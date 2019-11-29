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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rayman Legends, Epic Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu olacak

    Epic Store yeni bir ücretsiz oyun ile karşımızda. 2013 yılında piyasaya sürülen Rayman Legends adlı platform oyunu bir hafta süresince ücretsiz olarak indirilebilecek.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    2
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Rayman Legends, Epic Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu olacak
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    Ücretsiz oyun mabedi haline gelen Epic Store, bu hafta da bekleyenlerini şaşırtmadı ve Ubisoft tarafından 2013 yılında piyasaya sürülen Rayman Legends adlı platform oyununu ücretsiz hale getiriyor.

    Oldukça olumlu yorumlara sahip ve Metacritic ortalaması 90 puan olan oyun 29 Kasım-06 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak Epic Store kütüphanesine eklenebilecek. Serinin beşinci oyunu olan ve 2011 yılında çıkan Rayman Origins’in devamı niteliğinde bulunan yapım, küçük yaştaki çocukların da rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olarak dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye haritasının da yer aldığı ETS 2 - Road to the Black Sea DLC paketinin çıkış tarihi belli oldu!"

    Önerilen sistem gereksinimleri oldukça makul olan oyun, buna göre aşağıdaki bileşenleri talep ediyor;

    • İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400 @ 2.0 GHz veya AMD Athlon64 X2 3800+@ 2 GHz
    • Bellek: 4 GB
    • İşletim Sistemi: Windows 7
    • Ekran Kartı: nVidia GeForce 9600GT veya daha üstü, AMD Radeon HD3850 veya daha üstü
    • HDD: 6 GB

    Rayman Legends, Epic Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu olacak
    Tam Boyutta Gör

    Steam üzerinde 22 TL üzerinden satılan oyunun tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz. Oyunu edinmek için Epic Store Mağazası uygulamasının bilgisayarınıza yüklü olması gerektiğini hatırlatalım. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.



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    a_y_k_u_t 2 dk.
    Hem originsi hem de legendsi bitirdim. Tatlı animasyonlar ve seslerle kendini tekrar etmeyen bir yapısı var. Küçük çocuklar için kısmına katılmıyorum, bazı bölümler aşırı zorlayıcı. Platform oyunu seviyorsanız kesinlikle oynamanız gereken oyunlar :)
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    Spider_hip 2 sa.
    küçük yaştaki çocukların da rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olarak dikkat çekiyor


    Yalnız yanlış anlaşılma olmasın, esrb tarafından 10 ve üzeri yaşa uygun denmiş. 8-9 kurtarmıyor yani ;)
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    Semih Güzey 3 sa.
    Sakin ol dh. Henüz ücretsiz değil.
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