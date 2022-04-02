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    Razer'ın Kraken kulaklığı 18 yaşındaki bir genci kör kurşundan korudu

    Razer Kraken kafa üstü kulaklığı ilginç bir hayat kurtarma hikayesine konu oldu. ABD'de de yaşanan olayda, 18 yaşında bir genç taktığı kulaklık sayesinde serseri bir kurşunun hedefi olmaktan kurtuldu.
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    Zaman zaman teknolojik aletlerin ilginç hayat kurtarma hikayelerine tanıklık ediyoruz. Razer Kraken kulaklığının 18 yaşındaki gencin hayatını kurtarmasıyla bunlara bir yenisi daha eklendi. 

    Kulaklık sayesinde hayatı kurtuldu

    Filmlere konu olacak cinsten olay ABD'nin California eyaletinde yaşandı. 18 yaşında bir genç, odasındayken pencereden giren başıboş kurşun sebebiyle az kalsın hayatından oluyordu. Neyse ki gencin kafasındaki Razer Kraken kulaklığı, kalkan görevi görüp kurşunun sekmesini sağlayarak gencin hayatını kurtardı.

    Razer Kraken kulaklığı 18 yaşında bir gencin hayatını kurtardı
    Tam Boyutta Gör

    Yaşadığı olayı Reddit'te anlatan genç, pencereden giren kurşunun önce kulaklığın kafa bandındaki metal kısma çarpıp bandın diğer ucundan çıktığını ve sonrasında duvardan sekerek yatağına düştüğünü dile getirdi. 

    Olayın Reddit forumlarında paylaşılmasının ardından Razer, gence yeni bir kulaklık göndermeyi teklif etti. Ancak kullanıcı, yalnızca Razer'a şükranlarını ifade ederek markanın teklifini geri çevirdi.

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    C
    Ceydaglc05 22 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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