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    Zeytin Ağacı 3. sezonuyla geri dönüyor: Netflix resmi fragmanı paylaştı

    Tuba Büyüküstün'ün başrolünü üstlendiği Netflix Türkiye dizisi Zeytin Ağacı, 24 Haziran'da 3. sezonuyla ekranlara dönüyor. Netflix, yeni sezonunun resmi fragmanını paylaştı.

    Zeytin Ağacı 3. sezonuyla geri dönüyor: Netflix resmi fragmanı paylaştı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in Türkiye'de hayata geçirdiği orijinal dizilerden olan Zeytin Ağacı, bu ay yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek. Hikâyeyi kaldığı yerden devam ettirecek olan 3. sezon, 24 Haziran'da izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiyen yaklaşan yeni sezon için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, bugün 3. sezonun resmi fragmanını paylaştı.

    Zeytin Ağacı 3. Sezon, 24 Haziran'da Yayınlanacak

    Dizi; üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaş olan Ada, Leyla ve Sevgi’nin, Sevgi’nin nükseden kanser tedavisi için geleneksel tıbbı reddedip Ayvalık’ta gizemli bir adamın (Zaman) düzenlediği "aile dizimi" seanslarına katılma kararıyla değişen hayatlarını anlatıyor. Ayvalık’ın huzurlu atmosferinde kendi içsel yolculuklarına çıkan üç kadın; aşkı, dostluğu, evliliği ve kariyerlerini tamamen yeni bir bakış açısıyla sorgulamaya başlıyor.

    Ayvalık’a dönen Ada için yeni bir başlangıç, geçmişten gelen bir temasla yön değiştirirken; Sevgi aile hayalini, Leyla ise ilişkisini sorgulamaya cesaret eder. Tûba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt, Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan, Füsun Demirel ve Atsız Karaduman, 3. sezonun oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

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