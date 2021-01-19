Range Rover Evoque'un 1.5 litre benzinli motor seçeneği Türkiye'de: İşte fiyatı

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyona kavuşan Range Rover Evoque bu kez de düşük vergi diliminde yer alan yeni motor seçeneğiyle gündemde. Yeni 1.5 litre benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulan Range Rover Evoque fiyatı 807.963 TL'den başlıyor.

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Yapılan açıklamada 3 silindirli benzinli motorun 160 beygir güç ve 260 Nm tork ürettiği ve 8 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç verdiği aktarıldı. Önden çekiş sistemi sayesinde sağlanan ağırlık tasarrufu ile 100 kilometrede 8.0 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi sunan Range Rover Evoque, 180g/km CO2 karbon salınımı yapıyor.

İlk kez Yeni Land Rover Defender’da tanıtılan Pivi Pro Bilgi-Eğlence Sistemi ile donatılan Range Rover Evoque’da ayrıca Apple CarPlay ile aynı anda iki telefonu eşleştirebilen bluetooth teknolojisi standart olarak sunuluyor.

2021 Range Rover Evoque fiyat listesi şöyle:

Donanım Motor Fiyat (TL) S 1.5 P160 807.963 SE 1.5 P160 882.994 HSE 1.5 P160 948.020 R-Dynamic S 1.5 P160 852.981 R-Dynamic SE 1.5 P160 928.012 R-Dynamic HSE 1.5 P160 993.038 S 1.5 PHEV300 1.013.046 SE 1.5 PHEV300 1.088.076 HSE 1.5 PHEV300 1.153.103 R-Dynamic S 1.5 PHEV300 1.058.064 R-Dynamic SE 1.5 PHEV300 1.133.095 R-Dynamic HSE 1.5 PHEV300 1.198.121

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