Raja Koduri Xe HPC GPU’sunu paylaştı

Raja Koduri bir süredir Intel altında devam ediyor. Tecrübeli isim Twitter hesabından devasa GPU’nun fotoğrafını paylaştı. Gönderi silinse de bir kere ekran alıntısı alınmıştı.

Hepsinin babası

Paylaşılan görsele göre HPC alanında kullanılacak Xe mimarili GPU bir hayli büyük. Standart kalem pilden dahi uzun olan yonga tahminlere göre çoklu zar formatında tasarlanmış. Zar alanı olaraksa 3700 mm2 tahmin ediliyor. Yongayı ‘’hepsinin babası’’ olarak tanıtan Koduri daha sonra gönderisini silmiş.

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Burada geliştirilen çözümün LGA soketine sahip olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. Dolayısıyla geliştirilecek kartta değiştirilebilir yapıda bir yonga kullanılması amaçlanıyor olabilir. Son olarak şimdilik detayları bilinmeyen yonga 7 nm nodundan çıkacak

https://videocardz.com/newz/intel-teases-xe-hp-graphics-processor-father-of-all-gpus

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