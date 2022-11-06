Realme 10'un tasarımı netleşti: İşte resmi basın görselleri

Tam Boyutta Gör Realme markası yakında resmiyet kazanacak yeni akıllı telefonunun tasarımını doğrulayan resmi basın görsellerini paylaştı. Buna ek olarak Çinli şirketin başkan yardımcısı Madhav Sheth, GSMArena ile yaptığı röportajda Realme 10 isimli modelin bazı temel özelliklerini açıkladı.

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Yayınlanan görüntü cihazın arka tarafını gözler önüne seriyor. Bu kısımda LED flaşın eşlik ettiği iki büyük kamera sensörüne yer verildiğini görüyoruz. Daha önce sızdırılan render görüntülerine bakılırsa akıllı telefonun en az üç renk seçeneği olacak.

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9 Kasım'da sahneye çıkıyor

Başkan yardımcısı Realme 10'daki ana kameranın 50 megapiksel sensör içereceğini, ön kameranın ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağını belirtti. Ayrıca cihazın 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile geleceğini de sözlerine ekledi.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonun diğer özellikleri resmi olarak doğrulanmadı ancak Realme 10'un 90 Hz Super AMOLED ekran, MediaTek Helio G99 yonga seti, 8 GB RAM içereceğine dair internete düşen bilgiler var. Çinli şirket cihazı 9 Kasım tarihinde tanıtacak.

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