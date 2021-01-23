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    Raspberry Pi’den 4$’lık mikro kontrolcü

    İnteraktif nesne geliştirme çalışmaları için tasarlanan Raspberry Pi Pico adlı kontrolcü RP2040 yongasını kullanıyor. Raspberry Pi Pico özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    İşlemci
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Raspberry Pi’den 4$’lık mikro kontrolcü
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    Hazırladığı ARM tabanlı geliştirici kartları ile bilgisayar pazarında yeni bir dönemi başlatan Raspberry Pi Vakfı beklentilerin aksine yeni bir bilgisayar ile değil bu kez bir kontrolcü ile tüketicinin karşısına çıktı.

    Raspberry Pi Pico özellikleri ve fiyatı

    Raspberry Pi Pico adındaki yeni devre kartı bir mikro kontrolcü yapısında ve Arduino tarzındaki projelere hitap ediyor. Bilindiği üzere kendin yap – DIY piyasasında Arduino başta olmak üzere interaktif nesne geliştirme çalışmaları oldukça popüler ve Raspberry Pi Vakfı da burayı hedefliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster"

    Mikro kontrolcünün önemli bir özelliği yonga tarafında Raspberry Pi tasarımını kullanması. RP2040 adındaki yongada çift çekirdekli ARM Cortex-M0+ işlemcisi yer alıyor. Yanında ise 264KB RAM ve 2MB entegre olmak üzere 16MB bellek bulunuyor. Makine öğrenme işlemleri için ideal olan yongayı Adafruit, Pimoroni, SparkFun gibi platformlar da kullanıyor.

    30 GPIO pini, USB 1.1 kontrolcüsü, USB yığın depolama desteği gibi ara yüz özellikleri olan Raspberry Pi Pico kartı 4$ fiyat etiketine sahip ve ülkemizde de 35TL civarında fiyatlardan bulmak mümkün.



    https://www.engadget.com/raspberry-pi-pico-microcontroller-154235348.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    30 liralara satılan pic mikro işlemcilerine kıyasla özellikleri çok iyi.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bununla anca ansansör otomatı olur.
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