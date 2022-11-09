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    Realme 10 tanıtıldı: Sınıfının en iyisi mi?

    Realme 10 serisi, bugün düzenlenen global etkinlikte tanıtıldı. MediaTek Helio G99 işlemcili Realme 10, performans ve verimliliğe odaklanıyor.                   
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    realme 10 özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme, MediaTek Helio G99 işlemcili yeni akıllı telefonu Realme 10’u tanıttı. AnTuTu puanına önem verenler için, Realme 10, selefinden %40 daha yüksek puana sahip. Yeni işlemci de %25 daha hızlı CPU performansı, %20 daha az güç tüketimi sağlıyor. Şirket, ayrıca Realme 9’dan %50 daha hızlı açıldığını söyledi. Helio G99, PUBG’de 40 fps oyun oynamayı vadediyor.

    90Hz, 6.4 inç ekran

    Realme 10, üç bellek (4GB, 6GB, 8GB) ve iki depolama alanı (64GB, 256GB) seçeneğiyle geliyor. microSD kart yuvası mevcut ve 1TB’a kadar ek depolama alanı elde edilebiliyor. Ekran tarafında, 90Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip, 6.4 inç büyüklüğünde 1080p Super AMOLED ekranla karşı karşıyayız. Ekran, maksimum 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

    Çift kamera

    Realme 10, 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörüne (ultra geniş değil) sahip. Kıyaslama açısından, Realme 9’da 108MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera mevcut. Bataryadan konuşacak olursak, Realme, yeni telefonunda 5000mAh batarya kullanıyor. Batarya, 33w hızlı şarj desteğiyle 28 dakikada %50 şarj olurken, tam şarj olması 70 dakika sürüyor.

    Realme 10, siyah (rush black) ve beyaz (clash white) renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Realme 10 başlangıç fiyatı; 230 dolar. Bu fiyatlandırma, 4GB RAM 64GB depolama alanı için geçerli. Realme 10 fiyatları şu şekilde:

    Realme 10 fiyatı ne kadar 🏷️
    4GB RAM / 64GB depolama 230 dolar
    4GB RAM / 128GB depolama 250 dolar
    6GB RAM / 128GB depolama 270 dolar
    8GB RAM / 128GB depolama 280 dolar
    8GB RAM / 256GB depolama 300 dolar

    Realme 10 özellikleri

    Realme 10 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.4 inç, 1080, 411ppi, Corning Gorilla Glass 5, Super AMOLED, 90Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio G99, Mali-G57 MC2
    • Bellek: 4GB RAM, 6GB RAM, 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Kamera: 50MP f/1.8, 27mm (geniş), 2MP f/2.4 (derinlik)
    • Ön kamera: 16MP f/2.5, 27mm (geniş), HDR, panorama
    • Batarya: 5000 mAh, 33w hızlı şarj
    • Boyut ve Ağırlık: 159.9 x 73.3 x 8mm, 178g

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