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    Raja Koduri Xe HPC GPU’sunu paylaştı

    AMD’den Intel’e geçen Raja Koduri, uzun süredir üzerinde çalıştığı yongayı paylaştı.
    1 hf.
    2,7b
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Raja Koduri bir süredir Intel altında devam ediyor. Tecrübeli isim Twitter hesabından devasa GPU’nun fotoğrafını paylaştı. Gönderi silinse de bir kere ekran alıntısı alınmıştı.

    Hepsinin babası

    Paylaşılan görsele göre HPC alanında kullanılacak Xe mimarili GPU bir hayli büyük. Standart kalem pilden dahi uzun olan yonga tahminlere göre çoklu zar formatında tasarlanmış. Zar alanı olaraksa 3700 mm2 tahmin ediliyor. Yongayı ‘’hepsinin babası’’ olarak tanıtan Koduri daha sonra gönderisini silmiş.

    Raja Koduri Xe HPC GPU’sunu paylaştı
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    Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi"

    Burada geliştirilen çözümün LGA soketine sahip olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. Dolayısıyla geliştirilecek kartta değiştirilebilir yapıda bir yonga kullanılması amaçlanıyor olabilir. Son olarak şimdilik detayları bilinmeyen yonga 7 nm nodundan çıkacak



    https://videocardz.com/newz/intel-teases-xe-hp-graphics-processor-father-of-all-gpus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    splandor35 (Tugberk ) 1 hf.
    Bu yonganın oyuncuları pekte ilgilendirmediğini, asıl gücünün hesaplama kapasitesi yada buna benzer bir kategoride olduğunu da ekledi. Gözden kaçmasın.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Raja AMD de ne yapmış ki Intelde ne yapacak. Sıradan bir GPU olur tarihin tozlu raflarında...
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    setcom_2000 (Hakan AK) 1 hf.
    Yongası değiştirilebilir ekran kartı. Güzel fikir.
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    zivolder 1 hf. setcom_2000
    zamanının 3dfx rampage kartına bakabilirsin :)
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