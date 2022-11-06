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    Realme 10'un tasarımı netleşti: İşte resmi basın görselleri

    Realme, 9 Kasım'da tanıtılacak Realme 10'un tasarımını açığa çıkaran bir görüntü yayınladı. Ayrıca şirket yöneticisi Madhav Sheth akıllı telefonun temel özellikleri hakkında bazı detaylar verdi.
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    Realme 10'un tasarımı netleşti: İşte resmi basın görseli Tam Boyutta Gör
    Realme markası yakında resmiyet kazanacak yeni akıllı telefonunun tasarımını doğrulayan resmi basın görsellerini paylaştı. Buna ek olarak Çinli şirketin başkan yardımcısı Madhav Sheth, GSMArena ile yaptığı röportajda Realme 10 isimli modelin bazı temel özelliklerini açıkladı.

    Yayınlanan görüntü cihazın arka tarafını gözler önüne seriyor. Bu kısımda LED flaşın eşlik ettiği iki büyük kamera sensörüne yer verildiğini görüyoruz. Daha önce sızdırılan render görüntülerine bakılırsa akıllı telefonun en az üç renk seçeneği olacak.

    Realme 10'un tasarımı netleşti: İşte resmi basın görseli Tam Boyutta Gör

    9 Kasım'da sahneye çıkıyor

    Başkan yardımcısı Realme 10'daki ana kameranın 50 megapiksel sensör içereceğini, ön kameranın ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağını belirtti. Ayrıca cihazın 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile geleceğini de sözlerine ekledi.

    Realme 10'un tasarımı netleşti: İşte resmi basın görseli Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun diğer özellikleri resmi olarak doğrulanmadı ancak Realme 10'un 90 Hz Super AMOLED ekran, MediaTek Helio G99 yonga seti, 8 GB RAM içereceğine dair internete düşen bilgiler var. Çinli şirket cihazı 9 Kasım tarihinde tanıtacak.
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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