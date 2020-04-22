Volkswagen'den SUV açıklaması: Yeni model beklemeyin

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Volkswagen'in araştırma ve geliştirme departmanı başkanı Frank Welch, Autocar'a verdiği röportajda şirketin yakın gelecekte mevcut crossover ve SUV serisini yenilemeyi planlamadığını söyledi.

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Deneyimli yönetici SUV segmentindeki otomobillerin hala oldukça rağbet gördüğünü ancak Volkswagen'in zaten farklı pazarlara yönelik yeterli sayıda (14 adet) model piyasaya sürdüğünü belirtti.

Welch "On tane daha SUV'ye ihtiyacımız yok. Çok fazla modelimiz olursa ve yılda 30-40 bin adet araç satarsak para kazanamayız. Başarılı olabilecek modellere odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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MQB tabanlı araçlar emekli oluyor

Ayrıca şirket MQB platformunu temel alan model sayısını kademeli olarak azaltmayı planlıyor. Welch topun ucundaki araçların ismini paylaşmadı ancak söz konusu modellerin Arteon, Touran ve Passat olduğu düşünülüyor.

Buna paralel olarak, Volkswagen yavaş yavaş tüm model yelpazesini elektriklendirecek. MQB üzerine inşa edilmiş ve şu anda içten yanmalı motorlarla sunulan SUV'lerin yerini ID serisi elektrikli otomobiller alacak.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/volkswagen-has-enough-suvs-now-says-rd-chief

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