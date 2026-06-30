Amazon'un popüler dizisi Reacher geri dönüyor: 4. sezonun yayın tarihi duyuruldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör The Boys'un final yapmasıyla birlikte "Amazon Prime Video'nun en popüler dizisi" unvanını devralan Reacher, bu yıl yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek. Amazon, beklenen açıklamayı bugün yaptı ve 4. sezonun 12 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Reacher 4. Sezon, Gone Tomorrow'un Uyarlaması Olacak

Lee Child'ın çoksatan roman serisinden uyarlanan Reacher'ın 4. sezonu, 2009 yılında yayımlanan Gone Tomorrow'u ekrana uyarlıyor. Serinin 13. kitabı olan Gone Tomorrow, New York metrosunda bir intihar bombacısını fark eden Jack Reacher'ın, bu olayın arkasındaki karmaşık komployu çözmeye çalışmasını konu alıyor. Bu hikâyede Reacher, Pentagon çalışanlarından, yozlaşmış politikacılara kadar pek çok kişinin karıştığı bir komplonun içine çekiliyor.

Temmuz ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 3 gün önce eklendi

Reacher'ın 4. sezonunda oyuncu kadrosuna katılacak isimler Jay Baruchel, Sydelle Noel, Agnez Mo, Anggun, Kevin Corrigan ve Kathleen Robertson olacak. Tabii Alan Ritchson da Jack Reacher rolüyle geri dönecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: