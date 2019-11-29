Rayman Legends, Epic Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu olacak

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Ücretsiz oyun mabedi haline gelen Epic Store, bu hafta da bekleyenlerini şaşırtmadı ve Ubisoft tarafından 2013 yılında piyasaya sürülen Rayman Legends adlı platform oyununu ücretsiz hale getiriyor.

Oldukça olumlu yorumlara sahip ve Metacritic ortalaması 90 puan olan oyun 29 Kasım-06 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak Epic Store kütüphanesine eklenebilecek. Serinin beşinci oyunu olan ve 2011 yılında çıkan Rayman Origins’in devamı niteliğinde bulunan yapım, küçük yaştaki çocukların da rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olarak dikkat çekiyor.

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Önerilen sistem gereksinimleri oldukça makul olan oyun, buna göre aşağıdaki bileşenleri talep ediyor;

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400 @ 2.0 GHz veya AMD Athlon64 X2 3800+@ 2 GHz

Bellek: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7

Ekran Kartı: nVidia GeForce 9600GT veya daha üstü, AMD Radeon HD3850 veya daha üstü

HDD: 6 GB

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Steam üzerinde 22 TL üzerinden satılan oyunun tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz. Oyunu edinmek için Epic Store Mağazası uygulamasının bilgisayarınıza yüklü olması gerektiğini hatırlatalım. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.