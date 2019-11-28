Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye haritasının da yer aldığı ETS 2 - Road to the Black Sea DLC paketinin çıkış tarihi belli oldu!

    Euro Truck Simulator 2 Türkiye haritası ne zaman çıkacak? Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin Trakya bölgesini de içine alan Road to the Black Sea DLC paketinin çıkış tarihi belli oldu.
    1 sa. (Son Güncelleme: 48 dk.)
    714
    14
    2
    Oyunlar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sevilen tır oyunu Euro Truck Simulator 2'ye Türkiye haritasının ekleneceği tarih sonunda netleşti. Oyunun yapımcısı SCS Software, YouTube kanalına yüklediği video ile Türkiye'nin Trakya bölgesini de içeren "Road to the Black Sea" adındaki DLC paketinin çıkış tarihini oyunseverlerle paylaştı. İşte ETS 2'nin Türkiye haritasına kavuşacağı o tarih!

    Ayrıca Bkz. "Alipay ülkemiz pazarına giriyor"

    Euro Truck Simulator 2 Türkiye haritası 5 Aralık'da çıkacak

    ETS 2 oyuncularını Avrupa'dan başlayarak Karadeniz'e uzanan bir yolculuğa çıkaran Road to the Black Sea DLC paketi, 5 Aralık itibariyle indirilebilir olacak. Yeni DLC paketiyle birlikte oyuna Bulgaristan ve Romanya haritaları eklenirken, Türkiye'den de İstanbul ve Trakya bölgesinin haritaları oyuna dahil ediliyor.

    DLC paketinin fiyatı ise bilinmezliğini koruyor. Aşağıdaki videodan Euro Truck Simulator 2'nin Bulgaristan'dan başlayıp, İstanbul'da biten oynanış videosunu izleyebilirsiniz.



    https://blog.scssoft.com/2019/11/road-to-black-sea-release-date.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gun 23 dk.
    Türkiye’de bu kadar sevilirken nasıl olurda şimdiye kadar hiç olmaz Türkiye haritası ilginç.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gowlet 1 sa.
    Merakla bekliyoruz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Audi e-tron elektrikli SUV'a fazladan 25 km menzil takviyesi 28 dk. Honor 9X ve Honor Band 5 ön inceleme 36 dk. Steve Jobs imzalı Macintosh disketinin tahmini değeri 7500 dolar 1 sa. Google Fotoğraflar kişileri etiketlemeye izin veriyor fakat bir eksikle 1 sa. Gelecek AirPods modelleri, kulağa takılı olduğunu algılamak için hava basıncını kullanabilir 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye haritasının da yer aldığı ETS 2 - Road to the Black Sea DLC paketinin çıkış tarihi belli oldu! Sonraki Motorola'nın ilk pop-up kameralı telefonunun lansman tarihi belli oldu 2 sa. Jonathan Ive Apple’dan resmen ayrıldı 3 sa. WhatsApp kendini imha eden mesaj özelliğini test etmeye başladı 3 sa. Oppo en ince 5G'li telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte ilk görüntüsü 4 sa. Intel bağlantılı ev aletleri bölümünü de satıyor 4 sa. LG Q60 modeli Bluetooth kulaklık hediyesi ile geliyor 5 sa. Xiaomi "herkes için 4K" sloganıyla yeni bir televizyon duyurdu: Mi TV 4X 2020 Edition 5 sa. Asus ROG Chakram oyuncu faresi satışa çıkıyor 6 sa. Samsung bugünlere nasıl geldi ? | Güney Kore'den bildiriyoruz 6 sa. Xiaomi'den ilginç bir ürün daha: El ısıtıcılı powerbank 6 sa. Netflix'in yeni filmi 'The Irishman' eleştirmenlerden tam not aldı 7 sa. Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın Geekbench sonuçları ortaya çıktı 7 sa. Afgan hükümeti, ülkenin sağlık sektöründe blockchain kullanacak 8 sa. BMC'nin tank taşıyıcı araçları Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi 8 sa. Rusya pazarına tutunmaya çalışan Apple, Kırım'ı Ruslara verdi 8 sa. Bilişimport'un distribütörlüğünü üstlendiği markalar neler? 9 sa. Hindistan’dan 2022 yılı ile birlikte 200 Gigawatt’lık yenilenebilir enerji kapasitesi hedefi 9 sa. Bazı HP SSD sürücüleri belirli bir süre sonra ölüyor 10 sa. Huawei'ye bir yasak da İspanya'dan geldi 10 sa. Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin ilk fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme
    DonanımHaber
    4 aylık Tidal HiFi üyeliği sadece 2TL
    DonanımHaber
    WhatsApp'ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Lol Çarı çekilişi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim