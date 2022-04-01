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    Elon Musk insanlığı sona erdirebilecek üç ana tehdidi açıkladı

    Ünlü girişimci Elon Musk, gerçekleştirdiği son röportajında insanlığı sona erdirebileceğini düşündüğü üç tehdidi açıkladı. Aralarında iklim değişikliği yok.     
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    Elon Musk insanlığı sona erdirebilecek üç ana tehdidi açıkladı
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    Elon Musk, tüm insanlığın yok olmasına yol açabilecek üç ana tehdidi sıraladı. Axel Springer CEO'su Matthias Döpfner ile yaptığı röportajda Tesla'nın kurucusuna en çok neden korktuğu soruldu.

    Musk'ın soruya cavabı şu şekildeydi: "İnsanlık hangi varoluşsal tehditlerle karşı karşıya? Doğurganlık hakkında konuşmak için çok zaman harcadım. Belki de bu, insan uygarlığının geleceğine yönelik en büyük tehdit. Çoğu kişi, dünyada çok fazla insan olduğu gibi yanlış bir hisle yaşıyor, ama aslında doğum oranı düşüyor."

    Yapay zekaya endişeyle bakıyor

    Elon Musk, Birleşmiş Milletler'in nüfus tahminlerini değiştirmesi gerektiğini çünkü bunların "hiç bir anlam ifade etmediğini" de sözlerine ekledi. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine (CDC) göre, 2019 ve 2020 yılları arasında ABD, 1979'dan bu yana doğumlarda rekor düşüş kaydetti.

    Elon Musk insanlığı sona erdirebilecek üç ana tehdidi açıkladı
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    "Yapay zeka" ve "dini aşırılık" insanlığın karşı karşıya olduğuna inandığı diğer iki varoluşsal tehdit. Musk, yapay zeka ve robotiği "biraz endişeyle" ele alıyor çünkü insanlığa potansiyel olarak zarar verebilecek hiçbir şey yapmak istemiyor. Röportajda Musk, insan ırkının iklim sorununu çözeceğini ve bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu da söyledi.

    Kaynakça https://www.joe.co.uk/news/elon-musk-reveals-the-three-things-that-he-think-could-end-humanity-forever-326348 https://www.businessinsider.com/elon-musk-interview-axel-springer-tesla-war-in-ukraine-2022-3
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    C
    Ceydaglc05 1 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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