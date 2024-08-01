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    Fırtına'dan daha iyi: MKE, GÜRHAN obüsünün atışlı testlerini tamamladı

    T-155 Fırtına obüsünün elektrikli versiyonu olarak Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE A.Ş.) tarafından geliştirilen 155mm GÜRHAN obüsünün atışlı testleri başarıyla tamamlandı.
    MKE, E-Fırtına GÜRHAN obüsünün atışlı testlerini tamamladı Tam Boyutta Gör
    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan T-155 K/M Fırtına obüsleri, motor ve transmisyon sorunları nedeniyle yurt dışına satış noktasında imkanlardan yoksundu. Bu sorunun aşılması için Fırtına’ya hibrit güç ve tahrik sistemi entegre eden Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, gelişmiş yazılım ve ekipmanlarla desteklediği 155mm Kundağı Motorlu Hibrit Obüs GÜRHAN obüsünün atışlı testlerinin tamamladığını duyurdu.

    E-FIRTINA GÜRHAN için atışlar tamam



    T-155 Fırtına obüsünün elektrikli versiyonu olarak geliştirilen hibrit E-FIRTINA GÜRHAN (veya sadece GÜRHAN), sessiz hareket kabiliyet, termal kameralardan gizlenebilme gibi birçok özelliğe sahip. Bu temel avantajlar TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda mümkün kılındı. En önemli avantaj ise yapılan çalışmalar sonucunda obüsün tahrik sisteminin dizelden hibrite dönüştürülmesi. Bu hamle ile birlikte artık GÜRHAN’ın önünde herhangi bir ihracat engeli bulunmuyor.

    MKE, E-Fırtına GÜRHAN obüsünün atışlı testlerini tamamladı Tam Boyutta Gör
    MKE ve Anzatsan tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda hibrit tahrik sisteminin yanında yeni nesil yazılım ve sistem entegrasyonu da yapıldı. EFES 2024 tatbikatında görücüye çıkan 155 mm obüs GÜRHAN’ın atış testler ise geçtiğimiz ay Konya Karapınar’da gerçekleştirildi. MKT tarafından yapılan açıklamada çok çeşitli atış testlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi: “Elektrik Güç Grubu (Hibrit) performans testlerinden daha önce başarıyla geçmiş olan hashtag GÜRHAN yeni platform entegrasyonuyla Karapınar atış alanında çeşitli mesafede yapılan atışlı testleri de başarıyla tamamladı.”

    Hibrit form haline getirilen GÜRHAN obüsleri ile TSK önemli kazanımlar elde etmiş olacak. Bunların başında yakıt tüketiminin artık çok daha düşük olması geliyor. Ayrıca yeni Fırtına, bakım maliyetinin az olmasıyla da öne çıkıyor. Hibrit platforma geçişle birlikte motor ve transmisyon değişim süreleri de kısalıyor.

    E-Fırtına GÜRHAN öne çıkan özellikleri

    • Yurtdışı bağımlılığı olmayan Hibrit (elektrik motoru tahrikli dizel jeneratör destekli) Güç ve Tahrik Sistemi
    • Gelişmiş teknoloji ile geliştirilen ve üretilen, tedarik sorunu yaşanmayan, yerli yazılım ve donanım
    • 1300 beygir gücü
    • 357 kWh kapasiteli, lityum esaslı ve modüler yapıda pil paketi,
    • Endüstriyel görev işlemcisi,
    • 360° çift palet hareketli dönüş, sağa ve sola pivot dönüş yapabilme,
    • Arıza Takip ve Bildirim Sistemi,
    • 5 ayrı sürüş modu: Araç Park, Nakliye, Sürüş, Eğitim / Tatbikat ve Savaş.
    • Enerji tüketimini en verimli şekilde programlayacak Enerji Yönetim Sistemi,
    • 5 m yükseklikteki su, 0.6 m dik engel ve 1.7 m hendek geçebilme özelliği.

    E-Fırtına GÜRHAN obüs tahrik sistemi özellikleri

    • Motor Tipi: ELEKTRİK 2P2S
    • Motor Gücü: 1.300 HP (1.000 kW)
    • Azami Tork: 10.000 Nm
    • Motor Devri:3.000 rpm
    • Motor Hacmi: 2,8 Litre (jeneratör)
    • Vites Sayısı: 1 İleri, 1 Geri
    • Araç Ağırlık: 48.4 Ton
    • Azami Hız: 60 km/h (± 10km/h)
    • İvmelenme: 0-30 km/s 6 saniye
    • Dik Eğim Tırmanma: 60%
    • Yan Eğim: 40%
    • Yakıt: Dizel (jeneratör)
    • Menzil (15km/h): 500 km (± 50km)
    • Menzil (Tam Yük): 300 km (± 30km)
    • Tüketim (Tam Yük): 32 litre/100km 5,5 kW/km
    • Motor Ağırlık: 680 kg
    • Güç/Ağırlık Oranı: 28 HP/ton
    • Pil Paket Kapasitesi: 387Wh
    • Şarj Süresi: 4 saat
    • Jeneratör Kapasite: 2x38kW
    • Yakıt Tankı: 250 lt
    • Bakım Aralığı: 900 saat
    Kaynakça https://www.mke.gov.tr/Urunler/E-Firtina-HTS-Firtina-Obusune-Entegrasyonu/22 https://www.linkedin.com/posts/mkegovtr_gaesrhan-milligaesaexmke-activity-7224702207474970624-4QFX https://tr.wikipedia.org/wiki/T-155_F%C4%B1rt%C4%B1na https://www.defensehere.com/tr/155-mm-obus-gurhanin-atisli-testleri-basariyla-tamamlandi
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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