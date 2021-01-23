Raspberry Pi’den 4$’lık mikro kontrolcü

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Hazırladığı ARM tabanlı geliştirici kartları ile bilgisayar pazarında yeni bir dönemi başlatan Raspberry Pi Vakfı beklentilerin aksine yeni bir bilgisayar ile değil bu kez bir kontrolcü ile tüketicinin karşısına çıktı.

Raspberry Pi Pico özellikleri ve fiyatı

Raspberry Pi Pico adındaki yeni devre kartı bir mikro kontrolcü yapısında ve Arduino tarzındaki projelere hitap ediyor. Bilindiği üzere kendin yap – DIY piyasasında Arduino başta olmak üzere interaktif nesne geliştirme çalışmaları oldukça popüler ve Raspberry Pi Vakfı da burayı hedefliyor.

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Mikro kontrolcünün önemli bir özelliği yonga tarafında Raspberry Pi tasarımını kullanması. RP2040 adındaki yongada çift çekirdekli ARM Cortex-M0+ işlemcisi yer alıyor. Yanında ise 264KB RAM ve 2MB entegre olmak üzere 16MB bellek bulunuyor. Makine öğrenme işlemleri için ideal olan yongayı Adafruit, Pimoroni, SparkFun gibi platformlar da kullanıyor.

30 GPIO pini, USB 1.1 kontrolcüsü, USB yığın depolama desteği gibi ara yüz özellikleri olan Raspberry Pi Pico kartı 4$ fiyat etiketine sahip ve ülkemizde de 35TL civarında fiyatlardan bulmak mümkün.

https://www.engadget.com/raspberry-pi-pico-microcontroller-154235348.html

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