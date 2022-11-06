Realme 10'un tasarımı netleşti: İşte resmi basın görselleri

Yayınlanan görüntü cihazın arka tarafını gözler önüne seriyor. Bu kısımda LED flaşın eşlik ettiği iki büyük kamera sensörüne yer verildiğini görüyoruz. Daha önce sızdırılan render görüntülerine bakılırsa akıllı telefonun en az üç renk seçeneği olacak.
9 Kasım'da sahneye çıkıyor
Başkan yardımcısı Realme 10'daki ana kameranın 50 megapiksel sensör içereceğini, ön kameranın ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağını belirtti. Ayrıca cihazın 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile geleceğini de sözlerine ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence