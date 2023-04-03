Mart ayı için Steam anketi açıklandı: Radikal değişiklikler var!

GTX 1650 tahtını kaybetti
Windows 10'da ciddi artış varBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı