Redmi Turbo 4 Pro'nun beklenen özellikleri sızdırıldı

İşte Redmi Turbo 4 Pro'nun beklenen özellikleri:
Yeni Redmi Turbo 4 Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinin başında, henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş olan Snapdragon 8s Elite işlemcisi geliyor. Bu yeni nesil işlemci, cihazın performans açısından üst segment modellere yaklaşmasını sağlayacak. Telefonun 6,8 inç boyutunda düz bir ekrana sahip olacağı ve 1,5K çözünürlük sunacağı bilgisi de sızdırılan detaylar arasında yer alıyor. Sızıntıda ekranın teknolojisi hakkında kesin bir bilgi paylaşılmasa da, tıpkı Turbo 4 modelinde olduğu gibi OLED bir panel kullanılması bekleniyor.
Redmi Turbo 4 Pro'nun belki de en etkileyici özelliği batarya performansı olacak gibi görünüyor. Sızıntılara göre cihaz, 7.550mAh kapasiteli devasa bir batarya ile gelecek ve 90W hızlı şarj desteği sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse standart Redmi Turbo 4 modelinde 6.550mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve yaklaşık 204 gram ağırlığında. Batarya kapasitesindeki bu artış nedeniyle Turbo 4 Pro'nun ağırlığının 210 gramı geçebileceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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