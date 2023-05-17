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    AMD Ryzen masaüstü işlemciler Ryzen AI desteği kazanabilir

    AMD tarafından CES 2023 etkinliğinde tanıtılan Ryzen AI, yeni nesil Ryzen masaüstü işlemcilerde karşımıza çıkabilir. AMD, yapay zeka hakkında gelecek planlarını paylaştı. 
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    AMD Ryzen masaüstü işlemciler Ryzen AI desteği kazanabilir Tam Boyutta Gör
    CES 2023'te AMD, Ryzen AI olarak bilinen Ryzen CPU'lara özel AI motorunu duyurdu. XDNA AI Motorunun bir parçası olan Ryzen AI, çoklu görevler sırasında 4 adede kadar eşzamanlı AI akışı ve yüzde 35'e kadar daha yüksek yanıt hızı gibi geliştirmeler ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Şimdi AMD, yapay zeka desteğini tüm ürün yelpazesine genişletmeyi planlıyor.

    Ryzen AI desteği genişliyor

    Hatırlayacak olursak AMD CEO Dr. Lisa Su, şirketin bir numaralı stratejik önceliğinin yapay zeka olacağını vurgulamıştı. PCWorld ile yapılan bir röportajda AMD'nin müşteri kanalı işletmesi müdürü David McAfee ise, ''Ryzen AI'nın AMD'nin AI girişimlerinin sadece başlangıcı'' olduğunu belirtti. 

    Bilmeyenler için Ryzen AI'dan yararlanan ilk yongalar, Ryzen 7040 ''Phoenix'' mobil işlemciler oldu. Bu noktada tüm Phoenix yongalarının özel yapay zeka motoruna ahip olmadığını belirtelim. Ancak AMD'nin bu seçimi yapmasının iyi bir nedeni var. Xilinx IP tabanlı bu yongalar, daha daha iyi verimlilik ve donanım kullanımı ile Windows 11 gibi yazılım ve işletim sistemlerindeki deneyimi daha iyi hale getirebilir. 

    AMD Ryzen masaüstü işlemciler Ryzen AI desteği kazanabilir Tam Boyutta Gör
    Bunun ötesinde David, yapay zekanın Ryzen ürünlerine nasıl genişletileceğine dair planların halihazırda tartışıldığını belirtiyor. Ryzen AI uygulamasının önündeki en büyük engel ise maliyet diyebiliriz. Nitekim Ryzen AI'nin bütçe çiplerine ve masaüstü CPU'larına gelmesi için iyi bir neden gerekiyor. Bu noktada David, Ryzen yapay zekasına sahip Threadripper işlemcilere de atıfta bulundu. Ancak yetkili isim, AI eğitim amacıyla kullanılsa bile ihtiyaç dışı kalabileceğini söylüyor.  

    Bu bilgilerin ışığında, AMD'nin değer & maliyet engelini aştığı takdirde Ryzen AI'ye sahip işlemciler ile vitrine çıkacağını söyleyebiliriz. Nitekim yakın tarihli bir söylenti, AMD'nin içinde özel bir yapay zeka yongası barındıracak gelecek nesil EPYC CPU'lar üzerinde çalıştığını iddia ediyordu. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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