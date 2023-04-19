Realme 11 için lansman tarihi açıklandı: 200MP kamera ve daha fazlası

Realme 11 serisi için lansman tarihi belli oldu
Bugün yaptığı paylaşımda Realme, merakla beklenen Realme 11 serisinin Mayıs ayında piyasaya çıkacağını doğruladı. Ayrıca paylaşılan tanıtım görseli, yeni akıllı telefonların dairesel bir kamera adasına sahip olacağını bizlere gösteriyor. Bu noktada Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro Plus modellerinden oluşacak akıllı telefon ailesinin özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak yeni duyuru ile eş zamanlı bir sızıntı, Realme 11 Pro Plus'ın bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı.
Realme 11 Pro+ modelinin kaputun altında 16 GB'a kadar RAM, 1 TB depolama ve 2.6 GHz hızlarda yeni bir Dimensity 7xx yonga setinden destek alacağı belirtiliyor. Ek olarak 5.000mAh pil kapasitesi ile eşleştirilen cihaz, 80W veya 100W olmak üzere iki hızlı şarj seçeneğiyle karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)