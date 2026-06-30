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    Amazon'un popüler dizisi Reacher geri dönüyor: 4. sezonun yayın tarihi duyuruldu

    Amazon Prime Video'nun en popüler dizilerinden olan Reacher 4. sezonuyla geri dönüyor. Amazon, heyecanla beklenen yeni sezonun yayın tarihini resmi olarak duyurdu.       

    Reacher geri dönüyor: Amazon 4. sezonun yayın tarihini duyurdu Tam Boyutta Gör
    The Boys'un final yapmasıyla birlikte "Amazon Prime Video'nun en popüler dizisi" unvanını devralan Reacher, bu yıl yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek. Amazon, beklenen açıklamayı bugün yaptı ve 4. sezonun 12 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

    Reacher 4. Sezon, Gone Tomorrow'un Uyarlaması Olacak

    Lee Child'ın çoksatan roman serisinden uyarlanan Reacher'ın 4. sezonu, 2009 yılında yayımlanan Gone Tomorrow'u ekrana uyarlıyor. Serinin 13. kitabı olan Gone Tomorrow, New York metrosunda bir intihar bombacısını fark eden Jack Reacher'ın, bu olayın arkasındaki karmaşık komployu çözmeye çalışmasını konu alıyor. Bu hikâyede Reacher, Pentagon çalışanlarından, yozlaşmış politikacılara kadar pek çok kişinin karıştığı bir komplonun içine çekiliyor.

    Reacher'ın 4. sezonunda oyuncu kadrosuna katılacak isimler Jay Baruchel, Sydelle Noel, Agnez Mo, Anggun, Kevin Corrigan ve Kathleen Robertson olacak. Tabii Alan Ritchson da Jack Reacher rolüyle geri dönecek.

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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