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    Realme 11 için lansman tarihi açıklandı: 200MP kamera ve daha fazlası

    Realme'nin yaklaşmakta olan akıllı telefonları Realme 11 serisinin lansman tarihi belli oldu. Peki Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro Plus neler sunacak? İşte bildiklerimiz 
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    Realme 11 lansman tarihi açıklandı: 200MP kamera ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, 2022 yılında piyasaya çıkanRealme 10 serisinin halefi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda bir süredir sızıntılar ile gündemde olan Realme 11 serisinin özellikleri netlik kazanmaya başladı. Bugün sessizliğini bozan Realme, yeni akıllı telefonların lansman tarihine açıklık getirdi. 

    Realme 11 serisi için lansman tarihi belli oldu 

    Bugün yaptığı paylaşımda Realme, merakla beklenen Realme 11 serisinin Mayıs ayında piyasaya çıkacağını doğruladı. Ayrıca paylaşılan tanıtım görseli, yeni akıllı telefonların dairesel bir kamera adasına sahip olacağını bizlere gösteriyor. Bu noktada Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro Plus modellerinden oluşacak akıllı telefon ailesinin özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak yeni duyuru ile eş zamanlı bir sızıntı, Realme 11 Pro Plus'ın bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

    Realme 11 lansman tarihi açıklandı: 200MP kamera ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre Realme 11 Pro+, ön tarafta 1080p çözünürlük sunan 6.7 inç kavisli OLED ekrana sahip olacak. Kamera bölümünde ise amiral gemisi telefona 1/1.4” boyutunda 200MP Samsung ISOCELL HP3, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörleri eşlik edecek.

    Realme 11 Pro+ modelinin kaputun altında 16 GB'a kadar RAM, 1 TB depolama ve 2.6 GHz hızlarda yeni bir Dimensity 7xx yonga setinden destek alacağı belirtiliyor. Ek olarak 5.000mAh pil kapasitesi ile eşleştirilen cihaz, 80W veya 100W olmak üzere iki hızlı şarj seçeneğiyle karşımıza çıkacak.

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    KiLLeR© 5 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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