Razer'ın Kraken kulaklığı 18 yaşındaki bir genci kör kurşundan korudu

Razer Kraken kafa üstü kulaklığı ilginç bir hayat kurtarma hikayesine konu oldu. ABD'de de yaşanan olayda, 18 yaşında bir genç taktığı kulaklık sayesinde serseri bir kurşunun hedefi olmaktan kurtuldu.