek içinde RX 7800 XT ve RX 7700 XT modellerini görmemiz muhtemel. Bu kartlar hakkında bilgilerimiz sınırlı ancak Radeon RX 7800 XT60 CU (işlem birimi), 260W TBP, 16 GB bellek kapasitesi ve 256 bit bellek veri yoluna sahip olacak. Bir alt model RX 7700 XT ise, 192 bit veri yolunda 12 GB bellekle 48 ila 54 CU yapılandırmasını destekleyecek. Ayrıca her iki modelin de 19.5 Gbps belleğe sahip olacağı belirtiliyor. Fiyatlandırma açısından ise kartların 400 ila 600 dolar civarında piyasaya girmesi beklenebilir.

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    maygar 6 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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