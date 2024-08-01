Fırtına'dan daha iyi: MKE, GÜRHAN obüsünün atışlı testlerini tamamladı

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Tam Boyutta Gör Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan T-155 K/M Fırtına obüsleri, motor ve transmisyon sorunları nedeniyle yurt dışına satış noktasında imkanlardan yoksundu. Bu sorunun aşılması için Fırtına’ya hibrit güç ve tahrik sistemi entegre eden Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, gelişmiş yazılım ve ekipmanlarla desteklediği 155mm Kundağı Motorlu Hibrit Obüs GÜRHAN obüsünün atışlı testlerinin tamamladığını duyurdu.

E-FIRTINA GÜRHAN için atışlar tamam





T-155 Fırtına obüsünün elektrikli versiyonu olarak geliştirilen hibrit E-FIRTINA GÜRHAN (veya sadece GÜRHAN), sessiz hareket kabiliyet, termal kameralardan gizlenebilme gibi birçok özelliğe sahip. Bu temel avantajlar TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda mümkün kılındı. En önemli avantaj ise yapılan çalışmalar sonucunda obüsün tahrik sisteminin dizelden hibrite dönüştürülmesi. Bu hamle ile birlikte artık GÜRHAN’ın önünde herhangi bir ihracat engeli bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör MKE ve Anzatsan tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda hibrit tahrik sisteminin yanında yeni nesil yazılım ve sistem entegrasyonu da yapıldı. EFES 2024 tatbikatında görücüye çıkan 155 mm obüs GÜRHAN’ın atış testler ise geçtiğimiz ay Konya Karapınar’da gerçekleştirildi. MKT tarafından yapılan açıklamada çok çeşitli atış testlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi: “Elektrik Güç Grubu (Hibrit) performans testlerinden daha önce başarıyla geçmiş olan hashtag GÜRHAN yeni platform entegrasyonuyla Karapınar atış alanında çeşitli mesafede yapılan atışlı testleri de başarıyla tamamladı.”

Hibrit form haline getirilen GÜRHAN obüsleri ile TSK önemli kazanımlar elde etmiş olacak. Bunların başında yakıt tüketiminin artık çok daha düşük olması geliyor. Ayrıca yeni Fırtına, bakım maliyetinin az olmasıyla da öne çıkıyor. Hibrit platforma geçişle birlikte motor ve transmisyon değişim süreleri de kısalıyor.

E-Fırtına GÜRHAN öne çıkan özellikleri

Yurtdışı bağımlılığı olmayan Hibrit (elektrik motoru tahrikli dizel jeneratör destekli) Güç ve Tahrik Sistemi

Gelişmiş teknoloji ile geliştirilen ve üretilen, tedarik sorunu yaşanmayan, yerli yazılım ve donanım

1300 beygir gücü

357 kWh kapasiteli, lityum esaslı ve modüler yapıda pil paketi,

Endüstriyel görev işlemcisi,

360° çift palet hareketli dönüş, sağa ve sola pivot dönüş yapabilme,

Arıza Takip ve Bildirim Sistemi,

5 ayrı sürüş modu: Araç Park, Nakliye, Sürüş, Eğitim / Tatbikat ve Savaş.

Enerji tüketimini en verimli şekilde programlayacak Enerji Yönetim Sistemi,

5 m yükseklikteki su, 0.6 m dik engel ve 1.7 m hendek geçebilme özelliği.

E-Fırtına GÜRHAN obüs tahrik sistemi özellikleri

Motor Tipi: ELEKTRİK 2P2S

Motor Gücü: 1.300 HP (1.000 kW)

Azami Tork: 10.000 Nm

Motor Devri:3.000 rpm

Motor Hacmi: 2,8 Litre (jeneratör)

Vites Sayısı: 1 İleri, 1 Geri

Araç Ağırlık: 48.4 Ton

Azami Hız: 60 km/h (± 10km/h)

İvmelenme: 0-30 km/s 6 saniye

Dik Eğim Tırmanma: 60%

Yan Eğim: 40%

Yakıt: Dizel (jeneratör)

Menzil (15km/h): 500 km (± 50km)

Menzil (Tam Yük): 300 km (± 30km)

Tüketim (Tam Yük): 32 litre/100km 5,5 kW/km

Motor Ağırlık: 680 kg

Güç/Ağırlık Oranı: 28 HP/ton

Pil Paket Kapasitesi: 387Wh

Şarj Süresi: 4 saat

Jeneratör Kapasite: 2x38kW

Yakıt Tankı: 250 lt

Bakım Aralığı: 900 saat

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