Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer, RGB aydınlatmaya sahip akıllı yüz maskesi üretimine başlıyor

    Razer, CES 2021 fuarında görücüye çıkardığı RGB aydınlatmalı yüz maskesini gerçek bir cihaza dönüştüreceğini açıkladı. Şirket ileri teknoloji Project Hazel maskesinin seri üretimine başlıyor.
    28 Mart 2021, 20:00 (1 sa.)
    430
    51
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Razer, RGB aydınlatmaya sahip akıllı yüz maskesi üretimine başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    ABD'li oyun aksesuarları üreticisi Razer, bu yılın başlarında Project Hazel isimli bir akıllı yüz maskesi tanıtmıştı. Şirket yakında RGB aydınlatmalı yüz maskesinin seri üretimine başlayacağını resmen duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Apple M1, tek çekirdek testinde Intel Core i7-11700K'yı geride bıraktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    Razer, ileri teknoloji RGB yüz maskesini 2021'nin başlarında düzenlenen CES fuarında görücüye çıkarmıştı. Şirket konsept tasarım olarak sunulan Project Hazel maskesinin gerçek bir cihaza dönüşeceğini açıkladı.

    N95 maskesi kadar etkili olacak

    Şeffaf tasarıma sahip Project Hazel, virüslere ve bakterilere karşı geleneksel tek kullanımlık maskelere göre daha iyi koruma sunacak. Gelişmiş filtreleme sistemi sayesinde havadaki partiküllerin yüzde 95'ini yakalayabilen N95 maskesi kadar etkili olması bekleniyor.

    Razer, RGB aydınlatmaya sahip akıllı yüz maskesi üretimine başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Maskenin ana ayırt edici özelliği birçok Razer ürününde olduğu gibi RGB aydınlatma fonksiyonu olacak. Tıbbi maskeler bildiğiniz üzere sesi boğuyor. Razer'ın akıllı maskesi kullanıcının sesini güçlendiren bir mikrofon ve hoparlör içerecek. Ürünün çıkış tarihi ve fiyatı hala belirsizliğini koruyor.



    https://www.engadget.com/razer-manufacture-project-hazel-rgb-mask-120020874.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    musty578 2 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 23 saat önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Saniye 60 Nefes alma veriyor mu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mert1907 (Mert Karakoç) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    RGB li donda yaparlar yakında.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SLOWDIVE 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Durun tahmin ediyorum oyuncu maskesi bu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu ana dek Razer'ın projelerini seri üretime geçirdiğini görmedim. Eğer geçirirse bu ilk olur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DeliKulaBey (Mehmet Tan) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    1 nisan şakasıdır
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 dk. HBO Max, görme engelli kullanıcılar için sesli açıklamalar özelliği getiriyor 33 dk. Paradise Lost - İnceleme: "Dünyadaki son hikayeyi keşfedin" 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Razer, RGB aydınlatmaya sahip akıllı yüz maskesi üretimine başlıyor Sonraki NZXT geri döndü - H510i incelemesi! 1 sa. Beyin kanseri aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti 2 sa. Samsung, 124 dolarlık uygun fiyatıyla Galaxy F02s akıllı telefonu satışa sundu 2 sa. Evde meme kanseri taraması yapabilen cihaz geliştirildi 3 sa. BMW elektrikli araç satışlarını artırmayı planlıyor 3 sa. Nvidia RTX 3080 Ti GPU’larını RTX 3090 için yeniden adlandırıyor 4 sa. Huawei yeni akıllı TV'lerini, Devialet ses sistemiyle donatacak 5 sa. Nokia'da önemli ayrılık: Juho Sarvikas görevi bıraktı 6 sa. Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID Buzz, Avrupa'da satışa çıkıyor 6 sa. Akıncı PT-3 ilk uçuş testini tamamladı 7 sa. PS5, PS4 ve Xbox Series için geliştirilen kozmik korku oyunu Quantum Error'dan oynanış videosu paylaşıldı 8 sa. Xiaomi Mi 11 Ultra yenilikçi bir soğutma sistemiyle gelecek 9 sa. Netflix'in yeni animesi Eden'dan fragman paylaşıldı 10 sa. MagHolder stand aksesuarı MagSafe uyumu ve sade tasarımıyla ilgi görüyor 11 sa. PUBG Mobile geliştiricisinin yeni açık dünya aksiyon oyunu Undawn, mobil cihazlar için duyuruldu 12 sa. Yerli geliştiriciden minimalist bulmaca oyunu 19 sa. İskoçya’da gel-git enerjisinden elde edilen elektrikle çalışan otomobil şarj istasyonu açıldı 20 sa. Marvel'ın 2022'de vizyona girecek olan sürpriz bir filmi ortaya çıktı 21 sa. HAVELSAN, F-16’lar için arıza giderme simülatörü geliştirdi 21 sa. T-Force hız aşırtılabilir DDR5 belleklerini duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız