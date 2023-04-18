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    iPhone 15 Pro'da ezber bozan değişim! Kullanıcıları üzebilir

    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, kapatma ve yeniden başlatma gibi işlevler için yeni bir düğme kombinasyonu sunabilir. Peki bu özellik nasıl çalışacak? İşte bildiklerimiz 
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    iPhone 15 Pro'da ezber bozan değişim! Kullanıcıları üzebilir Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki bir süredir, yeni nesil iPhone ailesinin fiziksel tuşlar yerine katı hal düğmeleri ve Apple Watch Ultra gibi özelleştirilebilir bir eylem tuşu ile geleceği söyleniyor. Ancak bu yenilik, kullanıcıların alışık olduğu bir düzeni tamamen değiştirebilir.

    Ses düğmelerinin rolünü üstlenecek

    Bildiğiniz üzere yeni nesil iPhone'lar, yan ve ses düğmelerinden herhangi birine basılı tutarak kapatılabiliyor veya yeniden başlatmaya zorlanabiliyor. Yeni paylaşılan raporlar ise, tüm bu işlevlerin yeni ''Eylem'' düğmesine taşınacağını gösteriyor. Bu noktada çift tuş kombinasyonu aynı kalacak ancak yeni Eylem tuşu, ses düğmelerinin rolünü üstlenecek.

    Ayrıca bu özelliğin, ne kadar sert bastığınıza bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getireceği belirtiliyor. Ancak bu işlevlerin özelleştirilebilir olup olmayacağı henüz açıklanmadı.

    • Hafif basma – Kamera odaklama
    • Sert basma - Fotoğraf çekme
    • Sert basma ve basılı tutma - Video kaydetme

    Bildiğiniz üzere Apple'ın, teknik sorunlar nedeniyle katı hal düğmelerini terk edeceği iddia edilmişti. Ancak yeni sızıntılar, bu yükseltmenin henüz rafa kaldırılmadığını gösteriyor. Apple'ın planları ne olursa olsun, özelleştirilebilir bir Eylem tuşunun kullanım deneyimini artıracağını söyleyebiliriz.

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