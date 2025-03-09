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    Redmi Turbo 4 Pro'nun beklenen özellikleri sızdırıldı

    Nisan ayında tanıtılacak Redmi Turbo 4 Pro, Snapdragon 8s Elite işlemci ve 7.550mAh batarya ile piyasaya sürülecek. İşte Redmi Turbo 4 Pro'nun beklenen özellikleri:
    Redmi Turbo 4 Pro'nun beklenen özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markası Redmi, Nisan ayında piyasaya süreceği yeni performans odaklı akıllı telefonu hakkındaki söylentiler her geçen gün artıyor. Resmi olarak adı henüz açıklanmasa da, cihazın Redmi Turbo 4 Pro olarak lanse edilmesi bekleniyor. Yakın zamanlı yeni bir sızıntı ise cihazın beklenen teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte Redmi Turbo 4 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Yeni Redmi Turbo 4 Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinin başında, henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş olan Snapdragon 8s Elite işlemcisi geliyor. Bu yeni nesil işlemci, cihazın performans açısından üst segment modellere yaklaşmasını sağlayacak. Telefonun 6,8 inç boyutunda düz bir ekrana sahip olacağı ve 1,5K çözünürlük sunacağı bilgisi de sızdırılan detaylar arasında yer alıyor. Sızıntıda ekranın teknolojisi hakkında kesin bir bilgi paylaşılmasa da, tıpkı Turbo 4 modelinde olduğu gibi OLED bir panel kullanılması bekleniyor.

    Redmi Turbo 4 Pro'nun beklenen özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Daha önceki sızıntılarda, cihazın dört tarafında ince çerçevelere sahip bir LTPS panel kullanacağı ve 120 Hz yenileme hızı sunacağı iddia edilmişti. Bu özellikler, kullanıcılara daha akıcı bir ekran deneyimi vaat ediyor. Güvenlik açısından ise cihazın, kısa odaklı ekran içi parmak izi sensörü ile donatılacağı belirtiliyor.

    Redmi Turbo 4 Pro'nun belki de en etkileyici özelliği batarya performansı olacak gibi görünüyor. Sızıntılara göre cihaz, 7.550mAh kapasiteli devasa bir batarya ile gelecek ve 90W hızlı şarj desteği sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse standart Redmi Turbo 4 modelinde 6.550mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve yaklaşık 204 gram ağırlığında. Batarya kapasitesindeki bu artış nedeniyle Turbo 4 Pro'nun ağırlığının 210 gramı geçebileceği tahmin ediliyor. 

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    turkelvis 3 gün önce

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