Radeon RX 7900 XTX 3,4Ghz'e hız aşırtıldı: Rakibi RTX 4090!

Tam Boyutta Gör AMD RDNA 3 mimarisinin amiral gemisi ekran kartı Radeon RX 7900 XTX, çeşitli hız aşırtma rekorları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdi Reddit'te hız aşırtma denemeleri ile tanınan /u/jedi95, ASUS TUF Radeon RX 7900 XTX modelinde yeni bir rekora imza attı. Amiral gemisi kart, 3,4Ghz'e kadar hız aşırtıldı. Peki RX 7900 XTX, daha yüksek hızlarda RTX 4090'a karşı neler sunuyor? İşte sonuçlar

Radeon RX 7900 XTX 3,4Ghz'e hız aşırtıldı

Bildiğiniz üzere 2022 Aralık ayında tanıtılan RX 7900 XTX, Nvidia RTX 4080'e iddialı bir rakip olmayı başardı. Ancak RTX 4090'a AMD'den herhangi bir yanıt gelmedi. Hatırlayacak olursak RDNA 3 mimarisinin amiral gemisi çözümü, 5nm Navi 31 XTX GPU, 12.288 çekirdek, 2,5GHz saat hızı, 58 milyar transistör, 96MB Infinity cache, 384-bit bellek veri yolu ve 24 GB GDDR6 bellekler ile vitrine çıktı.

Hatırlayacak olursak AMD, Radeon RX 7900 XTX'te kullanılan Navi 31 GPU kalıbının " 3 GHz için tasarlandığını " içeren çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Yeni sonuçlar ise bu bilgiyi doğrular nitelikte diyebiliriz. Elmor EVC2SE yardımıyla RX 7900 XTX'in güç limitlerini kaldıran modder, sıvı soğutma yardımı ile 3.467 MHz hızlara başarılı bir şekilde ulaşmayı başardı.

Sonuçlara gelirsek, Cyberpunk 2077'de RTX 4090 ile karşılaştırılan RX 7900 XTX, rakibinin 49,31 FPS'lik sonucuna kıyasla ortalama 42.50 FPS'lik bir performans sergiliyor. Burada RTX 4090'ın yüzde 16 oranında gerisinde kalıyor diyebiliriz. Ancak bu testlerde RT ayarlarının maksimumda olduğunu belirtelim. Call of Duty: Warzone'da ise bu fark yüzde 17 civarında seyrediyor.

Time Spy testlerinde ise modder, bir Elmor Labs PMD-USB kullanarak 708 watt'lık bir tepe güç kullanımına ulaştı. Bu, kartın kendisinden çekilen gücü temsil ediyor, yani toplam sistem gücünü değil. Ancak testlerde 500W'a yakın bir soğutma çözümünün kullanıldığını düşünürsek, sonuçların şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör TimeSpy sonuçlarına baktığımızda RX 7900 XTX'in rakibine yaklaştığını görüyoruz. RX 7900 XTX, RTX 4090'ın 41.262 skoruna kıyasla 38.725 puan alıyor. Işın izleme destekli 3DMark Port Royal Ray testlerinde ise aradaki farkın büyük oranda açıldığını belirtelim. RTX 4090 yüzde 40 oranında fark atıyor.

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Paylaşılan sonuçlar, RDNA 3 mimarisinin geleceği konusunda iyiye işaret ediyor. Nitekim AMD güç tüketimini azaltabilirse, kırmızı ekibin rekabete iddialı bir dönüş yaptığını görebiliriz.

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Radeon RX 7900 XTX 3,4Ghz'e hız aşırtıldı: Rakibi RTX 4090!