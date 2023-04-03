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    Anlık Bildirim

    Mart ayı için Steam anketi açıklandı: Radikal değişiklikler var!

    Steam Donanım Anketi, platformdaki kullanıcıların katılımıyla bizlere oyuncuların hangi donanım bileşenlerini kullandığını gösteriyor. Anketin yeni versiyonunda ise radikal değişikler görünüyor.
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    Radikal değişikliklerle Mart ayı için Steam anketi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Steam, kullanıcıların katılımıyla birlikte düzenli aralıklarla yaptığı Steam Donanım Anketi sayesinde önemli bilgileri gün yüzüne çıkartıyor. Oldukça uzunca bir süredir giriş seviyesi ekran kartlarının listelerin tepesinde olduğunu görürken bu sefer ciddi değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Sadece ekran kartı tarafında değil, işletim sistemi tarafında da radikal değişimler söz konusu.

    GTX 1650 tahtını kaybetti

    Radikal değişikliklerle Mart ayı için Steam anketi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık beş yıllık GTX 1060 hakimiyeti geçtiğimiz kasım ayında GTX 1650 tarafından ele geçirilmişti ve şimdi ise Steam’deki oyuncuların en çok kullandığı kart RTX 3060 oldu. Bu kartı takip edenler ise RTX 2060, GTX 1060 ve RTX 3070 oldu.. GeForce RTX 3060’ın pazar payının yüzde 6.31 artış ile yüzde 10.67 seviyesine yükseldiğini de belirtelim.

    Windows 10'da ciddi artış var

    Radikal değişikliklerle Mart ayı için Steam anketi açıklandı Tam Boyutta Gör
    İşletim sistemi bölümü de normalden farklı görünüyor. Windows 10’un pazar payını sadece bir ayda yüzde 11,62 artırarak yüzde 73,95 pazar payına ulaştığını görüyoruz. Windows 11 ise neredeyse yüzde 10 düşerek pazardan yüzde 22,41’lik bir pay alabilmiş. Windows 11’de yaşanan sıkıntılar nedeniyle kullanıcıların son sürüme geçme isteği zayıf kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Son olarak işlemci tarafında da Intel uzunca bir aradan sonra yüzde 9 artışla eski günlerine dönmeye başararak pazar payını yüzde 76.18’e çıkardı.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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