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    Rapora göre elektrikli araçlar 2030'da günde 5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracak

    Uluslararası Enerji Ajansı'nın hazırladığı raporda bugünkü durumdan yola çıkılarak hazırlanan tahminlere göre 2023'te elektrikli otomobillerin tüm satışlardaki payı yüzde 18'e yükselecek.
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    Rapor: Elektrikli otomobil satışları 2023'te 14 milyona ulaşacak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobiller dünya genelinde yaygınlaşırken giriş seviye elektrikli modellerin fiyatları da aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Birçok marka 2025 yılı için 20 bin euronun altında fiyat etiketine sahip elektrikli şehir otomobillerini sahaya sürmeyi planlıyor.

    Peki elektrikli otomobilleri odağımıza aldığımızda, yakın gelecekte otomotiv dünyasını neler bekliyor? Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) hazırladığı rapora göre, 2022 yılında dünya genelinde 10 milyonun üzerinde elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. 2023 yılında bu sayının yüzde 35 oranında artması ve 14 milyondan fazla olması bekleniyor.

    Böylece 2023 yılında elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payının yüzde 18'e ulaşması bekleniyor. Bu oran 2020 yılında yüzde 4 iken 2022 yılında yüzde 14'e yükselmişti.

    Elbette bu artışta ABD'deki Enflasyonu Düşürme Hamlesi ve Avrupa'daki Fit for 55 paketi gibi elektrikli araçlara geçişi teşvik eden düzenlemelerin de payı olacak ancak bazı segmentlerde fiyat paritesinin sağlanması fitili ateşleyen asıl nokta olacak.

    Rapor: Elektrikli otomobil satışları 2023'te 14 milyona ulaşacak Tam Boyutta Gör
    IEA'nın enerji teknoloji planının başındaki isim Timar Guell'e göre Kuzey Amerika ve Avrupa'daki küçük ve orta seviyedeki içten yanmalı motorlu ve elektrikli araçlarda 2025 gibi fiyat paritesi görmemiz mümkün. SUV ve pickup gibi daha büyük araçlarda ise daha gidilecek yol var. Söz konusu büyük araçların fiyatlarındaki makasın 2030'lu yıllarda kapanması beklenebilir.

    IEA Yetkili Müdürü Fatih Birol, tanık olduğumuz elektrikli araç modasının küresel petrol talebi üzerinde önemli etkileri olduğunu söylüyor ve şunları ekliyor:

    "İçten yanmalı motorlar yüz yılı aşkın bir süredir rakipsiz hale geldi, ancak elektrikli araçlar mevcut durumu değiştiriyor. 2030 yılına kadar günde en az 5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracaklar. Üstelik otomobiller sadece ilk dalga. Yakında elektrikli otobüsler ve kamyonlar da gelecek."

    Bugün elektrikli araç denince ilk akla gelen ülkelerden biri Çin oluyor. Yollardaki elektrikli araçların yarısından fazlası Çin'de bulunuyor. IEA'ya göre bu oran 2030'da yüzde 40 civarına gerilese de Çin'in liderliği sürecek. 

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