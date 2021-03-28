Razer, RGB aydınlatmaya sahip akıllı yüz maskesi üretimine başlıyor

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ABD'li oyun aksesuarları üreticisi Razer, bu yılın başlarında Project Hazel isimli bir akıllı yüz maskesi tanıtmıştı. Şirket yakında RGB aydınlatmalı yüz maskesinin seri üretimine başlayacağını resmen duyurdu.

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Razer, ileri teknoloji RGB yüz maskesini 2021'nin başlarında düzenlenen CES fuarında görücüye çıkarmıştı. Şirket konsept tasarım olarak sunulan Project Hazel maskesinin gerçek bir cihaza dönüşeceğini açıkladı.

N95 maskesi kadar etkili olacak

Şeffaf tasarıma sahip Project Hazel, virüslere ve bakterilere karşı geleneksel tek kullanımlık maskelere göre daha iyi koruma sunacak. Gelişmiş filtreleme sistemi sayesinde havadaki partiküllerin yüzde 95'ini yakalayabilen N95 maskesi kadar etkili olması bekleniyor.

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Maskenin ana ayırt edici özelliği birçok Razer ürününde olduğu gibi RGB aydınlatma fonksiyonu olacak. Tıbbi maskeler bildiğiniz üzere sesi boğuyor. Razer'ın akıllı maskesi kullanıcının sesini güçlendiren bir mikrofon ve hoparlör içerecek. Ürünün çıkış tarihi ve fiyatı hala belirsizliğini koruyor.

https://www.engadget.com/razer-manufacture-project-hazel-rgb-mask-120020874.html

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