Radeon RX 7950 XT ekran kartı 15360 işlem birimi sunabilir

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RDNA 2 mimarisini Apple ürünleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede piyasaya süren ve önemli satışlar yapan AMD yeni nesilde vites arttırıyor. RDNA 3 mimarisinde çekirdek sayıları rekor kıracak.

Radeon RX 7950 XT özellikleri neler?

RDNA 3 mimarisini temel alacak Navi 3x çekirdekleri yine farklı ekran kartlarına hayat verecek. Amiral gemisi Navi 31 ise birden fazla ekran kartında yer bulacak. Radeon RX 7000 serisi özellikle Nvidia 4000 serisinin etkisini azaltmaya çalışacak.

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Kaynaklara göre Navi 31 çekirdeği 15360 akış işlemcisine kadar ölçeklendirilebiliyor. En tepede Radeon RX 7950 XT ekran kartı bunu kullanacak. İki zarlı olması beklenen Navi 31 her zarda 7680 işlemci barındırıyor. Infinity Cache bellek ekran kartına göre 256MB/512MB olarak belirlenirken 8 adet 32-bit bellek kanalı 256-bit veri yoluna ulaşıyor. Ayrıca yeni nesilde işlem kümesi – CU yerine iş grubu işlemcileri – WGP tanımı kullanılacak.

Radeon RX 7950 XT ekran kartının 2.5 GHz frekans ile önceki nesle göre yüzde 11 artış sağladığı görülürken 38.4 TFLOPS performans ise yüzde 67 artışa denk geliyor. Haliyle enerji tüketimi de 500W ile yüzde 67 artıyor. Bellek ise 32GB GDDR6 seviyesinde.

Özellikle üst seviyede kıran kırana bir mücadeleye hazır olmak gerekiyor ancak enerji tüketim değerleri hiç de iç açıcı bir noktaya gitmiyor. Verimliliğin sürekli ön plana çıkarıldığı bir dönemde her yeni nesil enerji tüketim artışları görecek gibiyiz.



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