Türkiye’nin ilk yerli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN, hedefi tam isabetle vurdu

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Tam Boyutta Gör TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli görüş ötesi hava-hava füzesi (Air-to-Air Missile) GÖKDOĞAN, gerçekleştirilen test kapsamında havadaki hedefi tam isabetle vurmayı başardı.

GÖKDOĞAN’dan tam isabet

Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamaya yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemizin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan, atış testinde hedef uçağı tam isabet vurdu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise “Havadan havaya füze yeteneği, hava hakimiyeti ve caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri. Gökdoğan, bu alandaki yerli ve milli gücümüzü perçinleyen stratejik bir adım” dedi.

Videodan görüldüğü üzere GÖKDOĞAN füzesi F-16 üzerinden ateşleniyor ancak bu füzenin İHA’lara entegre edileceğini de belirtelim. GÖKDOĞAN, görüş ötesi menzilli (BVR) bir havadan havaya füze iken BOZDOĞAN, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere geliştirilmekte olan görüş menzilli bir havadan havaya füze konumunda. Her iki füze de hafifletilerek F-16 projesi için geliştirilmekte olan MURAD AESA radarının İHA versiyonu ile entegre edilecek.

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ABD üretimi AIM-120 AMRAAM'ın muadili olarak görev yapan GÖKDOĞAN, Görüş Ötesi Havadan Havaya Füze konumunda. Katı hal tasarımı ve Aktif Radar (AR) Arayıcı Başlığı ile ateşle ve unut, çoklu hedef kilitleme, fırlatma sonrası kilitleme ve çeşitli açılardan hedeflere angaje olma gibi yetenekler sunuyor. Elektronik harbe karşı dayanıklı ve karıştırma kaynaklarına doğru yönlendirilebilir olan GÖKDOĞAN, yaklaşık 65 kilometrelik etkileyici bir menzile ve 4+ mach hıza sahip.

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