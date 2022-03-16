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    AMD Ryzen 4000 ve 5000 serisine yeni üyeler eklendi

    AMD’nin Zen 2 tabanlı Ryzen 4000 ve Zen 3 tabanlı Ryzen 5000 serilerine eklediği yeni işlemciler giriş ile orta seviyelerde kullanıcıların tatmin edici sistemler toplamasına yardımcı olacak.
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    Ryzen 7 5700X
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    Yeni nesil yonga mimarilerini tanıtmanın eşiğinde olan AMD mevcut nesilleri beslemeye devam ediyor. Bu hafta Zen 2 tabanlı Ryzen 4000 ve Zen 3 tabanlı Ryzen 5000 serilerine yeni üyeler eklendi.

    Ryzen 5000 serisine yeni üyeler

    Ryzen 5000 serisine eklenen yeni üyeler orta ve orta üst seviyede iddialı olmaya çalışacak. Tepe seviyesinde Ryzen 7 5700X işlemcisinin Ryzen 5 5600X yerini alacağı tahmin ediliyor. Zira 8 çekirdekli işlemcinin hemen tüm özellikleri aynı.

    6 çekirdekli işlemcilerden Ryzen 5 5600 modeli 199$ iken Ryzen 5 5500 modeli de 159$. X versiyonlara göre hızları ve TDP değerleri biraz daha düşüren modeller Wraith Stealth soğutucu ile birlikte geliyor.

    Ryzen 5 4600G
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    Ryzen 4000 serisine neler eklendi?

    Ryzen 5 4600G işemcisi 6 çekirdek ve 12 izlek birimi yanında 7 kümeli bir grafik birimi de getiriyor. Düşük TDP değerlerinde oyuncuların gönlünü almaya çalışacak olan işlemci 154$ ve Wraith Stealth soğutucu ile geliyor.

    Ryzen 4500 işlemcisi yine 6 çekirdek ve 12 izlek birimi ile 129$ iken Ryzen 4100 işlemcisi ise 4 çekirdekli ve 99$. Bu iki işlemci Wraith Stealth soğutucu ile sunuluyor. Tüm işlemciler 4 Nisan itibariyle satışa sunulacak.

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