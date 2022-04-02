Razer'ın Kraken kulaklığı 18 yaşındaki bir genci kör kurşundan korudu

Zaman zaman teknolojik aletlerin ilginç hayat kurtarma hikayelerine tanıklık ediyoruz. Razer Kraken kulaklığının 18 yaşındaki gencin hayatını kurtarmasıyla bunlara bir yenisi daha eklendi.
Kulaklık sayesinde hayatı kurtuldu
Filmlere konu olacak cinsten olay ABD'nin California eyaletinde yaşandı. 18 yaşında bir genç, odasındayken pencereden giren başıboş kurşun sebebiyle az kalsın hayatından oluyordu. Neyse ki gencin kafasındaki Razer Kraken kulaklığı, kalkan görevi görüp kurşunun sekmesini sağlayarak gencin hayatını kurtardı.
Yaşadığı olayı Reddit'te anlatan genç, pencereden giren kurşunun önce kulaklığın kafa bandındaki metal kısma çarpıp bandın diğer ucundan çıktığını ve sonrasında duvardan sekerek yatağına düştüğünü dile getirdi.
Olayın Reddit forumlarında paylaşılmasının ardından Razer, gence yeni bir kulaklık göndermeyi teklif etti. Ancak kullanıcı, yalnızca Razer'a şükranlarını ifade ederek markanın teklifini geri çevirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa