Fırtına'dan daha iyi: MKE, GÜRHAN obüsünün atışlı testlerini tamamladı

- E-FIRTINA GÜRHAN için atışlar tamam
- E-Fırtına GÜRHAN öne çıkan özellikleri
- E-Fırtına GÜRHAN obüs tahrik sistemi özellikleri
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E-FIRTINA GÜRHAN için atışlar tamam
T-155 Fırtına obüsünün elektrikli versiyonu olarak geliştirilen hibrit E-FIRTINA GÜRHAN (veya sadece GÜRHAN), sessiz hareket kabiliyet, termal kameralardan gizlenebilme gibi birçok özelliğe sahip. Bu temel avantajlar TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda mümkün kılındı. En önemli avantaj ise yapılan çalışmalar sonucunda obüsün tahrik sisteminin dizelden hibrite dönüştürülmesi. Bu hamle ile birlikte artık GÜRHAN’ın önünde herhangi bir ihracat engeli bulunmuyor.
Hibrit form haline getirilen GÜRHAN obüsleri ile TSK önemli kazanımlar elde etmiş olacak. Bunların başında yakıt tüketiminin artık çok daha düşük olması geliyor. Ayrıca yeni Fırtına, bakım maliyetinin az olmasıyla da öne çıkıyor. Hibrit platforma geçişle birlikte motor ve transmisyon değişim süreleri de kısalıyor.
E-Fırtına GÜRHAN öne çıkan özellikleri
- Yurtdışı bağımlılığı olmayan Hibrit (elektrik motoru tahrikli dizel jeneratör destekli) Güç ve Tahrik Sistemi
- Gelişmiş teknoloji ile geliştirilen ve üretilen, tedarik sorunu yaşanmayan, yerli yazılım ve donanım
- 1300 beygir gücü
- 357 kWh kapasiteli, lityum esaslı ve modüler yapıda pil paketi,
- Endüstriyel görev işlemcisi,
- 360° çift palet hareketli dönüş, sağa ve sola pivot dönüş yapabilme,
- Arıza Takip ve Bildirim Sistemi,
- 5 ayrı sürüş modu: Araç Park, Nakliye, Sürüş, Eğitim / Tatbikat ve Savaş.
- Enerji tüketimini en verimli şekilde programlayacak Enerji Yönetim Sistemi,
- 5 m yükseklikteki su, 0.6 m dik engel ve 1.7 m hendek geçebilme özelliği.
E-Fırtına GÜRHAN obüs tahrik sistemi özellikleri
- Motor Tipi: ELEKTRİK 2P2S
- Motor Gücü: 1.300 HP (1.000 kW)
- Azami Tork: 10.000 Nm
- Motor Devri:3.000 rpm
- Motor Hacmi: 2,8 Litre (jeneratör)
- Vites Sayısı: 1 İleri, 1 Geri
- Araç Ağırlık: 48.4 Ton
- Azami Hız: 60 km/h (± 10km/h)
- İvmelenme: 0-30 km/s 6 saniye
- Dik Eğim Tırmanma: 60%
- Yan Eğim: 40%
- Yakıt: Dizel (jeneratör)
- Menzil (15km/h): 500 km (± 50km)
- Menzil (Tam Yük): 300 km (± 30km)
- Tüketim (Tam Yük): 32 litre/100km 5,5 kW/km
- Motor Ağırlık: 680 kg
- Güç/Ağırlık Oranı: 28 HP/ton
- Pil Paket Kapasitesi: 387Wh
- Şarj Süresi: 4 saat
- Jeneratör Kapasite: 2x38kW
- Yakıt Tankı: 250 lt
- Bakım Aralığı: 900 saat
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.