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    108MP ana kameralı Realme 9 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme'nin yeni 4G'li modeli Realme 9 4G bugün tüm özellikleriyle tanıtıldı. İşte 108MP ISOCELL HM6 ana kamerası ile dikkat çeken Realme 9 4G'nin tüm detayları.
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    108MP ana kameralı Realme 9 4G tanıtıldı! İşte özellikleri
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    Realme 9 serisi geçtiğimiz aylarda karşımıza çıkmıştı. Serinin tüm modellerini tanıtmayan Realme, şimdi Realme 9 ailesinin beklenen modelini tanıttığı. Daha önce 5G versiyonu ile karşımıza çıkan Realme 9, şimdi 4G versiyonu ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte Realme 9 4G'nin tüm detayları.

    Realme 9 4G özellikleriyle dikkat çekiyor!

    Realme, yeni serisi Realme 9'un içerisinde hem 4G hem de 5G destekli modellere yer vermeye kararlıydı. Daha önce 5G modelleri ile karşımıza çıkan şirket, şimdi 4G destekli Realme 9 ile piyasaya çıktı. İçerisinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 680 yonga setini barındıran cihaz, bu işlemci sayesinde 4G desteğine sahip oluyor. Bu işlemciyi 6/8GB RAM bellekler ile destekleyen Realme 9 4G, 4GB ve 6GB RAM bellek sunan 5G destekli versiyonunu bu tarafta geride bırakıyor.

    108MP ana kameralı Realme 9 4G tanıtıldı! İşte özellikleri
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    Ön tarafında 6,4 inç büyüklüğünde 90Hz yenileme hızına sahip bir Super AMOLED ekran taşıyan Realme 9 4G, bu ekranı Gorilla Glass 5 ile koruyor. Ekranın altında bir parmak izi sensörü de taşıyan cihaz, bu ekran sayesinde kalp atış hızınızı da ölçebiliyor.

    Arka tarafında 108MP ISOCELL HM6 ana kamerayı barındıran cihaz, bu kameranın yanında 8MP'lik bir ulta geniş açılı sensör ve 2MP'lik makro kameraya yer veriyor. Yine ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, toplam 128GB depolamaya sahip. Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan Realme 9 4G, 33W hızlı şarj desteğine ve bir adet 3,5mm'lik jaka sahip. Toplam ağırlığı 178 gram. Fiyatı ise 6GB RAM için 210 Dolar ve 8GB RAM için 225 Dolar olarak belirlenmiş.

    108MP ana kameralı Realme 9 4G tanıtıldı! İşte özellikleri
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    Realme 9 4G özellikleri!

    • Ekran: 6,4 inç, Super AMOLED, 90Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Snapdragon 680
    • RAM: 6/8GB 
    • Depolama: 128GB
    • Batarya: 5000mAh, 33W hızlı şarj destekli
    • Ön kamera: 16MP
    • Arka Kamera: 108MP + 8MP + 2MP
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    K
    koçari 6 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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