Razer BlackWidow V3 Pro ile kablosuz dönem başlıyor

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Razer’ın uzun yıllardır en beğenilen klavyesi durumundaki BlackWidow teknolojinin nimetlerinden bol bol faydalanıyor. Deathadder V2 Pro modelinde olduğu gibi BlackWidow V3 Pro modeli de çoklu bağlantı teknolojisine kavuşuyor.

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Razer BlackWidow V3 Pro özellikleri ve fiyatı

Razer BlackWidow V3 Pro seride çoklu bağlantı özellikleri sunması ile farklılaşıyor. Razer HyperSpeed Wireless ile 2.4GHz üzerinden ve Bluetooth üzerinden kablosuz bağlantı mümkün. Ayrıca gerektiği durumlarda USB Tip-C kablosu imdadınıza koşuyor.

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Razer mekanik anahtarlar 80 milyona kadar basış ömrü sunuyor. Silikon ses yumuşatıcılar sessizliğe odaklanıyor. Her tuşa atanan RGB aydınlatma Razer Chroma üzerinden yönetiliyor. 4 adet medya kısa yol tuşunun yanında bir de tekerlek eklenmiş.

Klavyede oluşturduğunuz profiller 5 adede kadar entegre hafızada ve daha fazlası için bulut depolamada saklanıyor. 1000Hz tepki süresinin yanında oyun odaklı çeşitli modlar da mevcut. Alüminyum alaşım ile gövde sağlamlaştırılırken peluş deri kaplama bileklik de konfrounuza odaklanıyor. RGB kapalı 200 saate kadar kullanılabilen Razer BlackWidow V3 Pro klavye modeli 230$ fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/272472/razer-unleashes-a-fleet-of-wireless-flagship-gaming-peripherals

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