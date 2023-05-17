AMD Ryzen masaüstü işlemciler Ryzen AI desteği kazanabilir

Ryzen AI desteği genişliyor
Hatırlayacak olursak AMD CEO Dr. Lisa Su, şirketin bir numaralı stratejik önceliğinin yapay zeka olacağını vurgulamıştı. PCWorld ile yapılan bir röportajda AMD'nin müşteri kanalı işletmesi müdürü David McAfee ise, ''Ryzen AI'nın AMD'nin AI girişimlerinin sadece başlangıcı'' olduğunu belirtti.
Bilmeyenler için Ryzen AI'dan yararlanan ilk yongalar, Ryzen 7040 ''Phoenix'' mobil işlemciler oldu. Bu noktada tüm Phoenix yongalarının özel yapay zeka motoruna ahip olmadığını belirtelim. Ancak AMD'nin bu seçimi yapmasının iyi bir nedeni var. Xilinx IP tabanlı bu yongalar, daha daha iyi verimlilik ve donanım kullanımı ile Windows 11 gibi yazılım ve işletim sistemlerindeki deneyimi daha iyi hale getirebilir.
Bu bilgilerin ışığında, AMD'nin değer & maliyet engelini aştığı takdirde Ryzen AI'ye sahip işlemciler ile vitrine çıkacağını söyleyebiliriz. Nitekim yakın tarihli bir söylenti, AMD'nin içinde özel bir yapay zeka yongası barındıracak gelecek nesil EPYC CPU'lar üzerinde çalıştığını iddia ediyordu. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.