Radeon RX 7900 XTX 3,4Ghz'e hız aşırtıldı: Rakibi RTX 4090!

Radeon RX 7900 XTX 3,4Ghz'e hız aşırtıldı
Bildiğiniz üzere 2022 Aralık ayında tanıtılan RX 7900 XTX, Nvidia RTX 4080'e iddialı bir rakip olmayı başardı. Ancak RTX 4090'a AMD'den herhangi bir yanıt gelmedi. Hatırlayacak olursak RDNA 3 mimarisinin amiral gemisi çözümü, 5nm Navi 31 XTX GPU, 12.288 çekirdek, 2,5GHz saat hızı, 58 milyar transistör, 96MB Infinity cache, 384-bit bellek veri yolu ve 24 GB GDDR6 bellekler ile vitrine çıktı.
Hatırlayacak olursak AMD, Radeon RX 7900 XTX'te kullanılan Navi 31 GPU kalıbının " 3 GHz için tasarlandığını " içeren çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Yeni sonuçlar ise bu bilgiyi doğrular nitelikte diyebiliriz. Elmor EVC2SE yardımıyla RX 7900 XTX'in güç limitlerini kaldıran modder, sıvı soğutma yardımı ile 3.467 MHz hızlara başarılı bir şekilde ulaşmayı başardı.
Time Spy testlerinde ise modder, bir Elmor Labs PMD-USB kullanarak 708 watt'lık bir tepe güç kullanımına ulaştı. Bu, kartın kendisinden çekilen gücü temsil ediyor, yani toplam sistem gücünü değil. Ancak testlerde 500W'a yakın bir soğutma çözümünün kullanıldığını düşünürsek, sonuçların şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.
Paylaşılan sonuçlar, RDNA 3 mimarisinin geleceği konusunda iyiye işaret ediyor. Nitekim AMD güç tüketimini azaltabilirse, kırmızı ekibin rekabete iddialı bir dönüş yaptığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.