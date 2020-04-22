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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen'den SUV açıklaması: Yeni model beklemeyin

    Alman otomotiv devi Volkswagen mevcut crossover ve SUV serisini genişletmeyi planlamadığını açıkladı. Şirket, MQB platformunu temel alan model sayısını da kademeli olarak azaltacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Volkswagen'den SUV açıklaması: Yeni model beklemeyin
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    Volkswagen'in araştırma ve geliştirme departmanı başkanı Frank Welch, Autocar'a verdiği röportajda şirketin yakın gelecekte mevcut crossover ve SUV serisini yenilemeyi planlamadığını söyledi.

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    Deneyimli yönetici SUV segmentindeki otomobillerin hala oldukça rağbet gördüğünü ancak Volkswagen'in zaten farklı pazarlara yönelik yeterli sayıda (14 adet) model piyasaya sürdüğünü belirtti. 

    Welch "On tane daha SUV'ye ihtiyacımız yok. Çok fazla modelimiz olursa ve yılda 30-40 bin adet araç satarsak para kazanamayız. Başarılı olabilecek modellere odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

    Volkswagen'den SUV açıklaması: Yeni model beklemeyin
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    MQB tabanlı araçlar emekli oluyor

    Ayrıca şirket MQB platformunu temel alan model sayısını kademeli olarak azaltmayı planlıyor. Welch topun ucundaki araçların ismini paylaşmadı ancak söz konusu modellerin Arteon, Touran ve Passat olduğu düşünülüyor.

    Buna paralel olarak, Volkswagen yavaş yavaş tüm model yelpazesini elektriklendirecek. MQB üzerine inşa edilmiş ve şu anda içten yanmalı motorlarla sunulan SUV'lerin yerini ID serisi elektrikli otomobiller alacak.



    https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/volkswagen-has-enough-suvs-now-says-rd-chief Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 44 dk.
    passat kalkarsa Türkiye de yas ilan edilir :D 2. el pasat fiyatları 2 ye katlar :D bir passat sever olarak buna ihtimal vermiyorum, kendi ayaklarına sıkmazlar. arteon gider. jetta zaten gitti.
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    D segmenti ve suv lerin artik kaldirilmasi lazim, dunyanin enerjisini sömürüyorlar..



    Mpv , b ve c segmentine yonelim artmali..
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    DH Misafiri 2 sa.
    sunu soyliyeyim 2022 de passat i büyük ihtimal ile yapmama kararı alacak vw ... dusmanligim kesinlikle yok... sevmiyorum ucuz olmasina rağmen... çünkü ne sürüşü ne tipi hosuma gidiyor passat in .
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    f.saricam 3 sa.
    Beklemeyin işte kardeşim Allah Allah...
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