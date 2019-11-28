Türkiye haritasının da yer aldığı ETS 2 - Road to the Black Sea DLC paketinin çıkış tarihi belli oldu!

Sevilen tır oyunu Euro Truck Simulator 2'ye Türkiye haritasının ekleneceği tarih sonunda netleşti. Oyunun yapımcısı SCS Software, YouTube kanalına yüklediği video ile Türkiye'nin Trakya bölgesini de içeren "Road to the Black Sea" adındaki DLC paketinin çıkış tarihini oyunseverlerle paylaştı. İşte ETS 2'nin Türkiye haritasına kavuşacağı o tarih!

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Euro Truck Simulator 2 Türkiye haritası 5 Aralık'da çıkacak



ETS 2 oyuncularını Avrupa'dan başlayarak Karadeniz'e uzanan bir yolculuğa çıkaran Road to the Black Sea DLC paketi, 5 Aralık itibariyle indirilebilir olacak. Yeni DLC paketiyle birlikte oyuna Bulgaristan ve Romanya haritaları eklenirken, Türkiye'den de İstanbul ve Trakya bölgesinin haritaları oyuna dahil ediliyor.

DLC paketinin fiyatı ise bilinmezliğini koruyor. Aşağıdaki videodan Euro Truck Simulator 2'nin Bulgaristan'dan başlayıp, İstanbul'da biten oynanış videosunu izleyebilirsiniz.

https://blog.scssoft.com/2019/11/road-to-black-sea-release-date.html